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    Anlık Bildirim

    Şaka mı gerçek mi? Twitter'dan sonra Tumblr da mavi tik için 8 dolar isteyecek!

    15 yıl önce insanların hayatına giren Tumblr, Twitter'da yaşanan kaos ve bazı yapılan politika değişiklikleri sayesinde yeniden canlandı. Bu platformdaki hesapların akıbeti ne olacak? 
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    Tumblr
    2007 yılının şubat ayında kurulan Tumblr hem bir mikro blog platformu hem de bir sosyal medya sitesi olarak nitelendiriliyor. Takipçi sayısı ortalamadan yüksek olan profillere kimlik doğrulama işlemi uygulanmıyor.

     

    Tumblr da mavi tik rozeti için 8 dolar isteyecek

    Twitter'ın yeni sahibi olan Elon Musk'ın stratejisini takip eden Amerikan menşeli bu platformda profilinin sahte olmadığını ve ilgili profilin kendisine ait olduğunu belirtmek (resmiyette bu işleve sahip değil) isteyen kullanıcılar mavi tik simgeleri için 8 dolar ($7.99) ödeyecek.

    Twitter'dan farklı olarak Tumblr'ın bu hizmetini satın alan kişiler iki adet mavi tik rozetine sahip olacak. Bu site tarafından yayımlanan ilgili bildirinin altında ilginç bir uyarı mevcut.

    Tumblr Tam Boyutta Gör
    Bu uyarıda bu sembolün aslında bir profilin kimliğini doğrulamadığını, onun sadece rengi mavi olan önemli bir internet simgesi olduğu belirtiliyor. Birçok kişi bunun Twitter'ın yeni politikalarıyla dalga geçmek amaçlı yapıldığını düşünüyor. Bu sistemin kalıcı olup olmadığını göreceğiz.

    Birçok gösterge bu duyurunun kesinlikle Elon Musk'ın kararlarıyla eğlenmek niyetiyle yapıldığını gösterse de ileride neler olacağını henüz kestiremiyoruz. Tumblr daha önce de buna benzer bir uygulamayı 1 Nisan 2014 tarihinde bir günlüğüne hayata geçirmişti ve daha sonra onu kaldırmıştı.

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