Şaka mı gerçek mi? Twitter'dan sonra Tumblr da mavi tik için 8 dolar isteyecek!

Tumblr da mavi tik rozeti için 8 dolar isteyecek
Twitter'ın yeni sahibi olan Elon Musk'ın stratejisini takip eden Amerikan menşeli bu platformda profilinin sahte olmadığını ve ilgili profilin kendisine ait olduğunu belirtmek (resmiyette bu işleve sahip değil) isteyen kullanıcılar mavi tik simgeleri için 8 dolar ($7.99) ödeyecek.
Twitter'dan farklı olarak Tumblr'ın bu hizmetini satın alan kişiler iki adet mavi tik rozetine sahip olacak. Bu site tarafından yayımlanan ilgili bildirinin altında ilginç bir uyarı mevcut.
Birçok gösterge bu duyurunun kesinlikle Elon Musk'ın kararlarıyla eğlenmek niyetiyle yapıldığını gösterse de ileride neler olacağını henüz kestiremiyoruz. Tumblr daha önce de buna benzer bir uygulamayı 1 Nisan 2014 tarihinde bir günlüğüne hayata geçirmişti ve daha sonra onu kaldırmıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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