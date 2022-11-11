Şaka mı gerçek mi? Twitter'dan sonra Tumblr da mavi tik için 8 dolar isteyecek!

2007 yılının şubat ayında kurulan Tumblr hem bir mikro blog platformu hem de bir sosyal medya sitesi olarak nitelendiriliyor. Takipçi sayısı ortalamadan yüksek olan profillere kimlik doğrulama işlemi uygulanmıyor.

Tumblr, reklamsız deneyim için yeni abonelik sistemi sunuyor 8 ay önce eklendi

Tumblr da mavi tik rozeti için 8 dolar isteyecek

Twitter'ın yeni sahibi olan Elon Musk'ın stratejisini takip eden Amerikan menşeli bu platformda profilinin sahte olmadığını ve ilgili profilin kendisine ait olduğunu belirtmek (resmiyette bu işleve sahip değil) isteyen kullanıcılar mavi tik simgeleri için 8 dolar ($7.99) ödeyecek.

Twitter'dan farklı olarak Tumblr'ın bu hizmetini satın alan kişiler iki adet mavi tik rozetine sahip olacak. Bu site tarafından yayımlanan ilgili bildirinin altında ilginç bir uyarı mevcut.

Tam Boyutta Gör Bu uyarıda bu sembolün aslında bir profilin kimliğini doğrulamadığını, onun sadece rengi mavi olan önemli bir internet simgesi olduğu belirtiliyor. Birçok kişi bunun Twitter'ın yeni politikalarıyla dalga geçmek amaçlı yapıldığını düşünüyor. Bu sistemin kalıcı olup olmadığını göreceğiz.

Birçok gösterge bu duyurunun kesinlikle Elon Musk'ın kararlarıyla eğlenmek niyetiyle yapıldığını gösterse de ileride neler olacağını henüz kestiremiyoruz. Tumblr daha önce de buna benzer bir uygulamayı 1 Nisan 2014 tarihinde bir günlüğüne hayata geçirmişti ve daha sonra onu kaldırmıştı.

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Tumblr da mavi tik rozeti için 8 dolar isteyecek