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    Anlık Bildirim

    Türk araştırmacılar güneş pillerinin verimliliğini yüzde 40 artırdı

    Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde araştırmacılar ince film tabanlı güneş pillerinin verimliliğini mangan, germanyum ve gümüş elementlerini kullanılarak yüzde 40 artırmayı başardı.
    Türk araştırmacılar güneş pillerinin verimliliği yüzde 40 artırdı Tam Boyutta Gör
    Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinin Merkezi Araştırma Laboratuvarı Nanoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde yaklaşık dört yıldır TÜBİTAK desteğiyle yürütülen proje kapsamında ince film tabanlı güneş pillerinde önemli bir ilerleme kaydedildi. Çalışmalar sonucunda farklı tipte elementler kullanılarak güneş pillerinin verimliliği yüzde 40 artırıldı.

    Güneş pillerinin verimliliğinde cazip gelişme

    Türk araştırmacılar güneş pillerinin verimliliği yüzde 40 artırdı Tam Boyutta Gör
    Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinden Doç. Dr. Yavuz Atasoy, yaptığı açıklamada bakır, çinko, kalay ve selenyum elementlerinin bir araya getirilmesiyle oluşan güneş pillerinin hücre performansını araştırdıklarını anlattı. Atasoy, farklı tipte atomlar katkılayarak bu malzemelerin yapısal ve opto-elektronik özelliklerini iyileştirdiklerinin altını çizerken bu sayede verimliliği yüzde 40 artırdıklarını söyledi. Atasoy, çalışma kapsamında mangan, germanyum, gümüş gibi malzemeleri bu yapılara katkıladıklarını aktardı.

    Atasoy’un açıklamalarına göre yaygın bir şekilde kullanılan silisyum tabanlı güneş hücreleri ile ince film tabanlı güneş hücreleri arasında bazı önemli farklar bulunuyor. Silisyum tabanlı güneş hücrelerinde kullanılan silisyum altlık yaklaşık 200 mikron mertebesinde kalınlığa sahipken ince filmlerde bu 1-2 mikron seviyesine iniyor. Bu incelikte bile ince film tabanlı hücreler ile aynı hücre performansı sağlanabiliyor.

    Atasoy, ince film tabanlı güneş hücrelerinin 1-2 mikron kalınlıkta bile güneşten gelen ışınların önemli bir kısmını soğurabildiğini belirterek, kullanılan elementlerin doğada bol bulunmasının maliyeti düşürdüğünü ifade etti. İnce film güneş pili uygulamalarının cam altlıkların yanı sıra esnek altlıklara da uygulanabildiğini anlatan Atasoy, "Bu anlamda günlük yaşamda kullandığımız telefon, bluetooth kulaklık gibi küçük elektronik eşyaların taşınabilir güneş pilleriyle şarj edilebilme imkanı da sağlayacağını düşünüyoruz." dedi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 gün önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 3 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 3 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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