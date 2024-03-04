Türk araştırmacılar güneş pillerinin verimliliğini yüzde 40 artırdı

Güneş pillerinin verimliliğinde cazip gelişme
Atasoy’un açıklamalarına göre yaygın bir şekilde kullanılan silisyum tabanlı güneş hücreleri ile ince film tabanlı güneş hücreleri arasında bazı önemli farklar bulunuyor. Silisyum tabanlı güneş hücrelerinde kullanılan silisyum altlık yaklaşık 200 mikron mertebesinde kalınlığa sahipken ince filmlerde bu 1-2 mikron seviyesine iniyor. Bu incelikte bile ince film tabanlı hücreler ile aynı hücre performansı sağlanabiliyor.
Atasoy, ince film tabanlı güneş hücrelerinin 1-2 mikron kalınlıkta bile güneşten gelen ışınların önemli bir kısmını soğurabildiğini belirterek, kullanılan elementlerin doğada bol bulunmasının maliyeti düşürdüğünü ifade etti. İnce film güneş pili uygulamalarının cam altlıkların yanı sıra esnek altlıklara da uygulanabildiğini anlatan Atasoy, "Bu anlamda günlük yaşamda kullandığımız telefon, bluetooth kulaklık gibi küçük elektronik eşyaların taşınabilir güneş pilleriyle şarj edilebilme imkanı da sağlayacağını düşünüyoruz." dedi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.