Türk araştırmacılar güneş pillerinin verimliliğini yüzde 40 artırdı

Tam Boyutta Gör Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinin Merkezi Araştırma Laboratuvarı Nanoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde yaklaşık dört yıldır TÜBİTAK desteğiyle yürütülen proje kapsamında ince film tabanlı güneş pillerinde önemli bir ilerleme kaydedildi. Çalışmalar sonucunda farklı tipte elementler kullanılarak güneş pillerinin verimliliği yüzde 40 artırıldı.

Güneş pillerinin verimliliğinde cazip gelişme

Tam Boyutta Gör Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinden Doç. Dr. Yavuz Atasoy, yaptığı açıklamada bakır, çinko, kalay ve selenyum elementlerinin bir araya getirilmesiyle oluşan güneş pillerinin hücre performansını araştırdıklarını anlattı. Atasoy, farklı tipte atomlar katkılayarak bu malzemelerin yapısal ve opto-elektronik özelliklerini iyileştirdiklerinin altını çizerken bu sayede verimliliği yüzde 40 artırdıklarını söyledi. Atasoy, çalışma kapsamında mangan, germanyum, gümüş gibi malzemeleri bu yapılara katkıladıklarını aktardı.

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Atasoy’un açıklamalarına göre yaygın bir şekilde kullanılan silisyum tabanlı güneş hücreleri ile ince film tabanlı güneş hücreleri arasında bazı önemli farklar bulunuyor. Silisyum tabanlı güneş hücrelerinde kullanılan silisyum altlık yaklaşık 200 mikron mertebesinde kalınlığa sahipken ince filmlerde bu 1-2 mikron seviyesine iniyor. Bu incelikte bile ince film tabanlı hücreler ile aynı hücre performansı sağlanabiliyor.

Atasoy, ince film tabanlı güneş hücrelerinin 1-2 mikron kalınlıkta bile güneşten gelen ışınların önemli bir kısmını soğurabildiğini belirterek, kullanılan elementlerin doğada bol bulunmasının maliyeti düşürdüğünü ifade etti. İnce film güneş pili uygulamalarının cam altlıkların yanı sıra esnek altlıklara da uygulanabildiğini anlatan Atasoy, "Bu anlamda günlük yaşamda kullandığımız telefon, bluetooth kulaklık gibi küçük elektronik eşyaların taşınabilir güneş pilleriyle şarj edilebilme imkanı da sağlayacağını düşünüyoruz." dedi.

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