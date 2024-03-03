İtalya'da deniz üstüne 540 MW'lık yüzer rüzgar ve güneş enerjisi santrali inşa edilecek

Tam Boyutta Gör İtalya'nın güney kıyısında, İyonya Denizi'nde 540 megavatlık (MW) hibrit yüzer güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi santrali inşa edilecek. Hollanda-Norveç menşeli offshore güneş enerjisi şirketi SolarDuck, İtalyan yatırım fonu Arrow Capital ve İtalyan geliştirici New Developments, Taranto Körfezi'nde Corigliano isimli projeyi ortaklaşa gerçekleştirecek.

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Güneş panelleri suyun 3 metre yukarısında yer alacak

SolarDuck, Hollanda'nın büyük gemi yapım şirketi Damen Tersanesi'nin bir yan şirketi. Şirket, denizin zorlu koşullarına dayanacak şekilde sudan 3 metre yüksekte bulunan, açık deniz sınıfı alüminyumdan yapılmış yükseltilmiş güneş enerjisi platformları tasarlamak için bu bilgiden yararlanılıyor. Platformun yüksekte bulunması aynı zamanda güneş panellerindeki tuz birikmesini azaltmaya yardımcı oluyor.

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Üçgen şeklindeki yüzer platformlar modüler olduğundan büyük tesisler oluşturacak şekilde birbirine bağlanabiliyor. Ayrıca platformlarda erişim ve bakım için kaymaz yürüyüş yolları ve çitler bulunuyor. Hibrit yüzer santralde, 420 MW rüzgar ve 120 MW güneş enerjisi kapasitesi bulunacak. Rüzgar enerjisi için 28 adet yüzer rüzgar türbini yerleştirilecek. Corigliano hibrit yüzer santral projesinin 2028'de devreye girmesi bekleniyor.

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