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    Anlık Bildirim

    İtalya'da deniz üstüne 540 MW'lık yüzer rüzgar ve güneş enerjisi santrali inşa edilecek

    İtalya'nın güneyinde, İyonya Denizi'nde 540 MW'lık hibrit yüzer güneş ve rüzgar enerjisi santrali inşa edilecek. Santralde, 420 MW rüzgar ve 120 MW güneş enerjisi kapasitesi bulunacak.
    İtalya'da deniz üstü yüzer rüzgar ve güneş santrali inşa edilecek Tam Boyutta Gör
    İtalya'nın güney kıyısında, İyonya Denizi'nde 540 megavatlık (MW) hibrit yüzer güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi santrali inşa edilecek. Hollanda-Norveç menşeli offshore güneş enerjisi şirketi SolarDuck, İtalyan yatırım fonu Arrow Capital ve İtalyan geliştirici New Developments, Taranto Körfezi'nde Corigliano isimli projeyi ortaklaşa gerçekleştirecek.

    İtalya'da deniz üstü yüzer rüzgar ve güneş santrali inşa edilecek Tam Boyutta Gör

    Güneş panelleri suyun 3 metre yukarısında yer alacak

    SolarDuck, Hollanda'nın büyük gemi yapım şirketi Damen Tersanesi'nin bir yan şirketi. Şirket, denizin zorlu koşullarına dayanacak şekilde sudan 3 metre yüksekte bulunan, açık deniz sınıfı alüminyumdan yapılmış yükseltilmiş güneş enerjisi platformları tasarlamak için bu bilgiden yararlanılıyor. Platformun yüksekte bulunması aynı zamanda güneş panellerindeki tuz birikmesini azaltmaya yardımcı oluyor.

    Üçgen şeklindeki yüzer platformlar modüler olduğundan büyük tesisler oluşturacak şekilde birbirine bağlanabiliyor. Ayrıca platformlarda erişim ve bakım için kaymaz yürüyüş yolları ve çitler bulunuyor. Hibrit yüzer santralde, 420 MW rüzgar ve 120 MW güneş enerjisi kapasitesi bulunacak. Rüzgar enerjisi için 28 adet yüzer rüzgar türbini yerleştirilecek. Corigliano hibrit yüzer santral projesinin 2028'de devreye girmesi bekleniyor. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 3 saat önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 1 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 3 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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