İtalya'da deniz üstüne 540 MW'lık yüzer rüzgar ve güneş enerjisi santrali inşa edilecek

Güneş panelleri suyun 3 metre yukarısında yer alacak
SolarDuck, Hollanda'nın büyük gemi yapım şirketi Damen Tersanesi'nin bir yan şirketi. Şirket, denizin zorlu koşullarına dayanacak şekilde sudan 3 metre yüksekte bulunan, açık deniz sınıfı alüminyumdan yapılmış yükseltilmiş güneş enerjisi platformları tasarlamak için bu bilgiden yararlanılıyor. Platformun yüksekte bulunması aynı zamanda güneş panellerindeki tuz birikmesini azaltmaya yardımcı oluyor.
Üçgen şeklindeki yüzer platformlar modüler olduğundan büyük tesisler oluşturacak şekilde birbirine bağlanabiliyor. Ayrıca platformlarda erişim ve bakım için kaymaz yürüyüş yolları ve çitler bulunuyor. Hibrit yüzer santralde, 420 MW rüzgar ve 120 MW güneş enerjisi kapasitesi bulunacak. Rüzgar enerjisi için 28 adet yüzer rüzgar türbini yerleştirilecek. Corigliano hibrit yüzer santral projesinin 2028'de devreye girmesi bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.