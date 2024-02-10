Türk bilim ekibi, Antarktika öncesi son durağındaki çalışmalarını bitirdi

TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonundaki 8. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ne dahil ekipten 7 bilim insanı, Güney Okyanusu'na açılan takımadalardan en büyüğü olan Dismal Adası'na geldi.
Heyet, Horseshoe Adası'na 40 deniz mili mesafede bulunan Dismal Adası'na çıkarak Türkiye'nin sınırları dışındaki ilk sabit Küresel Konumlama Uydu Sistemi (GNSS) istasyonunun bakım ve onarım çalışmalarını yaptı, ardından istasyonun bir yıl içinde depoladığı verileri aktararak işlemleri tamamladı.
8. Ulusal Antarktika Bilim Seferi lideri Prof. Dr. Ersan Başar, Dismal Adası'nın Güney Okyanusu'na açık bir takımada içinde bulunduğunu söyledi. Başar, "Burada 4 yıl önce kurduğumuz GNSS istasyonunun bakımını yapıyoruz ayrıca üzerindeki verileri yedekliyoruz. Dismal Adası'nda bugün karlı bir gün ve skua kuşları da bize eşlik ediyor. İşimizi bitirdikten sonra da buradan ayrılıp Horseshoe Adası'na devam edeceğiz." dedi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.