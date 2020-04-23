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    havacılık ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Türk Hava Yolları gökyüzüne dev Türk bayrağı çiziyor

    TK1920 sefer sayılı yolcu uçağı Esenboğa Havalimanı'ndan havalanarak Ankara semaları üzerinde dev bir Türk bayrağı çizmeye başladı. Bayrak neredeyse tamamlanmak üzere.
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    havacılık
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Türk Hava Yolları gökyüzüne dev Türk bayrağı çiziyor
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    23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’ını evimizde geçirmek zorunda olduğumuz bu yıl yine de coşkulu kutlamalar yapmaya çalışıyoruz. Çocukların evlerinde kutlama yapmalarının yanı sıra sahada görevli kamu araçları da bugün çeşitli çocuk marşları çalarak kutlamalara katkıda bulunacak.

    Gökyüzünde dev bayrak

    Şu saatlerde Türk Hava Yollarına ait TK1920 sefer sayılı yolcu uçağı Ankara-Konya-Kayseri semalarında dev bir Türk bayrağı çizmek üzere. Bayrağın ay kısmı Ankara-Konya arasında yer alırken yıldız kısmı ise Kayseri’nin biraz üzerine denk geliyor.

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    Esenboğa Havalimanından havalanan yolcu uçağı yıldız çizimini tamamlamak üzere. Flightradar24 sitesi üzerinde uçağın yaptığı Türk bayrağı çizimine göz atabilirsiniz.

     

    Türk Bayrağı



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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    LouisVuitton 32 dk.
    Yozgat'ı dünya markası yapma çabaları.
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    Askaparta 1 sa.
    3D için üyelik istiyor. Neyse, hoş.
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