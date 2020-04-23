Türk Hava Yolları gökyüzüne dev Türk bayrağı çiziyor

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’ını evimizde geçirmek zorunda olduğumuz bu yıl yine de coşkulu kutlamalar yapmaya çalışıyoruz. Çocukların evlerinde kutlama yapmalarının yanı sıra sahada görevli kamu araçları da bugün çeşitli çocuk marşları çalarak kutlamalara katkıda bulunacak.
Gökyüzünde dev bayrak
Şu saatlerde Türk Hava Yollarına ait TK1920 sefer sayılı yolcu uçağı Ankara-Konya-Kayseri semalarında dev bir Türk bayrağı çizmek üzere. Bayrağın ay kısmı Ankara-Konya arasında yer alırken yıldız kısmı ise Kayseri’nin biraz üzerine denk geliyor.İlginizi Çekebilir İstanbul Havalimanı’nda hesaplama hatası nedeniyle metro 300 metre uzakta kaldı
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Esenboğa Havalimanından havalanan yolcu uçağı yıldız çizimini tamamlamak üzere. Flightradar24 sitesi üzerinde uçağın yaptığı Türk bayrağı çizimine göz atabilirsiniz.
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