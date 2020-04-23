Türk Hava Yolları gökyüzüne dev Türk bayrağı çiziyor

Tam Boyutta Gör

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’ını evimizde geçirmek zorunda olduğumuz bu yıl yine de coşkulu kutlamalar yapmaya çalışıyoruz. Çocukların evlerinde kutlama yapmalarının yanı sıra sahada görevli kamu araçları da bugün çeşitli çocuk marşları çalarak kutlamalara katkıda bulunacak.

Gökyüzünde dev bayrak

Şu saatlerde Türk Hava Yollarına ait TK1920 sefer sayılı yolcu uçağı Ankara-Konya-Kayseri semalarında dev bir Türk bayrağı çizmek üzere. Bayrağın ay kısmı Ankara-Konya arasında yer alırken yıldız kısmı ise Kayseri’nin biraz üzerine denk geliyor.

İlginizi Çekebilir

İstanbul Havalimanı’nda hesaplama hatası nedeniyle metro 300 metre uzakta kaldı

Ayrıca Bkz. "Kavga bitti, Fortnite oyunu Google Play’e geldi"

Esenboğa Havalimanından havalanan yolcu uçağı yıldız çizimini tamamlamak üzere. Flightradar24 sitesi üzerinde uçağın yaptığı Türk bayrağı çizimine göz atabilirsiniz.

Türk Bayrağı

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.