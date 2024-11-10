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    Türk mühendisler, görme engelliler için akıllı baston geliştirdi

    Türk mühendislerinin geliştirdiği akıllı baston engellilerinin hayatını kolaylaştırıyor. Baston, engelleri algılıyor, navigasyon işlevi görüyor ve civardaki durakları veya kafeleri gösterebiliyor.
    Türk mühendisler, görme engelliler için akıllı baston geliştirdi
    Yaşlıların ve görme engellilerin eli ayağı olan "beyaz baston" Türk mühendislerinin geliştirdiği sistemle akıllı hale getirildi. Akıllı baston, engelleri algılıyor, navigasyon işlevi görüyor ve civarda bulunan otobüs durakları veya kafeleri kolayca listeliyor.

    İstanbul Teknik Üniversitesi ARI Teknokent içerisinde faaliyet gösteren WeWalk tarafından geliştirilen "akıllı baston" projesi, Time Dergisi tarafından yılın icadı seçildi. İngiltere’de ‘yılın inovasyonu’ ödülünü Kral Charles takdim etti. Aynı zamanda Edison Ödülü’nü de ilk kez ülkemize kazandırdılar.

    Engellilerin hayatını kolaylaştırıyor

    Geleneksel bastonlar sadece yer seviyesindeki çukur, basamak ve kaldırım gibi engelleri algılayabiliyor. Dolayısıyla görme engellilerin baş bölgesine gelebilecek darbeler için bir güvenlik sunamıyor. WeWalk'ın geliştirdiği akıllı baston ise, üzerindeki sensörler sayesinde baş ve göğüs bölgesindeki engelleri algılayabiliyor ve kullanıcıyı hem ses hem de titreşimle uyarıyor.

    Akıllı baston ayrıca kolay bir şekilde navigasyon başlatabiliyor, böylelikle kullanıcı istediği yere sesli yönlendirmelerle kolaylıkla ulaşabiliyor. Ek olarak toplu taşıma entegrasyonuna da sahip olan baston, yakındaki ulaşım araçlarını listeleyerek en yakın durağın yerini tarif edebiliyor, o duraktan geçen otobüs veya diğer toplu taşıma araçlarını söyleyebiliyor. Hangi otobüs ne zaman gelecek, hangi durakta inilmesi gerekiyor gibi soruların cevabını da verebiliyor. Tüm bu süreçte görme engelli kişi telefonuna ihtiyaç duymuyor. Tek eliyle kullandığı bastonla, sesli asistan sayesinde konuşarak tüm işlerini halledebiliyor.

    Türkiye'de üretilen akıllı bastonun bugüne kadar 59 farklı ülkede binlerce kullanıcıya ulaştığı belirtiliyor. WeWalk’un kurucu ekibinden Murat Ugiş, bastonun internet üzerinden satışı olduğunu söylüyor. Ancak asıl hedeflerinin sosyal sorumluluk projeleri ve  sosyal destek fonları üzerinden bu işi yaygınlaştırmak olduğunu ekliyor. Bu amaçla, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı anlaşmalar imzalayan WeWalk, görme engelli gaziler ve öğrenciler için projeler geliştiriyor.

    WeWalk, akıllı bastonun dışında "Danış" isimli başka bir servisi de hizmete aldıklarını söylüyor. Danış ile görme engelliler, telefonlarının kameralarıyla görüntülü olarak profesyonel bir asistana bağlanarak, etraflarındaki nesnelerin ne olduğunu öğrenebiliyor. WeWalk, ücretsiz olarak sunmayı hedefledikleri bu hizmetin, engelli bireylerin hayatını kolaylaştıracağını belirtiyor.

    Kaynakça https://www.trthaber.com/haber/gundem/turk-muhendisler-gelistirdi-bastonu-da-akillandirdilar-887098.html https://wewalk.io/tr/product/
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 1 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 1 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 2 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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