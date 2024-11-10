Türk mühendisler, görme engelliler için akıllı baston geliştirdi

Yaşlıların ve görme engellilerin eli ayağı olan "beyaz baston" Türk mühendislerinin geliştirdiği sistemle akıllı hale getirildi. Akıllı baston, engelleri algılıyor, navigasyon işlevi görüyor ve civarda bulunan otobüs durakları veya kafeleri kolayca listeliyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi ARI Teknokent içerisinde faaliyet gösteren WeWalk tarafından geliştirilen "akıllı baston" projesi, Time Dergisi tarafından yılın icadı seçildi. İngiltere’de ‘yılın inovasyonu’ ödülünü Kral Charles takdim etti. Aynı zamanda Edison Ödülü’nü de ilk kez ülkemize kazandırdılar.

Engellilerin hayatını kolaylaştırıyor

Geleneksel bastonlar sadece yer seviyesindeki çukur, basamak ve kaldırım gibi engelleri algılayabiliyor. Dolayısıyla görme engellilerin baş bölgesine gelebilecek darbeler için bir güvenlik sunamıyor. WeWalk'ın geliştirdiği akıllı baston ise, üzerindeki sensörler sayesinde baş ve göğüs bölgesindeki engelleri algılayabiliyor ve kullanıcıyı hem ses hem de titreşimle uyarıyor.

Akıllı baston ayrıca kolay bir şekilde navigasyon başlatabiliyor, böylelikle kullanıcı istediği yere sesli yönlendirmelerle kolaylıkla ulaşabiliyor. Ek olarak toplu taşıma entegrasyonuna da sahip olan baston, yakındaki ulaşım araçlarını listeleyerek en yakın durağın yerini tarif edebiliyor, o duraktan geçen otobüs veya diğer toplu taşıma araçlarını söyleyebiliyor. Hangi otobüs ne zaman gelecek, hangi durakta inilmesi gerekiyor gibi soruların cevabını da verebiliyor. Tüm bu süreçte görme engelli kişi telefonuna ihtiyaç duymuyor. Tek eliyle kullandığı bastonla, sesli asistan sayesinde konuşarak tüm işlerini halledebiliyor.

Türkiye'de üretilen akıllı bastonun bugüne kadar 59 farklı ülkede binlerce kullanıcıya ulaştığı belirtiliyor. WeWalk’un kurucu ekibinden Murat Ugiş, bastonun internet üzerinden satışı olduğunu söylüyor. Ancak asıl hedeflerinin sosyal sorumluluk projeleri ve sosyal destek fonları üzerinden bu işi yaygınlaştırmak olduğunu ekliyor. Bu amaçla, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı anlaşmalar imzalayan WeWalk, görme engelli gaziler ve öğrenciler için projeler geliştiriyor.

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WeWalk, akıllı bastonun dışında "Danış" isimli başka bir servisi de hizmete aldıklarını söylüyor. Danış ile görme engelliler, telefonlarının kameralarıyla görüntülü olarak profesyonel bir asistana bağlanarak, etraflarındaki nesnelerin ne olduğunu öğrenebiliyor. WeWalk, ücretsiz olarak sunmayı hedefledikleri bu hizmetin, engelli bireylerin hayatını kolaylaştıracağını belirtiyor.

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Türk mühendisler, görme engelliler için akıllı baston geliştirdi