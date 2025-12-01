Türk savunma firmaları küresel savunma listesinde

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI), 2024 yılı itibarıyla en çok silah ve askeri hizmet satışı gerçekleştiren ilk 100 savunma sanayisi şirketinin listesini açıkladı. Raporda 5 Türk firması listeye girmeyi başardı. Bu şirketler arasında ASELSAN, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ/TAI), Baykar, Roketsan ve Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE) bulunuyor.

Gelirler yüzde 11 yükseldi

ASELSAN 3,47 milyar dolarlık gelirle 47’nci, TUSAŞ 2,16 milyar dolarla 65’inci, Baykar 1,9 milyar dolarla 73’üncü, Roketsan 1,39 milyar dolarla 87’nci, MKE ise 1,21 milyar dolarla 93’üncü sırada yer aldı. Rapora göre, Türk savunma şirketlerinin toplam gelirleri bir önceki yıla kıyasla yüzde 11 artarak 10,1 milyar dolara ulaştı.

Tam Boyutta Gör Bu arada MKE de ilk kez listeye girdi. Türkiye, gelirini en çok artıran 8’inci ülke oldu. Aynı zamanda Türkiye, küresel savunma toplam silah gelirlerinin yüzde 1,5’ini oluşturdu.

Savunma harcamaları artıyor

Tam Boyutta Gör Genel olarak 2024’te savunma sektöründeki ilk 100 şirketin silah ve askeri hizmet satışları bir önceki yıla göre yüzde 5,9 artışla 679 milyar dolara yükselerek rekor seviyeye ulaştı. Satışlardaki artışlar, Ukrayna’daki savaş, İsrail’in Gazze operasyonları ve küresel jeopolitik gerilimlerin yanı sıra artan askeri harcamalardan kaynaklandı. Bu yükselişin büyük kısmı Avrupa ve ABD merkezli şirketlerden geldi.

ABD şirketleri listenin zirvesini koruyor. Lockheed Martin, RTX (eski adıyla Raytheon Technologies) ve Northrop Grumman, 2018’den bu yana listenin en üst sıralarında bulunuyor. ABD merkezli toplam 39 şirket, 2024’te 334 milyar dolarlık silah satışı gerçekleştirdi ve bu, toplam satışların yaklaşık yüzde 50’sini oluşturdu. Ayrıca, Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX, 77’nci sırada ilk kez listeye girdi. Şirketin savunma gelirleri bir yıl içinde iki katından fazla artarak 1,8 milyar dolara ulaştı. Öte yandan ABD’de F-35 savaş uçağı, Columbia sınıfı denizaltılar ve Sentinel kıtalararası balistik füzeler gibi projelerde üretim gecikmeleri ve bütçe aşımları gözlendi.

Tam Boyutta Gör Çinli büyük silah şirketlerinin satışları yüzde 10 düşerken, Japon ve Alman şirketlerinin satışları sırasıyla yüzde 40 ve yüzde 36 arttı. Avrupa merkezli 26 şirketin toplam satışları yüzde 13 artarak 151 milyar dolara ulaştı. Bu artışta, özellikle Ukrayna’daki savaş ve Rusya’dan algılanan tehdit nedeniyle siparişlerdeki yükseliş etkili oldu. Almanya’da Rheinmetall, ThyssenKrupp, Hensoldt ve Diehl şirketlerinin silah satışları geçen yıl yüzde 36 artarak 14,9 milyar dolara çıktı. Rheinmetall tek başına satışlarını yüzde 46,6 artırarak 8,24 milyar dolara çıkardı ve listede 20. sırada yer aldı.

Ukrayna merkezli JSC Ukrainian Defense Industry, silah satışlarını yüzde 40,7 artırarak 3,01 milyar dolara taşırken, Rusya merkezli Rostec ve United Shipbuilding toplam gelirlerini yüzde 23 artırarak 31,2 milyar dolara yükseltti. Rusya’nın satışları ağırlıklı olarak kendi talebini karşılamasından kaynaklandı.

SIPRI, 1966’dan bu yana çatışma, silahlanma, silah kontrolü ve silahsızlanma alanlarında araştırmalar yapıyor ve veritabanı 1989’dan beri küresel silah satışlarını takip ediyor. Raporda, yurt içi ve yurt dışındaki tüm ağır silah ve askeri hizmet satışları dikkate alınıyor.

