Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Türk savunma firmaları küresel savunma listesinde

    SIPRI raporu, 2024’te 5 Türk savunma şirketinin ilk 100’e girdiğini ortaya koydu. Rapora göre Türk şirketlerinin gelirleri yüzde 11 artarak 10,1 milyar dolara ulaştı.

    Türk savunma firmaları küresel savunma listesinde Tam Boyutta Gör
    Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI), 2024 yılı itibarıyla en çok silah ve askeri hizmet satışı gerçekleştiren ilk 100 savunma sanayisi şirketinin listesini açıkladı. Raporda 5 Türk firması listeye girmeyi başardı. Bu şirketler arasında ASELSAN, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ/TAI), Baykar, Roketsan ve Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE) bulunuyor.

    Gelirler yüzde 11 yükseldi

    ASELSAN 3,47 milyar dolarlık gelirle 47’nci, TUSAŞ 2,16 milyar dolarla 65’inci, Baykar 1,9 milyar dolarla 73’üncü, Roketsan 1,39 milyar dolarla 87’nci, MKE ise 1,21 milyar dolarla 93’üncü sırada yer aldı. Rapora göre, Türk savunma şirketlerinin toplam gelirleri bir önceki yıla kıyasla yüzde 11 artarak 10,1 milyar dolara ulaştı.

    Türk savunma firmaları küresel savunma listesinde Tam Boyutta Gör
    Bu arada MKE de ilk kez listeye girdi. Türkiye, gelirini en çok artıran 8’inci ülke oldu. Aynı zamanda Türkiye, küresel savunma toplam silah gelirlerinin yüzde 1,5’ini oluşturdu.

    Savunma harcamaları artıyor

    Türk savunma firmaları küresel savunma listesinde Tam Boyutta Gör
    Genel olarak 2024’te savunma sektöründeki ilk 100 şirketin silah ve askeri hizmet satışları bir önceki yıla göre yüzde 5,9 artışla 679 milyar dolara yükselerek rekor seviyeye ulaştı. Satışlardaki artışlar, Ukrayna’daki savaş, İsrail’in Gazze operasyonları ve küresel jeopolitik gerilimlerin yanı sıra artan askeri harcamalardan kaynaklandı. Bu yükselişin büyük kısmı Avrupa ve ABD merkezli şirketlerden geldi.

    ABD şirketleri listenin zirvesini koruyor. Lockheed Martin, RTX (eski adıyla Raytheon Technologies) ve Northrop Grumman, 2018’den bu yana listenin en üst sıralarında bulunuyor. ABD merkezli toplam 39 şirket, 2024’te 334 milyar dolarlık silah satışı gerçekleştirdi ve bu, toplam satışların yaklaşık yüzde 50’sini oluşturdu. Ayrıca, Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX, 77’nci sırada ilk kez listeye girdi. Şirketin savunma gelirleri bir yıl içinde iki katından fazla artarak 1,8 milyar dolara ulaştı. Öte yandan ABD’de F-35 savaş uçağı, Columbia sınıfı denizaltılar ve Sentinel kıtalararası balistik füzeler gibi projelerde üretim gecikmeleri ve bütçe aşımları gözlendi.

    Türk savunma firmaları küresel savunma listesinde Tam Boyutta Gör
    Çinli büyük silah şirketlerinin satışları yüzde 10 düşerken, Japon ve Alman şirketlerinin satışları sırasıyla yüzde 40 ve yüzde 36 arttı. Avrupa merkezli 26 şirketin toplam satışları yüzde 13 artarak 151 milyar dolara ulaştı. Bu artışta, özellikle Ukrayna’daki savaş ve Rusya’dan algılanan tehdit nedeniyle siparişlerdeki yükseliş etkili oldu. Almanya’da Rheinmetall, ThyssenKrupp, Hensoldt ve Diehl şirketlerinin silah satışları geçen yıl yüzde 36 artarak 14,9 milyar dolara çıktı. Rheinmetall tek başına satışlarını yüzde 46,6 artırarak 8,24 milyar dolara çıkardı ve listede 20. sırada yer aldı.

    Ukrayna merkezli JSC Ukrainian Defense Industry, silah satışlarını yüzde 40,7 artırarak 3,01 milyar dolara taşırken, Rusya merkezli Rostec ve United Shipbuilding toplam gelirlerini yüzde 23 artırarak 31,2 milyar dolara yükseltti. Rusya’nın satışları ağırlıklı olarak kendi talebini karşılamasından kaynaklandı.

    SIPRI, 1966’dan bu yana çatışma, silahlanma, silah kontrolü ve silahsızlanma alanlarında araştırmalar yapıyor ve veritabanı 1989’dan beri küresel silah satışlarını takip ediyor. Raporda, yurt içi ve yurt dışındaki tüm ağır silah ve askeri hizmet satışları dikkate alınıyor.

    Kaynakça https://www.sipri.org/sites/default/files/2025-11/fs_2512_top_100_2024.pdf https://www.aa.com.tr/tr/savunma-sanayisi/siprinin-ilk-100-savunma-sanayisi-sirketi-listesinde-5-turk-firmasi-yer-aldi/3758738
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Damar içinde yüzen robot geliştirildi

    K
    Kupon için geldik 2 gün önce

    Kupon kaldı mı?

    Profil resmi
    sahfspeed 3 gün önce

    kupon

    Profil resmi
    MSC Elektronik 3 gün önce

    yorum

    C
    cerdem40 3 gün önce

    selam

    Profil resmi
    barankaya92 3 gün önce

    Bir sürü bu şekilde teknoloji görüyoruz fakat bunların hayat geçmesi çok uzun süre alıyor.

    Profil resmi
    Evren7 3 gün önce

    kupon kaldı mı acaba? :)

    M
    Mehmet DURMUŞİ 3 gün önce

    .

    Profil resmi
    Devridünya 3 gün önce

    Kupon varsa talibim.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    hatred türkçe yama komut dizisi hatası araç muayeneden 2 kez kalmak çoğullaştırma nedir kemerden antalya havalimanına nasıl gidilir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung Galaxy A17
    Samsung Galaxy A17
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple 2025 M4 15 in&#231; MacBook Air
    Apple 2025 M4 15 inç MacBook Air
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum