Türk savunma firmaları küresel savunma listesinde

Gelirler yüzde 11 yükseldi
ASELSAN 3,47 milyar dolarlık gelirle 47’nci, TUSAŞ 2,16 milyar dolarla 65’inci, Baykar 1,9 milyar dolarla 73’üncü, Roketsan 1,39 milyar dolarla 87’nci, MKE ise 1,21 milyar dolarla 93’üncü sırada yer aldı. Rapora göre, Türk savunma şirketlerinin toplam gelirleri bir önceki yıla kıyasla yüzde 11 artarak 10,1 milyar dolara ulaştı.
Savunma harcamaları artıyor
ABD şirketleri listenin zirvesini koruyor. Lockheed Martin, RTX (eski adıyla Raytheon Technologies) ve Northrop Grumman, 2018’den bu yana listenin en üst sıralarında bulunuyor. ABD merkezli toplam 39 şirket, 2024’te 334 milyar dolarlık silah satışı gerçekleştirdi ve bu, toplam satışların yaklaşık yüzde 50’sini oluşturdu. Ayrıca, Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX, 77’nci sırada ilk kez listeye girdi. Şirketin savunma gelirleri bir yıl içinde iki katından fazla artarak 1,8 milyar dolara ulaştı. Öte yandan ABD’de F-35 savaş uçağı, Columbia sınıfı denizaltılar ve Sentinel kıtalararası balistik füzeler gibi projelerde üretim gecikmeleri ve bütçe aşımları gözlendi.
Ukrayna merkezli JSC Ukrainian Defense Industry, silah satışlarını yüzde 40,7 artırarak 3,01 milyar dolara taşırken, Rusya merkezli Rostec ve United Shipbuilding toplam gelirlerini yüzde 23 artırarak 31,2 milyar dolara yükseltti. Rusya’nın satışları ağırlıklı olarak kendi talebini karşılamasından kaynaklandı.
SIPRI, 1966’dan bu yana çatışma, silahlanma, silah kontrolü ve silahsızlanma alanlarında araştırmalar yapıyor ve veritabanı 1989’dan beri küresel silah satışlarını takip ediyor. Raporda, yurt içi ve yurt dışındaki tüm ağır silah ve askeri hizmet satışları dikkate alınıyor.Kaynakça https://www.sipri.org/sites/default/files/2025-11/fs_2512_top_100_2024.pdf https://www.aa.com.tr/tr/savunma-sanayisi/siprinin-ilk-100-savunma-sanayisi-sirketi-listesinde-5-turk-firmasi-yer-aldi/3758738 Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
