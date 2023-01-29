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    Türk Telekom’dan girişimci kadınlara hibe desteği!

    Türk Telekom’un "Dijitalde Hayat Kolay" projesinin hibe programı için değerlendirme sürecine alınan 20 kadın, girişimlerine dair hikayelerini paylaşarak, iş geliştirme hedeflerini anlattılar.
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    Türk Telekom’dan girişimci kadınlara hibe desteği Tam Boyutta Gör
    Türk Telekom’un, üreterek ekonomiye değer katan kadınları desteklediği ‘Dijitalde Hayat Kolay’ projesinin hibe programı için değerlendirme sürecine alınan 20 kadın, girişimlerine dair hikayelerini paylaşarak, iş geliştirme hedeflerini anlattılar. Hibe desteğine hak kazanan girişimci kadınlara ödülleri, düzenlenecek törenle takdim edilecek.

    ‘Türkiye’ye Değer’ yaklaşımıyla sosyal sorumluluk projelerini sürdüren Türk Telekom’un ‘Dijitalde Hayat Kolay’ projesinde son aşamaya gelindi. Türk Telekom’un Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile Habitat Derneği ortaklığında sürdürdüğü projede dijital pazarlama eğitimi, tasarım odaklı düşünme atölyesi ve mentorluk süreçlerini tamamlayan 20 girişimci kadın, jüri üyeleri karşısında hikayelerini ve iş geliştirme hedeflerini paylaştı.

    Girişimci kadınlardan, ekonomiye katkı

    Dijitalde Hayat Kolay projesinde jüri değerlendirmesine katılan girişimci kadınlar; sürdürülebilir giyim ürünleri, ekolojik kozmetik, dekorasyon, organik gıda, yayıncılık, tekstil tasarımı gibi faaliyet gösterdikleri ve ekonomiye katkı sağladıkları alanlar hakkında jüriye bilgi verdiler.

    Türk Telekom, proje kapsamında sunulan dijital pazarlama eğitimine ve tasarım odaklı düşünme atölyesine katılmış 18 yaş ve üzeri esnaf veya esnaf muafiyetine sahip olma ön koşullarını sağlayan ve başvuru yapan girişimci kadınlar arasından belirlenen 20 katılımcıya, 2 hafta süresince işletme ve marka geliştirme eğitimlerinden yararlanma fırsatı sundu. Mentorluk programında kadınlara; uygulamalı sosyal medya yönetimi, internet reklamcılığı, dijital pazar yerlerine giriş, medya yönetimi ve finansal süreçlerle ilgili kapsamlı eğitimler verildi. Mentorluk sürecinin ardından Jüri değerlendirmesine katılan 20 kadın arasından seçilerek hibe desteği almaya hak kazanan 10 kadın girişimciye ödülleri, törenle verilecek.

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    alex59 2 gün önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 3 gün önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 3 gün önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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