Türk Telekom’dan hız deneyim kampanyası

Ülkemizin en önemli telekom ve internet altyapıısı operatörü Türk Telekom, zaman zaman yaptığı deneyim kampanyaları ile müşterilerine daha yüksek hızda internet tecrübesi sunmayı amaçlıyor.

Türk Telekom’dan kısa süreli kampanya

Sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruya göre 31 Ekim 2022 tarihine kadar Türk Telekom 100Mbps fiber müşterilerinbağlantı hızları 2 katına çıkıyor. Yani bu süre içerisinde 200Mbps hızları deneyimlemek mümkün olacak. Bir nevi müşteriler 200Mbps Fiber tarifesini denemiş olacak.

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Henüz diğer paketler için bir kampanya yapılacak mı merak konusu. 200Mbps, 500Mbps ve 1000Mbps Fiber tarifelerinde önümüzdeki aylarda yapılacak bir deneyim kampanyası rekor hızları da beraberinde getirecektir.

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