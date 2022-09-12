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    Türk Telekom’dan 5G için yenilikçi hamle

    Türk Telekom, Net Insight ile yaptığı iş birliği sonucunda Zaman Senkronizasyonu İletimi Çözümü teknolojisini şebekede kullanan ilk operatör oldu. Bu teknoloji 5G'de stabil bağlantı sağlayacak.
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    Türk Telekom’dan 5G için yenilikçi hamle
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    Türkiye’de 5G’ye geçiş için operatörlerin hazırlık çalışmaları devam ediyor. 4.5G teknolojisinde olduğu gibi 5G’de de yerli alt yapıya önem verilmesi ve zaman içerisinde yüzde 50’ye varan yerliliğe ulaşılması amaçlanıyor. Yerli altyapı hazırlıklarının yanı sıra dünyanın önde gelen şirketleriyle iş birlikleri de yapılıyor. Türk Telekom, bu doğrultuda Net Insight ile iş birliği yaptı.

    Türk Telekom, Net Insight’ın “Zaman Senkronizasyonu İletimi Çözümü” teknolojisini dünyada ilk kez şebekesinde uygulayan operatör olduğunu duyurdu. Zaman ve frekans senkronizasyonu çözümü sağlayan bu teknoloji ile 5G’de senkronizasyon yatırım maliyetlerinin ciddi oranda düşmesi ve servis stabilizasyonunun artması amaçlanıyor.

    Sapma değeri 5 nanosaniyeye düşüyor

    Türk Telekom, GPS’den bağımsız stabil senronizasyon hizmeti için Türkiye’de 20 noktaya kurulum yapmıştı. Test süreci başarıyla tamamlandı ve şebekede kullanımına başlandı. 5G için en yüksek zaman sapma değeri 1500 nano saniyeyken, Türk Telekom canlı şebekesinden elde edilen ilk verilere göre, bu değer Türkiye’nin iki farklı bölgesinde 5 ile 45 nanosaniye arasında ölçüldü. Böylece, bu değerler hassas senkronizasyon bilgisinin şebeke donanımlarından bağımsız olarak Edirne’den Hakkari’ye kadar uçtan uca minimum sapma ile taşınabileceğini ortaya koydu.

    Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

    “Türk mühendislerinin patentlerinden yararlanarak Net Insight ile birlikte geliştirilen, 5G ve ötesi teknolojiler için kritik öneme sahip yeni nesil senkronizasyon çözümünü canlı ağda uygulayan ilk operatör olduk. Mobil operatörler ve kritik zaman senkronizasyonu gereksinimi olan tüm sektörlerde maliyetleri düşürecek, servis sürekliliğini artıracak bu yenilikçi çözüm için küresel pazarda önemli bir potansiyel görüyoruz.”

    Zaman senkronizasyonu teknolojisi ne işe yarıyor?

    GPS/GNSS uydularına bağımlılığı bulunmayan yeni nesil zaman senkronizasyonu çözümü, mevcut şebeke ekipmanlarının değiştirilmesine veya güncellenmesine gerek kalmadan, faz ve zaman senkronizasyonunun şebeke üzerinden iletimi için benzersiz avantajlar sunuyor. Bu teknoloji ile 5G’ye geçen operatörlerin en büyük ihtiyaçlarından biri olan GPS/GNSS uydularının sinyal kesintilerine ve servis kayıplarına kökten çözüm üretilirken, küresel standardizasyon çalışmalarına 2025 yılında başlanılması planlanan 6G teknolojilerinin de senkronizasyon ihtiyacı karşılanabilecek. Türk Telekom ve Net Insight’ın 5G zaman ve frekans senkronizasyonu alanında geliştirdiği bu patentli teknoloji, ürünleştirilip Türkiye dahil tüm dünyaya pazarlanarak, özellikle telekomünikasyon, enerji, finans gibi sektörler için çözüm sağlayacak.

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    Siper hedefi 12'den vurdu

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    serdarzero 4 gün önce

    Abone sayısı doğru mudur acaba

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    Tony Ferguson 4 gün önce

    içerik cok iyi teşekkürler

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    Whisper 5 gün önce

    @gokhanw10 her gönderiye aynı yorumu yapma hocam...

    G
    gokhanw10 1 hafta önce

    Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler

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