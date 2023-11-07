Türk Telekom’un üçüncü çeyrek geliri yüzde 78 büyüdü

- Fiber abone sayısı 12,6 milyona ulaştı
- Türk Telekom'un desteklediği girişimler 20 milyon dolar yatırım aldı
- Yorumlar
Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Ortaya koyduğumuz teknoloji ve dijitalleşme vizyonu ile hedeflerimizi gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Yılın ilk 9 ayındaki olumlu göstergelerimiz ile yılın sonuna yaklaşırken, yılın ikinci çeyreğinde yukarı yönlü revize ettiğimiz öngörülerimize emin adımlarla yaklaşıyoruz. Bu kapsamda; konsolide faaliyet gelirlerinde yıllık artışın yaklaşık yüzde %67-70 aralığında, FAVÖK’ün yaklaşık 25-27 milyar TL aralığında, yatırım harcamalarının da yaklaşık 19-21 milyar TL aralığında gerçekleşmesini planlıyoruz” dedi.
Fiber abone sayısı 12,6 milyona ulaştı
Türk Telekom, 2023 Eylül ayı itibariyle fiber ağ uzunluğunu 427 bin km’ye yükseltti. Türk Telekom’un fiber abone sayısı ise 2023’ün ilk 9 ayında 12,6 milyona ulaştı. Türk Telekom’un fiber hane kapsamasının ise 2023’ün 3. çeyrek sonunda 31,9 milyon olarak kayıtlara geçti.
Üçüncü çeyrek itibariyle sabit genişbant abone sayısı, 15,1 milyona yükseldi. Sabit genişbant ARPU (kullanıcı başı ortalama gelir) büyümesi, üçüncü çeyrekte artış eğilimini sürdürerek yıllık bazda yüzde 58,1’e ulaştı.
Türk Telekom'un desteklediği girişimler 20 milyon dolar yatırım aldı
Türk Telekom Ventures ve girişim hızlandırma programımız PİLOT hakkındaki verilere yer verildi. Türk Telekom Ventures ile yatırım yapılan 16 girişimin 11’i PİLOT mezunlarından oluşuyor. Bugüne kadar, PİLOT programının mezun sayısı 104’e ulaşırken toplamda 30 milyon TL nakit desteği sağlandı. Asya’dan Avrupa’ya, Amerika’dan Afrika’ya tüm ülkelerde faaliyet gösteren PİLOT girişimlerimizin aldıkları toplam yatırım tutarı 20 milyon doları aştıBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.