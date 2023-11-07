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    Anlık Bildirim

    Türk Telekom’un üçüncü çeyrek geliri yüzde 78 büyüdü

    Türk Telekom, 2023'ün üçüncü çeyreğine ilişkin finansal tablolarını açıkladı. Şirketin gelirlerinde yüzde 78'lik büyüme kaydedilirken, fiber abone sayısında artış yaşandı.
    Türk Telekom’un üçüncü çeyrek geliri yüzde 78 büyüdü Tam Boyutta Gör
    Türk Telekom, 2023’ün üçüncü çeyrek raporunu paylaştı. Türk Telekom, 2023 3. çeyrekte yıllık bazda yüzde 78,2 büyüyerek, 22,4 milyar TL konsolide gelir elde etti. Türk Telekom’un ilk 9 aylık geliri geçen yıla oranla yüzde 69,6 artışla 55,6 milyar TL’ye ulaştı. 52,9 milyona yükselen abonesiyle 2023’ün ilk 9 aylık döneminde toplam 4,5 milyar TL’lik net kâra imza atan Türk Telekom’un FAVÖK’ü ise (Faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr) ilk 9 ayda 18,8 milyar TL oldu.

    Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Ortaya koyduğumuz teknoloji ve dijitalleşme vizyonu ile hedeflerimizi gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Yılın ilk 9 ayındaki olumlu göstergelerimiz ile yılın sonuna yaklaşırken, yılın ikinci çeyreğinde yukarı yönlü revize ettiğimiz öngörülerimize emin adımlarla yaklaşıyoruz. Bu kapsamda; konsolide faaliyet gelirlerinde yıllık artışın yaklaşık yüzde %67-70 aralığında, FAVÖK’ün yaklaşık 25-27 milyar TL aralığında, yatırım harcamalarının da yaklaşık 19-21 milyar TL aralığında gerçekleşmesini planlıyoruz” dedi. 

    Fiber abone sayısı 12,6 milyona ulaştı

    Türk Telekom, 2023 Eylül ayı itibariyle fiber ağ uzunluğunu 427 bin km’ye yükseltti. Türk Telekom’un fiber abone sayısı ise 2023’ün ilk 9 ayında 12,6 milyona ulaştı. Türk Telekom’un fiber hane kapsamasının ise 2023’ün 3. çeyrek sonunda 31,9 milyon olarak kayıtlara geçti.

    Üçüncü çeyrek itibariyle sabit genişbant abone sayısı, 15,1 milyona yükseldi. Sabit genişbant ARPU (kullanıcı başı ortalama gelir) büyümesi, üçüncü çeyrekte artış eğilimini sürdürerek yıllık bazda yüzde 58,1’e ulaştı.

    Türk Telekom'un desteklediği girişimler 20 milyon dolar yatırım aldı

    Türk Telekom Ventures ve girişim hızlandırma programımız PİLOT hakkındaki verilere yer verildi. Türk Telekom Ventures ile yatırım yapılan 16 girişimin 11’i PİLOT mezunlarından oluşuyor. Bugüne kadar, PİLOT programının mezun sayısı 104’e ulaşırken toplamda 30 milyon TL nakit desteği sağlandı. Asya’dan Avrupa’ya, Amerika’dan Afrika’ya tüm ülkelerde faaliyet gösteren PİLOT girişimlerimizin aldıkları toplam yatırım tutarı 20 milyon doları aştı

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 6 gün önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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