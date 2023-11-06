Speedtest, üçüncü çeyreğin en hızlı mobil operatörünü açıkladı

Tam Boyutta Gör Hız testi platformu Speedtest, kullanıcıların yaptığı hız testlerine göre operatörleri karşılaştırmaya devam ediyor. Üçüncü çeyrekte (Temmuz-Eylül 2023) mobil veri ile yapılan testlerin sonuçları açıklandı. En hızlı mobil operatörler belli oldu.

DH Hız Testi sayfamız yayında! 1 hf. önce eklendi

En yüksek ortalama indirme hızı Turkcell'de

Tam Boyutta Gör İndirme hızında Turkcell, rakiplerinden açık ara en yüksek indirme hızını sunan mobil operatör oldu. Turkcell kullanıcıları ortalama 57,60 Mbps indirme hızı elde ederken, Türk Telekom 28,56 Mbps ile ikinci, Vodafone 19,58 Mbps ile üçüncü oldu.

En düşük Ping değeri Türk Telekom'da

Tam Boyutta Gör Gecikme (Ping) testinde Türk Telekom 41 ms ile en iyi değeri sunarken, Turkcell 44 ms, Vodafone 47 ms gecikme değerleri sundu.

Tutarlılıkta Vodafone sonuncu

Tam Boyutta Gör Speedtest’in Consistency (Tutarlık) adını verdiği değer, kullanıcıların ne kadarının en az 5 Mbps download ve 1 Mbps upload hızı elde ettiğini gösteriyor. Turkcell kullanıcılarının yüzde 90,8’i bu iki değerin üzerinde hızlar elde etti. Türk Telekom’un Consistency oranı yüzde 84,8, Vodafone’un 82,9 olarak açıklandı.

Cihaz bazında baktığımızda ise Apple cihazlarının 2023'ün 3. çeyreğinde 45,05 Mbps ile Türkiye'deki en yüksek ortalama indirme hızına sahip olduğunu gördük.

Tam Boyutta Gör

Şehir bazında en yüksek indirme hızı İstanbul’da elde edildi. Sonrasında sırasıyla Adana, İzmir, Ankara ve Bursa takip etti.

Tam Boyutta Gör

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