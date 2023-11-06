Speedtest, üçüncü çeyreğin en hızlı mobil operatörünü açıkladı

En yüksek ortalama indirme hızı Turkcell'de
En düşük Ping değeri Türk Telekom'da
Tutarlılıkta Vodafone sonuncu
Cihaz bazında baktığımızda ise Apple cihazlarının 2023'ün 3. çeyreğinde 45,05 Mbps ile Türkiye'deki en yüksek ortalama indirme hızına sahip olduğunu gördük.
Şehir bazında en yüksek indirme hızı İstanbul’da elde edildi. Sonrasında sırasıyla Adana, İzmir, Ankara ve Bursa takip etti.
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.