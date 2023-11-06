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    Speedtest, üçüncü çeyreğin en hızlı mobil operatörünü açıkladı

    Speedtest'in 2023 üçüncü çeyrek raporu yayınlandı. Temmuz-Eylül aylarında yapılan testlerde en hızlı sonucu elde eden operatör belli oldu.                            
    Speedtest, üçüncü çeyreğin en hızlı mobil operatörünü açıkladı Tam Boyutta Gör
    Hız testi platformu Speedtest, kullanıcıların yaptığı hız testlerine göre operatörleri karşılaştırmaya devam ediyor. Üçüncü çeyrekte (Temmuz-Eylül 2023) mobil veri ile yapılan testlerin sonuçları açıklandı. En hızlı mobil operatörler belli oldu.

    En yüksek ortalama indirme hızı Turkcell'de

    Speedtest, üçüncü çeyreğin en hızlı mobil operatörünü açıkladı Tam Boyutta Gör
    İndirme hızında Turkcell, rakiplerinden açık ara en yüksek indirme hızını sunan mobil operatör oldu. Turkcell kullanıcıları ortalama 57,60 Mbps indirme hızı elde ederken, Türk Telekom 28,56 Mbps ile ikinci, Vodafone 19,58 Mbps ile üçüncü oldu.

    En düşük Ping değeri Türk Telekom'da

    Speedtest, üçüncü çeyreğin en hızlı mobil operatörünü açıkladı Tam Boyutta Gör
    Gecikme (Ping) testinde Türk Telekom 41 ms ile en iyi değeri sunarken, Turkcell 44 ms, Vodafone 47 ms gecikme değerleri sundu.

    Tutarlılıkta Vodafone sonuncu

    Speedtest, üçüncü çeyreğin en hızlı mobil operatörünü açıkladı Tam Boyutta Gör
    Speedtest’in Consistency (Tutarlık) adını verdiği değer, kullanıcıların ne kadarının en az 5 Mbps download ve 1 Mbps upload hızı elde ettiğini gösteriyor. Turkcell kullanıcılarının yüzde 90,8’i bu iki değerin üzerinde hızlar elde etti. Türk Telekom’un Consistency oranı yüzde 84,8, Vodafone’un 82,9 olarak açıklandı.

    Cihaz bazında baktığımızda ise Apple cihazlarının 2023'ün 3. çeyreğinde 45,05 Mbps ile Türkiye'deki en yüksek ortalama indirme hızına sahip olduğunu gördük.

    Speedtest, üçüncü çeyreğin en hızlı mobil operatörünü açıkladı Tam Boyutta Gör

    Şehir bazında en yüksek indirme hızı İstanbul’da elde edildi. Sonrasında sırasıyla Adana, İzmir, Ankara ve Bursa takip etti.

    Speedtest, üçüncü çeyreğin en hızlı mobil operatörünü açıkladı Tam Boyutta Gör

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 5 gün önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 gün önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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