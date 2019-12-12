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    iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Türkçe desteğinin de olduğu Google Asistan tercüman modu çıktı

    Google Asistan'ın anlık tercüme özelliği kullanıma sunuldu. Başka dillerden Türkçe'ye ve Türkçe'den de başka dillere çeviri imkanı sunan Google Asistan tercüman modu, akıllı yanıtlar da önerebiliyor.
    8 sa. (Son Güncelleme: 8 sa.)
    5,8b
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    iOS / OS X / tvOS / watchOS
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Google Asistan artık daha yetenekli. Daha önce akıllı ekran ve hoparlörlerde gördüğümüz Google Asistan tercüman modu, artık iOS ve Android cihazlarda. Yeni güncellemeyle birlikte anlık çeviri yapabilme kabiliyeti kazanan Google Asistan, aynı zamanda akıllı yanıtlar da önerebiliyor. 

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    Yeni tercümanınız: Google Asistan

    Türkçe'nin de yer aldığı 44 farklı dilde çalışabilen Google Asistan tercüman modu, anlık çeviri özelliği ile öne çıkıyor. "Hey Google, Türkçe çevirmenim ol!" veya "Hey Google, Türkçe konuşmama yardımcı ol!" komutlarıyla devreye giren tercüman; konuşmalarınızı dinleyip, sesli veya transkript şeklinde çevirebiliyor. Asistanın çeviri özelliğini, farklı aksiyonlar alarak da kullanabilmek mümkün. Öyle ki klavye aracılığıyla da tercüme işlemini gerçekleştirebilir ve hangi dile çeviri yapmak istediğinizi elle seçebilirsiniz. 

    Çevirilerin yanı sıra daha akıcı ve hızlı bir iletişim deneyimi için konuya ilişkin akıllı yanıtlar da sunabilen Google Asistan tercüman modu, Android ve iOS telefonlar için kademeli olarak kullanıma sunuldu. 

    Google Asistan Google Asistan Google Asistan Google Asistan Google LLC Verimlilik Ücretsiz 1,3M

    Google Asistan Google Asistan Google Asistan Google Asistan Google LLC Utilities Ücretsiz 244.2 MB



    https://www.blog.google/products/assistant/interpreter-mode-brings-real-time-translation-your-phone/ Yorum Yaz
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