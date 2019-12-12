Türkçe desteğinin de olduğu Google Asistan tercüman modu çıktı

Google Asistan artık daha yetenekli. Daha önce akıllı ekran ve hoparlörlerde gördüğümüz Google Asistan tercüman modu, artık iOS ve Android cihazlarda. Yeni güncellemeyle birlikte anlık çeviri yapabilme kabiliyeti kazanan Google Asistan, aynı zamanda akıllı yanıtlar da önerebiliyor.

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Yeni tercümanınız: Google Asistan

Türkçe'nin de yer aldığı 44 farklı dilde çalışabilen Google Asistan tercüman modu, anlık çeviri özelliği ile öne çıkıyor. "Hey Google, Türkçe çevirmenim ol!" veya "Hey Google, Türkçe konuşmama yardımcı ol!" komutlarıyla devreye giren tercüman; konuşmalarınızı dinleyip, sesli veya transkript şeklinde çevirebiliyor. Asistanın çeviri özelliğini, farklı aksiyonlar alarak da kullanabilmek mümkün. Öyle ki klavye aracılığıyla da tercüme işlemini gerçekleştirebilir ve hangi dile çeviri yapmak istediğinizi elle seçebilirsiniz.

Çevirilerin yanı sıra daha akıcı ve hızlı bir iletişim deneyimi için konuya ilişkin akıllı yanıtlar da sunabilen Google Asistan tercüman modu, Android ve iOS telefonlar için kademeli olarak kullanıma sunuldu.

Google Asistan Google LLC Verimlilik Ücretsiz 1,3M

Google Asistan Google LLC Utilities Ücretsiz 244.2 MB

https://www.blog.google/products/assistant/interpreter-mode-brings-real-time-translation-your-phone/