Huawei P40 Lite tanıtılmış olabilir

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Farklı pazarlarda farklı ürün isimlendirmeleri kullanan Huawei, Mart ayında tanıtacağı P40 Lite modelini aslında başka bir isimle duyurmuş olabilir. Zira birkaç gün önce duyurulan Huawei Nova 6 SE modeli, esasında P40 Lite'ın Çin'deki isimlendirmesi olabilir.

Ayrıca Bkz. "Huawei P40'a ait olduğu iddia edilen ilk render görüntüsü sızdı"

Huawei'nin benzer isimlendirme stratejilerini diğer modellerde de görmüştük. Öyle ki Huawei Nova 3e ve 4e modelleri global pazarda sırasıyla P20 Lite ve P30 Lite olarak bilinen telefonların Çin'deki adlandırmasıydı. Dolayısıyla Huawei Nova 6 SE'nin de global pazarda Huawei P40 Lite olarak satışa sunulması kuvvetle muhtemel.

Huawei P40 Lite özellikleri nasıl olacak?

P40 ailesinin uygun fiyatlı modeli Huawei P40 Lite'ın Nova 6 SE ile neredeyse aynı tasarımla gelmesi bekleniyor. Teknik özellik tarafında ise birtakım özelleştirmeler görebiliriz. Huawei Nova 6 SE'nin özelliklerini hatırlayacak olursak;

Ekran: 6.4 inç boyutunda 2310 x 1080 (FHD+) çözünürlüklü IPS LCD ekran

6.4 inç boyutunda 2310 x 1080 (FHD+) çözünürlüklü IPS LCD ekran Boyut ve ağırlık: 159.2 x 76.3 x 8.7 mm ~ 183 g

159.2 x 76.3 x 8.7 mm ~ 183 g Yonga: Kirin 810 (7nm üretim teknolojisi, 2x 2.27 GHz Cortex-A76 + 6x 1.88 GHz Cortex-A55)

Kirin 810 (7nm üretim teknolojisi, 2x 2.27 GHz Cortex-A76 + 6x 1.88 GHz Cortex-A55) RAM: 8 GB

8 GB Depolama kapasitesi: 128 GB + 256 GB'a kadar microSD kart desteği

128 GB + 256 GB'a kadar microSD kart desteği Arka kamera: 48 MP (f/1.8) geniş + 8 MP (f/2.4) ultra geniş açılı + 2 MP (f/2.4) makro + 2 MP (f/2.4) derinlik kamerası

48 MP (f/1.8) geniş + 8 MP (f/2.4) ultra geniş açılı + 2 MP (f/2.4) makro + 2 MP (f/2.4) derinlik kamerası Ön kamera: 16 MP (f/2.0)

16 MP (f/2.0) Batarya: 4200 mAh (40W hızlı şarj destekli)

4200 mAh (40W hızlı şarj destekli) İşletim sistemi: Android 10 ~ EMUI 10

Android 10 ~ EMUI 10 Bağlantı seçenekleri: USB Type-C (3.1), Bluetooth 5.0, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 4G LTE, 3.5 mm kulaklık girişi

USB Type-C (3.1), Bluetooth 5.0, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 4G LTE, 3.5 mm kulaklık girişi Diğer özellikler: Parmak izi tarama (yan tarafta)

Parmak izi tarama (yan tarafta) Renk seçenekleri: Zümrüt yeşili, açık pembe/mavi, siyah

Google servisleri olmadan kutudan çıkan Huawei Nova 6 SE'nin Çin fiyatı 311$ olarak açıklanmıştı. Global pazarda Huawei P40 Lite olarak adlandırılması beklenen modelin Nova 6 SE ile hemen hemen aynı özelliklere sahip olması beklense de RAM, depolama kapasitesi ve kamera gibi noktalarda farklılaşması da kuvvetle muhtemel.