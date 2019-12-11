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    Huawei P40 Lite tanıtılmış olabilir

    Birkaç gün önce tanıtılan ve iPhone 11 benzeri kamera tasarımıyla dikkat çeken Huawei Nova 6 SE, Mart ayında duyurulması beklenen Huawei P40 Lite modelinin Çin'deki isimlendirmesi olabilir.
    1 gün (Son Güncelleme: 20 sa.)
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    Cep Telefonları
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Huawei P40 Lite tanıtılmış olabilir
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    Farklı pazarlarda farklı ürün isimlendirmeleri kullanan Huawei, Mart ayında tanıtacağı P40 Lite modelini aslında başka bir isimle duyurmuş olabilir. Zira birkaç gün önce duyurulan Huawei Nova 6 SE modeli, esasında P40 Lite'ın Çin'deki isimlendirmesi olabilir. 

    Ayrıca Bkz. "Huawei P40'a ait olduğu iddia edilen ilk render görüntüsü sızdı"

    Huawei'nin benzer isimlendirme stratejilerini diğer modellerde de görmüştük. Öyle ki Huawei Nova 3e ve 4e modelleri global pazarda sırasıyla P20 Lite ve P30 Lite olarak bilinen telefonların Çin'deki adlandırmasıydı. Dolayısıyla Huawei Nova 6 SE'nin de global pazarda Huawei P40 Lite olarak satışa sunulması kuvvetle muhtemel. 

    Huawei P40 Lite özellikleri nasıl olacak?

    P40 ailesinin uygun fiyatlı modeli Huawei P40 Lite'ın Nova 6 SE ile neredeyse aynı tasarımla gelmesi bekleniyor. Teknik özellik tarafında ise birtakım özelleştirmeler görebiliriz. Huawei Nova 6 SE'nin özelliklerini hatırlayacak olursak;

    • Ekran: 6.4 inç boyutunda 2310 x 1080 (FHD+) çözünürlüklü IPS LCD ekran
    • Boyut ve ağırlık: 159.2 x 76.3 x 8.7 mm ~ 183 g
    • Yonga: Kirin 810 (7nm üretim teknolojisi, 2x 2.27 GHz Cortex-A76 + 6x 1.88 GHz Cortex-A55)
    • RAM: 8 GB 
    • Depolama kapasitesi: 128 GB + 256 GB'a kadar microSD kart desteği
    • Arka kamera: 48 MP (f/1.8) geniş + 8 MP (f/2.4) ultra geniş açılı + 2 MP (f/2.4) makro + 2 MP (f/2.4) derinlik kamerası
    • Ön kamera: 16 MP (f/2.0) 
    • Batarya: 4200 mAh (40W hızlı şarj destekli)
    • İşletim sistemi: Android 10 ~ EMUI 10
    • Bağlantı seçenekleri: USB Type-C (3.1), Bluetooth 5.0, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 4G LTE, 3.5 mm kulaklık girişi
    • Diğer özellikler: Parmak izi tarama (yan tarafta)
    • Renk seçenekleri: Zümrüt yeşili, açık pembe/mavi, siyah

    Google servisleri olmadan kutudan çıkan Huawei Nova 6 SE'nin Çin fiyatı 311$ olarak açıklanmıştı. Global pazarda Huawei P40 Lite olarak adlandırılması beklenen modelin Nova 6 SE ile hemen hemen aynı özelliklere sahip olması beklense de RAM, depolama kapasitesi ve kamera gibi noktalarda farklılaşması da kuvvetle muhtemel. 



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    eAkman 1 gün en beğenilen
    Tanitmis olabiliriz,

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    Tanittik da tanitmadik mi dedik,

    Tanitmissak tanitmisizdir,

    Tanitmamissak tanitmamisizdir.
    Tanitmis olabiliriz, Tanitmamis da olabiliriz, Tanittik da tanitmadik mi dedik, Tanitmissak tanitmisizdir, Tanitmamissak tanitm...
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    WarSaw 1 sa.
    şu hergeçen gün artan kamera işi iyice cacığa bağladı tasarım tip hak getire
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    RaptorFX 20 sa.
    Google servislerini gapps.zip gibi dosyalarla (paketlerle) fastboottan ekleyebiliyor muyuz?
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    turkeril 1 gün
    P lite geleneğinin dışında büyük, ağır ve kalın sanki.
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    koyunsayar 1 gün
    Yav kardeşim hawehawe diye markamı kaldı trump çekti fişini
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    eAkman 1 gün en beğenilen
    Tanitmis olabiliriz,

    Tanitmamis da olabiliriz,

    Tanittik da tanitmadik mi dedik,

    Tanitmissak tanitmisizdir,

    Tanitmamissak tanitmamisizdir.
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    kreat 1 gün eAkman
    Gece gece hiç güleceğim yoktu inan
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