TEKNOFEST 2025 başvuruları başladı!

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Tam Boyutta Gör Türkiye’nin katılım rekoru kıran Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, 2025 yılında İstanbul’da düzenlenecek. TEKNOFEST 2025 İstanbul için şimdiden başvurular başladı.

İlkokul, lise, üniversite ve mezun sınıfındaki yarışmacılar TEKNOFEST 2025’in teknoloji yarışmalarına bugün itibarıyla başvuru yapabiliyor. 51 ana kategori ve 117 alt kategoride yapılacak yarışmalara 20 Şubat 2025 tarihine kadar başvurabilirsiniz. Yarışmalar İstanbul ve Marmara Bölgesi’ndeki diğer şehirlerde düzenlenecek.

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TEKNOFEST 2025'in yeni yarışmaları neler?

TEKNOFEST 2025’te önceki yıllardaki yarışmalara ek olarak Su Altı Roket Yarışması, İnsansız Kara Aracı Yarışması, Uluslararası Çocuk Bilim Yarışması ve TEKNOFEST Mimari ve Görsel Tasarım yarışmaları ilk kez gerçekleşecek.

TEKNOFEST 2025 tarihi henüz açıklanmadı

TEKNOFEST, 2018 yılından beri her sene düzenleniyor ve TEKNOFEST yarışmalarına bugüne kadar 4 milyon kişi başvurdu. TEKNOFEST 2025’in 117 alt kategorideki teknoloji yarışmalarında 45 milyon TL ödül ve 75 milyon TL’den fazla malzeme desteği sağlanacak. TEKNOFEST 2025'in İstanbulun neresinde ve hangi tarihte düzenleneceği açıklanmadı.

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