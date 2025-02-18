BAE ve Suudi Arabistan, Milli Muharip Uçak KAAN ile ilgileniyor

- Hürkuş için sözleşme imzalandı
- BAE, ATAK helikopteriyle ilgileniyor
- TUSAŞ ve BAE ortak hava platformu üretebilir
- ANKA 3 için teslimatlar yakın
- KAAN ile ilgilenen ülkeler
- Yorumlar
TRT Haber’e özel açıklamalarda bulunan Demiroğlu, TUSAŞ’ın burada çok güçlü bir oyuncu olduğunu, hem kamu kurumlarıyla hem de özel şirketlerle farklı projeler üzerinde çalıştıklarını belirtti.
Hürkuş için sözleşme imzalandı
Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Calidus Aerospace firmasıyla TUSAŞ arasında bir sözleşme imzalandığı bilgisini paylaşan Demiroğlu, “Bu kapsamda ‘Hürkuş’u nasıl beraber yapabiliriz, onların yaptığı uçakları nasıl birlikte geliştirebiliriz’ konularında mutabakata vardık. Bunun anlaşmasını imzalayacağız.” dedi.
Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) bu konu hakkında yaptığı açıklamada “Bu anlaşma, havacılık ve savunma alanında teknoloji transferi, üretim kabiliyetleri ve işbirliği olanaklarını artırarak sektörümüze yeni bir ivme kazandıracak” ifadeleri kullanıldı.
BAE, ATAK helikopteriyle ilgileniyor
TUSAŞ ve BAE ortak hava platformu üretebilir
TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Birleşik Arap Emirlikleri’nin ANKA-3 konusunda da ciddi niyeti olduğunu söylerken sürecin de yeniden canlanmasını beklediklerinin altını çizdi: “Sadece ANKA-3 üzerinden ilerlemek niyetinde değiliz. Beraber daha farklı bir platform geliştirme niyetimiz var. BAE tarafı da buna çok sıcak bakıyor. İlerleyen günlerde daha güzel haberler paylaymış oluruz.”
ANKA 3 için teslimatlar yakın
Türk Hava Kuvvetleri ve diğer kullanıcılarımız bu uçaktan çok şey bekliyor. Çok da memnunlar gelişmelerden. Biz de bunu karşılamak için çalışıyoruz. Teslimat için net tarih vermek doğru olmaz. Ancak çok uzak olmadığını söyleyebilirim.”
KAAN ile ilgilenen ülkeler
Öte yandan KAAN’ın ikinci ve üçüncü prototipi için çalışmaların devam ediyor. 2025’in sonunda doğru önce ikinci prototip, 2026’nın başlarında ise üçüncü prototipin havalanması hedefleniyor. KAAN için ilk teslimatın ise 2028’de gerçekleştirilmesi isteniyor.Kaynakça https://www.trthaber.com/haber/gundem/birlesik-arap-emirlikleri-de-kaani-radarina-aldi-898145.html https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/idex-2025te-tusas-ile-calidus-aerospace-arasinda-mutabakat-zapti-imzalandi/3484618 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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