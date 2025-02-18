BAE ve Suudi Arabistan, Milli Muharip Uçak KAAN ile ilgileniyor

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Tam Boyutta Gör Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) liderliğindeki Türk savunma sanayisi firmaları, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de gerçekleştirilen IDEX 2025’te boy gösteriyor. Burada açıklamalarda bulunan TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu ise Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan’ın Milli Muharip Uçak KAAN ile ilgilendiğini duyurdu.

TRT Haber’e özel açıklamalarda bulunan Demiroğlu, TUSAŞ’ın burada çok güçlü bir oyuncu olduğunu, hem kamu kurumlarıyla hem de özel şirketlerle farklı projeler üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Hürkuş için sözleşme imzalandı

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Calidus Aerospace firmasıyla TUSAŞ arasında bir sözleşme imzalandığı bilgisini paylaşan Demiroğlu, “Bu kapsamda ‘Hürkuş’u nasıl beraber yapabiliriz, onların yaptığı uçakları nasıl birlikte geliştirebiliriz’ konularında mutabakata vardık. Bunun anlaşmasını imzalayacağız.” dedi.

Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) bu konu hakkında yaptığı açıklamada “Bu anlaşma, havacılık ve savunma alanında teknoloji transferi, üretim kabiliyetleri ve işbirliği olanaklarını artırarak sektörümüze yeni bir ivme kazandıracak” ifadeleri kullanıldı.

BAE, ATAK helikopteriyle ilgileniyor

Tam Boyutta Gör Demiroğlu aynı zamanda BAE’nin ATAK helikopteriyle yakından ilgilendiğini aktardı: “Daha önce ATAK 1’i test etmişlerdi. Çok da beğendiler. Sonra Türkiye’ye üst düzey bir heyetle gelip bizzat deneyimlediler. O zaman da çok hoşlarına gitmişti ATAK’ın kabiliyetleri. Ancak sonrasında süreç biraz yavaşladı. Şimdi hızlandırmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda bazı görüşmelerimiz oldu.”

TUSAŞ ve BAE ortak hava platformu üretebilir

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Birleşik Arap Emirlikleri’nin ANKA-3 konusunda da ciddi niyeti olduğunu söylerken sürecin de yeniden canlanmasını beklediklerinin altını çizdi: “Sadece ANKA-3 üzerinden ilerlemek niyetinde değiliz. Beraber daha farklı bir platform geliştirme niyetimiz var. BAE tarafı da buna çok sıcak bakıyor. İlerleyen günlerde daha güzel haberler paylaymış oluruz.”

ANKA 3 için teslimatlar yakın

Tam Boyutta Gör ANKA-3 özelinde geliştirme çalışmaları sürerken Türk Hava Kuvvetleri ile koordineli bir şekilde ilerlediklerini söyleyen Demiroğlu, “Onların isteklerini de göz önünde bulundurarak canlı ve saha denemeleri yapmayı planlıyoruz. Geçtiğimiz haftalarda dahili yuvalardan mühimmat atış yaptık. Bunlar artarak devam edecek.

Türk Hava Kuvvetleri ve diğer kullanıcılarımız bu uçaktan çok şey bekliyor. Çok da memnunlar gelişmelerden. Biz de bunu karşılamak için çalışıyoruz. Teslimat için net tarih vermek doğru olmaz. Ancak çok uzak olmadığını söyleyebilirim.”

KAAN ile ilgilenen ülkeler

Tam Boyutta Gör Türkiye’nin havacılıktaki en büyük projesi olan Milli Muharip Uçak KAAN ise doğal olarak çeşitli ülkelerin radarında. Bu ülkeler arasında BAE ve Suudi Arabistan da bulunuyor. Demiroğlu, yurt içinde çok sayıda savunma sanayii firmasının bu projede çalıştığını belirtip, “Böyle büyük bir işe dışarıdan ortak almak, paydaş almak oldukça makul. Kamuoyuna yansıdığı üzere Suudi Arabistan ile bu konuda çok yakın çalışıyoruz. Diğer ülkeler için de gelişme olabilir. Hatta Birleşik Arap Emirlikleri de listeye eklenebilir. Dün üst seviyede bunu söylediler bize ve ilgileneceklerinden bahsettiler.” dedi.

Öte yandan KAAN’ın ikinci ve üçüncü prototipi için çalışmaların devam ediyor. 2025’in sonunda doğru önce ikinci prototip, 2026’nın başlarında ise üçüncü prototipin havalanması hedefleniyor. KAAN için ilk teslimatın ise 2028’de gerçekleştirilmesi isteniyor.

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BAE ve Suudi Arabistan, Milli Muharip Uçak KAAN ile ilgileniyor