Turkcell, Turkcell Europe ile Avrupa'da hizmet vermeye başlıyor. İlk durak Almanya!

36 milyon kullanıcısı ile Türkiye'nin birinci Avrupa'nın üçüncü en büyük Cep Telefonu Servis sağlayıcısı olan Turkcell, Almanya - Berlin'de düzenlediği ve Donanimhaber.com olarak katılma şansı bulduğumuz bir basın toplantısındayla Turkcell Europe'u kurduklarını, 2011 yılının Şubat ayından itibaren alman cep telefonu kullanıcıları için hizmet vermeye başlayacaklarını açıkladı.
Azerbaycan (Azercell), Gürcistan (Geocell), Kazakistan (K'Cell), Moldova (MoldCell), Ukrayna (Life:)), Belarus (BeST), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTCELL) ve Türkiye olmak üzere toplam 8 farklı ülkede hizmet veren Turkcell Grup, ilk olarak Almanya'da hizmet vermeye başlayacak Turkcell Europe ile Avrupa kapılarını aralamış oluyor.
Almanya'nın en büyük Cep Telefonu Servis Sağlayıcılarından biri olan Deutsche Telekom ile iş birliğine giden Turkcell, Deutsche Telekom'un hali hazırdaki kurulu alt yapısını kullanarak kendi servis ve teknolojilerini Alman cep telefonu kullanıcıları ile buluşturucak.
Yaptığı konuşmada Almanya'da yaklaşık 3 milyon vatandaşımızın yaşadığının altını çizen Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv, öncelikli olarak bu vatandaşlarımızı hedeflediklerini açıkladı.
Almanya'daki vatandaşlarımızın Turkcell'in servis ve hizmet kalitesinden olabilecek en uygun fiyatlarla yararlanmalarını sağlayacaklarını belirten Ciliv, böylece Türkiye ziyaretlerinde yeni hat alma işkencesinin de ortadan kalkacağını söyledi.
Toplantı sonunda aldığımız bilgilere göreyse Turkcell Europe, Almanya'da Deutsche Telekom'un alt yapısını kullanıcak olmasına rağmen çok daha avantajlı görüşme seçenekleri sunmaya hazırlanıyor. Ek olarak Almanya'daki vatandaşlarımızın Türkçe haber servislerine de büyük ilgi göstereceği tahmin ediliyor.
Toplantıda ayrıca Almanya'daki cep telefonu kullanım oranları ve alışkanlıkları üzerine çarpıcı veriler de paylaşıldı.
Paylaşılan bilgilere göre:
Almanya'da yaşayan vatandaşlarımızın mobil alışkanlıkları
Almanya'da yaşayan vatandaşlarımıza dair genel bilgiler
Türk sermayesi ile kurulan Turkcell'in avrupa hamlesi hem yatırımcılar hem de uluslararası arenada rakipleri açısından önem taşıyor. Zira Avrupa'nın en büyük cep telefonu servis sağlayıcılarından biri olan Vodafone'un Türkiye ayağı uluslararası kimliğini kullanarak yurtdışına sık çıkanlar için avantajlı yurtdışı görüşme seçenekleri sunabiliyor.
Turkcell'in özellikle avrupada konumunu daha güçlü hale getirecek olan bu hamlesi ardından uluslararası arenada rekabetin kızışacağı da bir gerçek. Turkcell'in Turkcell Europe'u ve Almanya'da hizmet vermeye başlayacağını açıkladığı dakikalarda posta kutumuza düşen sadece Almanya'ya özel Vodafone kampanya duyurusu da rekabetin önümüzdeki günlerde nasıl bir hal alacağını açık bir şekilde ortaya koyuyor. Vodafone'un Almanya paketini alan kullanıcılar ayda 65TL ödeyerek Türkiye-Almanya arasında 1000 dakika görüşme süresi kazanıyorlar.
Turkcell'in Avrupa hamlesi için hayırlı olsun diyor, şimdiden meyvelerini vermeye başlayan uluslararası arenadaki rekabet sonunda kazananın vatandaşlarımız olacak olması nedeniyle seviniyoruz.
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