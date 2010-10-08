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Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Turkcell, Turkcell Europe ile Avrupa'da hizmet vermeye başlıyor. İlk durak Almanya!

8 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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36 milyon kullanıcısı ile Türkiye'nin birinci Avrupa'nın üçüncü en büyük Cep Telefonu Servis sağlayıcısı olan Turkcell, Almanya - Berlin'de düzenlediği ve Donanimhaber.com olarak katılma şansı bulduğumuz bir basın toplantısındayla Turkcell Europe'u kurduklarını, 2011 yılının Şubat ayından itibaren alman cep telefonu kullanıcıları için hizmet vermeye başlayacaklarını açıkladı.

Turkcell, Turkcell Europe ile Avrupa'da hizmet vermeye başlıyor. İlk durak Almanya!
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Azerbaycan (Azercell), Gürcistan (Geocell), Kazakistan (K'Cell), Moldova (MoldCell), Ukrayna (Life:)), Belarus (BeST), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTCELL) ve Türkiye olmak üzere toplam 8 farklı ülkede hizmet veren Turkcell Grup, ilk olarak Almanya'da hizmet vermeye başlayacak Turkcell Europe ile Avrupa kapılarını aralamış oluyor.

Turkcell, Turkcell Europe ile Avrupa'da hizmet vermeye başlıyor. İlk durak Almanya!
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Almanya'nın en büyük Cep Telefonu Servis Sağlayıcılarından biri olan Deutsche Telekom ile iş birliğine giden Turkcell, Deutsche Telekom'un hali hazırdaki kurulu alt yapısını kullanarak kendi servis ve teknolojilerini Alman cep telefonu kullanıcıları ile buluşturucak.

Yaptığı konuşmada Almanya'da yaklaşık 3 milyon vatandaşımızın yaşadığının altını çizen Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv, öncelikli olarak bu vatandaşlarımızı hedeflediklerini açıkladı.

Turkcell, Turkcell Europe ile Avrupa'da hizmet vermeye başlıyor. İlk durak Almanya!
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Almanya'daki vatandaşlarımızın Turkcell'in servis ve hizmet kalitesinden olabilecek en uygun fiyatlarla yararlanmalarını sağlayacaklarını belirten Ciliv, böylece Türkiye ziyaretlerinde yeni hat alma işkencesinin de ortadan kalkacağını söyledi.

Toplantı sonunda aldığımız bilgilere göreyse Turkcell Europe, Almanya'da Deutsche Telekom'un alt yapısını kullanıcak olmasına rağmen çok daha avantajlı görüşme seçenekleri sunmaya hazırlanıyor. Ek olarak Almanya'daki vatandaşlarımızın Türkçe haber servislerine de büyük ilgi göstereceği tahmin ediliyor.

Turkcell, Turkcell Europe ile Avrupa'da hizmet vermeye başlıyor. İlk durak Almanya!
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Toplantıda ayrıca Almanya'daki cep telefonu kullanım oranları ve alışkanlıkları üzerine çarpıcı veriler de paylaşıldı.

Paylaşılan bilgilere göre:

  • Yaklaşık 82 milyon nüfuslu Almanya'da SIM kart penetrasyonu yüzde 130.
  • Pazar doyuma çok yakın olsa da toptan satışlarda bir yükseliş söz konusu.
  • Aktif olarak kullanılan 109 milyon SİM kart var.
  • Ön ödemeli hatlar SIM kart piyasasının yüzde 56'sını oluşturuyor.
  • Kullanıcılar ortalama 117 dakikalık konuşma sürelerine sahipler ve aylık ortalama ARPU 16 Euro.
  • Mobil pazarın %34'ü MVNO'lardan ve alternatif servis sağlayıcılardan hizmet alıyor.

    • Almanya'da yaşayan vatandaşlarımızın mobil alışkanlıkları

  • Almanya'daki vatandaşlarımız arasında cep telefonu penetrasyonu yüzde 92.
  • Almanya'da yaşayan vatandaşlarımızın mobil operatör seçiminde en önemli kriteri; arkadaşları ve ailelerinin tercihi. Yüzde 43'ü yakınlarının kullandığı operatörü seçiyor.
  • Vatandaşlarımız her yıl 380 bin yeni abonelik oluşuyor. Bunlardan 55 bini ilk defa mobil hat alanlar. Geri kalan 325 bin kişilik kısmı ise numara taşıyanlar.
  • Ortalama ARPU 23 Euro. Vatandaşlarımızın ARPU'su Almanlardan daha yüksek.
  • Almanya'daki vatandaşlarımız haftada ortalama 2 kez Türkiye'deki yakınlarını arıyorlar.
  • Turkcell, Türkiye'de oldukları süre boyunca en çok tercih ettikleri operatör.
  • Türkiye'ye ziyarete gelenlerin yüzde 63'ü Türk SİM kart satın alıyor.
  • Anket yapılan vatandaşlarımızın yüzde 80'i imkan olması durumunda, Turkcell'i mobil operator olarak tercih edeceklerini söylüyorlar.

    • Almanya'da yaşayan vatandaşlarımıza dair genel bilgiler

  • Vatandaşlar mız yaklaşık 3 milyonluk nüfusuyla, Almanya'da en büyük göçmen nüfusu oluşturuyor.
  • Bu popülasyonunun yüzde 75'i 45 yaşın altında.
  • Yüzde 30'u Almanya'da doğmuş, diğer bir yüzde 30 ise 30 seneyi aşkın Almanya'da yaşıyor.
  • Yüzde 65'i her sene Türkiye'yi ziyaret ediyor ve ortalama 5 haftasını Türkiye'de geçiriyor.
  • Aralarında çok güçlü sosyal bağlar var.
  • Yüzde 21'i Almanya'yı , yüzde 37'si Türkiye'yi geri kalan kısım ise her iki ülkeyi anavatan kabul ediyor.
  • Yüzde 58'i iyi derecede Almanca konuşuyor. Ama evlerinde Almanca konuşanların oranı yüzde 16. Günlük hayatlarında Almanca, evde Türkçe'yi tercih ediyorlar.
  • "Eve dönüş" hayalleri olmamasına rağmen yüzde 60'ı Türkiye'de yatırım yapıyor.
  • Vatandaşlarımızın yüzde 50'den fazlası her iki ülkenin medyasını takip ediyor.
  • "Gelenek, din ve aile" günlük hayatın vazgeçilmez unsurları olarak kabul ediliyor.
  • Bütçe onlar için önemli ama lüks telefon ve modaya para harcıyorlar. Statü ve kaliteye çok önem veriyorlar.
  • "Bir şey alırken fiyatına bakarım diyenler" yüzde 35 iken, yüzde 59'u "kalitesine bakarım" diyor.
  • Prestij ve statü Almanya'daki genç vatandaşlarımız için çok önemli.

    • Türk sermayesi ile kurulan Turkcell'in avrupa hamlesi hem yatırımcılar hem de uluslararası arenada rakipleri açısından önem taşıyor. Zira Avrupa'nın en büyük cep telefonu servis sağlayıcılarından biri olan Vodafone'un Türkiye ayağı uluslararası kimliğini kullanarak yurtdışına sık çıkanlar için avantajlı yurtdışı görüşme seçenekleri sunabiliyor.

    Turkcell'in özellikle avrupada konumunu daha güçlü hale getirecek olan bu hamlesi ardından uluslararası arenada rekabetin kızışacağı da bir gerçek. Turkcell'in Turkcell Europe'u ve Almanya'da hizmet vermeye başlayacağını açıkladığı dakikalarda posta kutumuza düşen sadece Almanya'ya özel Vodafone kampanya duyurusu da rekabetin önümüzdeki günlerde nasıl bir hal alacağını açık bir şekilde ortaya koyuyor. Vodafone'un Almanya paketini alan kullanıcılar ayda 65TL ödeyerek Türkiye-Almanya arasında 1000 dakika görüşme süresi kazanıyorlar.

    Turkcell, Turkcell Europe ile Avrupa'da hizmet vermeye başlıyor. İlk durak Almanya!
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    Turkcell'in Avrupa hamlesi için hayırlı olsun diyor, şimdiden meyvelerini vermeye başlayan uluslararası arenadaki rekabet sonunda kazananın vatandaşlarımız olacak olması nedeniyle seviniyoruz.


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    N0thingLose 7 yıl
    Her yeri sarmışsiniz a aids virüsü gibi.
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    yunxixiner 7 yıl
    bide Vodafoone gibi Turkiye ile dakikasi su kadar diyemez zira Vodafone Sadece Almanyada degil Avrupanin her yerinde kendi alt yapisini kullaniyor kimseye bi gebeligi yok yani.
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    Afrodisyak. 8 yıl
    tarifeler ciktimi arkadaslar?
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    clopin 8 yıl
    Gurbetçiler için güzel uygulama artık telefonlar türkiyeye girişte sorun çıkarmayacak
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    esep 8 yıl
    Bizleri sömürdükleri yetmedi sıra gurbetçilere geldi.
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    AERN 8 yıl
    Bu güzel haber iştee :)
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    Denorath 8 yıl
    Ya bu Turkcell milleti sömürüyor şöyle kazık böyle kazık diyen arkadaşları anlayamıyorum. Eğer gerçekten öyle olsa herkes geçer Turkcell'den diğer bir operatöre oh mis gibi rahat eder. Numara taşıma olayıda çıktı numara değiştirme gibi sorunlar da yok artık. Peki neden hala Turkcell açık ara farkla Türkiye'nin 1 nolu operatörü? Yani herkes aptalda bi siz mi akıllısınız? Ben 10 yıldır Turkcell abonesiyim ve verdiği hizmet kalitesinden çok memnunum. Bugüne kadar en ufak bir sorunla karşılaşmadım. Mesleğim gereği yeri geliyor Afrikaya bile gidiyorum ve oralarda ne Vodafone çekiyor nede avea Turkcell her zamanki gibi Benin'de bile illa bir şebeke buluyor. İşte insanlar verdiği paranın karşılığını alabildiği için hala Turkcell'de, çamur atmadan önce biraz düşünün..
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    çok geç 8 yıl
    afrikada bile çekiyor ha;süper.
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    Chidori 8 yıl
    Güzel haber.
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    StevenDiaz 8 yıl
    Turkcellin eski kalitesi yok bence.Pahalı.


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    s.volkan 8 yıl
    Destek vermek gerekirken neden olumsuz bakıyorsunuz ki ?
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    MK* 8 yıl
    tebrikler türkcell güzel çalışma olur
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    Magilum 8 yıl
    Hayırlısı olsun.
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    sevimlican 8 yıl
    Kartallcell ,fenercell gibi olacak yani..Almanyadaki Türkler ilgi gösterir bence ama onca yatırıma değer mi zaman göstericek
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    Batuist 8 yıl
    Türk-sel kalitesini yaşayacaklar diyorda haberde kendi altyapıları yok ki.. altyapıyı sana sunan firmanın kalitesi neyse o olacaktır yine..
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