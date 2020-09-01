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    Türkiye'de App Store fiyatlarına "Dijital Hizmet Vergisi" zammı

    Apple, Türkiye'nin de dahil olduğu bazı ülkelerdeki vergi değişimlerinden dolayı App Store fiyatlarına zam yapıyor. Türkiye'de App Store fiyatlarına artık %7,5 Dijital Hizmet Vergisi uygulanacak.
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Türkiye'de App Store fiyatlarına
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    Teknoloji devi Apple, bazı ülkelerdeki vergi değişimleri nedeniyle App Store fiyatlarında güncelleme yapmaya hazırlanıyor. Şirketin bugün geliştiricileri App Store fiyatlarında yapılacak değişim hakkında bilgilendirmeye başladığı ortaya çıktı.

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    %18 KDV'ye ek %7,5 Dijital Hizmet Vergisi

    Vergilerden dolayı App Store fiyatlarının artacağı ülkelere Türkiye de dahil. Kısa süre sonra Türkiye’deki App Store fiyatlarına “Dijital Hizmet Vergisi” de dahil olacak. Şirketten yapılan açıklamada “Türkiye: %7.5’lik yeni dijital hizmet vergisi (Mevcut %18 KDV’ye ek olarak)” ibaresine yer verilmiş.

    App Store’daki uygulama ücretlerinin ve uygulama içi satın alma ücretlerinin söz konusu değişimden etkilenmesi bekleniyor. Yapılan açıklamada geliştiricilerin uygulama, abonelik ve uygulama içi satın alma ücretlerini değiştirebileceği belirtilirken, eğer isterlerse mevcut abonelerinin fiyatlarında değişiklik yapmamayı seçebilecekleri belirtilmiş. App Store ücretlerindeki artışın önümüzdeki günlerde kullanıcılara yansıması bekleniyor.

    Dijital Hizmet Vergisi nedir?

    İnternet ortamındaki dijital hizmetlerden, satışlardan veya reklamlardan yüksek miktarda gelir elde eden şirketler, Türkiye’den elde ettiği gelirlerinin yüzde 7,5’lik bölümünü Dijital Hizmet Vergisi olarak ödeyecek. Dijital ortamda sunulan ücretli veya ücretsiz sesli, görsel, ve dijital tüm içerikler Dijital Hizmet Vergisi kapsamına giriyor.

    Bir şirketin Dijital Hizmet Vergisi’ne dahil olabilmesi için Dijital Hizmet Vergisi’ne ilişkin hizmetlerinin (yani şirketin fiziksel ortamdaki hizmetlerini/satışlarını kapsamıyor) Türkiye’de 20 milyon TL hasılatı ve dünya genelinde 750 milyon avro dengi hasılatı geçmesi gerekiyor. Dijital hizmet vergisi İngiltere ve Fransa gibi bazı ülkelerde de uygulanıyor.



    https://www.macrumors.com/2020/09/01/apple-raising-app-store-prices-tax-changes/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    napolyon94 1 hf. en beğenilen
    Ülkemi sevmiyorum.
    2 Yanıt Yanıtla +62
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    sadrag 1 hf.
    Vay arkadaş.. döngüye bak. Adam yurtdışı firmanın ürününe vergi koyuyor. Firma vergiyi ürüne yansıtıyor. Bizde halk olarak daha fazla para ödeyip vergiyi sırtlanıyoruz. Hey yavrum hey.. Tam damatlık söz aslında; "Vergi zammı size değil, yabancı firmalara.."
    Vay arkadaş.. döngüye bak. Adam yurtdışı firmanın ürününe vergi koyuyor. Firma vergiyi ürüne yansıtıyor. Bizde halk olarak daha fazla para ödeyip vergiyi sırtla...
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    Yanıtla +43
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    volcy123 1 hf. (düzenlendi)
    heaven of taxes
    Yanıtla +29
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    Yorumlar (44) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    switel 1 hf.
    2 gün önce 34tl olan oyun 54tl olmuş. 34tl'ye fazla derken artık indirim gelse de 34tl'ye alsak diyeceğiz.
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    drjacob (... ) 1 hf.
    ciğerini yediğimin ülkesinde hafta da 10 zam olmazsa yatamıyoruz
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    yusufd84 1 hf.
    50 liralık alıp kıl olmaya da devam edelim. bir de başka ülkeler de alıyormuş diyorlar.

    Türkiye’de her gün çeşit çeşit yeni vergiler geliyor bir de üzerine var olanlara da zam geliyor. ne de olsa ekonomi şaha kalkmış!!! ama kime ve nereye kalktığı da önemli

    Türkiye’de aldığım tüm cihazları dünyanın her yerinde kullanabilirken Türkiye harici bir yerden aldığım cihazları Türkiye’de kullanabilmek için devlete de o cihazdan hediye etmem gerekiyor.
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    fuckulteli 1 hf.
    Yabancı marka ülkeden niye çıksın arkadaş.
    Devlet, şirketin karşısına yeni yeni, çeşit çeşit vergilerle de çıksa adam (ek vergiyi) ürününün hizmetinin fiyatına yansıtıp -kazancından vereceği vergiyi- o ülkenin tüketicisinin cebinden ödemesini bilir.

    Gün sonunda (yıl sonunda) istediği miktarda kârı kendi ülkesine yine götürüyor.

    Tek zararı 100 satış yapacaksa 80-90 satış yapıyor. Adam başı karı azalmayıp satışları azalıyor olmalı. (çok kişiye ulaşıp aynı karı yapmaktansa az satıp aynı karı yaparım diyor)
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    Paetzold 1 hf.
    Hepsi üst üste geliyor
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    ona97 1 hf.
    Ben olsam Apple ülkeye sokmam. Herkes atıp tutuyor Amerika kahrolsun diye sonra dünya para veriyor apple a. Gösteriş ve hava başka bişey değil.
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    Whippoorwill 1 hf.




    Apple'la bir işiniz var mı? Maaşınızı Apple'la mı alıyorsunuz?
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    drjacob (... ) 1 hf.
    Gelsin zamlar ne güzel
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    12 Angry Men (12 Angry Men ) 1 hf.
    Nasıl bir ülkeye düştük arkadaş çıldırmamak elde değil.
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    TNTB (tnt tnt) 1 hf.
    Bu vergi şirketler içinse ve bu şirketler bunu son kullanıcıya ayrı bir kalemde yansıtıyorsa bu yasa dışı olmuyor mu?
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    3769 kez okundu.
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