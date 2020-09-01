Türkiye'de App Store fiyatlarına "Dijital Hizmet Vergisi" zammı

Teknoloji devi Apple, bazı ülkelerdeki vergi değişimleri nedeniyle App Store fiyatlarında güncelleme yapmaya hazırlanıyor. Şirketin bugün geliştiricileri App Store fiyatlarında yapılacak değişim hakkında bilgilendirmeye başladığı ortaya çıktı.İlginizi Çekebilir Hayat Eve Sığar uygulamasına yeni özellik: Ücretsiz maske kodu alınabiliyor
%18 KDV'ye ek %7,5 Dijital Hizmet Vergisi
Vergilerden dolayı App Store fiyatlarının artacağı ülkelere Türkiye de dahil. Kısa süre sonra Türkiye’deki App Store fiyatlarına “Dijital Hizmet Vergisi” de dahil olacak. Şirketten yapılan açıklamada “Türkiye: %7.5’lik yeni dijital hizmet vergisi (Mevcut %18 KDV’ye ek olarak)” ibaresine yer verilmiş.
App Store’daki uygulama ücretlerinin ve uygulama içi satın alma ücretlerinin söz konusu değişimden etkilenmesi bekleniyor. Yapılan açıklamada geliştiricilerin uygulama, abonelik ve uygulama içi satın alma ücretlerini değiştirebileceği belirtilirken, eğer isterlerse mevcut abonelerinin fiyatlarında değişiklik yapmamayı seçebilecekleri belirtilmiş. App Store ücretlerindeki artışın önümüzdeki günlerde kullanıcılara yansıması bekleniyor.
Dijital Hizmet Vergisi nedir?
İnternet ortamındaki dijital hizmetlerden, satışlardan veya reklamlardan yüksek miktarda gelir elde eden şirketler, Türkiye’den elde ettiği gelirlerinin yüzde 7,5’lik bölümünü Dijital Hizmet Vergisi olarak ödeyecek. Dijital ortamda sunulan ücretli veya ücretsiz sesli, görsel, ve dijital tüm içerikler Dijital Hizmet Vergisi kapsamına giriyor.
Bir şirketin Dijital Hizmet Vergisi’ne dahil olabilmesi için Dijital Hizmet Vergisi’ne ilişkin hizmetlerinin (yani şirketin fiziksel ortamdaki hizmetlerini/satışlarını kapsamıyor) Türkiye’de 20 milyon TL hasılatı ve dünya genelinde 750 milyon avro dengi hasılatı geçmesi gerekiyor. Dijital hizmet vergisi İngiltere ve Fransa gibi bazı ülkelerde de uygulanıyor.
https://www.macrumors.com/2020/09/01/apple-raising-app-store-prices-tax-changes/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkiye’de her gün çeşit çeşit yeni vergiler geliyor bir de üzerine var olanlara da zam geliyor. ne de olsa ekonomi şaha kalkmış!!! ama kime ve nereye kalktığı da önemli
Türkiye’de aldığım tüm cihazları dünyanın her yerinde kullanabilirken Türkiye harici bir yerden aldığım cihazları Türkiye’de kullanabilmek için devlete de o cihazdan hediye etmem gerekiyor.
Devlet, şirketin karşısına yeni yeni, çeşit çeşit vergilerle de çıksa adam (ek vergiyi) ürününün hizmetinin fiyatına yansıtıp -kazancından vereceği vergiyi- o ülkenin tüketicisinin cebinden ödemesini bilir.
Gün sonunda (yıl sonunda) istediği miktarda kârı kendi ülkesine yine götürüyor.
Tek zararı 100 satış yapacaksa 80-90 satış yapıyor. Adam başı karı azalmayıp satışları azalıyor olmalı. (çok kişiye ulaşıp aynı karı yapmaktansa az satıp aynı karı yaparım diyor)
Apple'la bir işiniz var mı? Maaşınızı Apple'la mı alıyorsunuz?
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