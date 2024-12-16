Türk uzay şirketi Plan-S, uydular ile 6G bağlantısı sağlayacak

Gazeteci Cüneyt Özdemir’in Plan-S’e yaptığı ziyaret kapsamında aynı zamanda KontrolMatik’in kurucusu olan Sami Aslanhan, şirketin planları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Yakın zamanda yeni tesise geçtiklerini aktaran Aslanhan, işe aslında Bilkent’te bir garajda başladıklarını altını çizdi. Yeni tesis yaklaşık 4 bin metrekarelik bir alana yayılırken 500 metrekare civarında bir temiz oda alanı bulunuyor. Aynı zamanda itki, elektronik ve haberleşme laboratuvarları da bulunuyor.
Asıl hedef uydu tabanlı 6G
Plan-S, tasarım, görev yükü, yazılım ve elektronik kartlar gibi uydulardaki en kritik bileşenleri kendi bünyesinde geliştirip üretiyor. Firmanın IoT (Nesnelerin İnterneti) tarafında Connecta uyduları bulunurken yer gözlem tarafında ise Observa uyduları bulunuyor. Halihazırda yörüngede bulunan Connecta uyduları sayesinde, tarımdan lojistiğe, enerjiden sigorta ve finans sektörlerine kadar geniş bir yelpazede nesnelerin birbirleriyle iletişimi sağlanıyor.
Firma uydu iletişimi dışında yeryüzü gözlem alanında da faaliyetlerini genişletecek. Halihazırda Connected T3.1 ile 10 metre çözünürlük hassasiyetine erişmiş olan Plan-S, 2025’te fırlatılan yeni uydu ile 1.5 metre seviyesine inecek. En nihayetinde ise metre altı çözünürlük hassasiyetine ulaşılmak isteniyor. Firma yeryüzü gözlem uydularının sivil amaçlı kullanımlar için tasarlıyor.
Uydu sayısı hızla artırılacak
Görüntüleme tarafında ise Observa takım uyduları kurulacak, ilki 2025’te bir buçuk metre çözünürlük kapasitesiyle yörüngeye fırlatılacak. Buradaki çözünürlüğün zamanla 30 santimetreye düşürülmesi hedefleniyor. Bu uydulardan da 60 tane fırlatılacak.
Firma ticari olarak önümüzdeki yılın başından itibaren BTK’dan yetkilendirmeyi alarak hizmet vermeye başlayacak. Firma, şimdiden ön anlaşmalar imzalamış durumda ancak nihai bir anlaşmanın 2025 içinde netleşmesi bekleniyor. Son olarak NASA’da 10 yıl çalıştıktan sonra Türkiye’ye dönen ve Plan-S’te Genel Müdür Yardımcısı rolünde çalışmalarına devam eden Umut Yıldız, Türkiye’nin ticari uzay alanında geride kalmadığını ifade etti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ovv fena atıştı, deliksiz soktu
paramla yapılıp yine paramla geçtiğim köprü var o köprünün bacaklarını senin gibilere...
Heykel var yer misin kanka?
bizimkiler tahareti tartışıyor