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    Türk uzay şirketi Plan-S, uydular ile 6G bağlantısı sağlayacak

    2021 yılında “Yarın İçin Uzay Çözümleri” sloganıyla yolculuğa başlayan Türkiye’nin ilk sivil uzay şirketi Plan-S, uzaydaki ayak izini büyütürken hedefinde ise uydu tabanlı 6G bağlantısı var.
    Türk uzay şirketi Plan-S, uydular ile 6G bağlantısı sağlayacak Tam Boyutta Gör
    Türkiye’nin ilk sivil uzay şirketi olan Plan-S Uydu ve Uzay Teknolojileri, 2021 yılında “Yarın İçin Uzay Çözümleri” sloganıyla Ankara Bilkent Cyberpark’ta faaliyete geçmiş ve çok kısa sürede uzaydaki ayak izini hızla artırmaya başlamıştı. Firma halihazırda uydu temelli IoT çözümlerine odaklanmış olsa da hedef ise uydular aracılığıyla 6G bağlantısı sunmak.

    Gazeteci Cüneyt Özdemir’in Plan-S’e yaptığı ziyaret kapsamında aynı zamanda KontrolMatik’in kurucusu olan Sami Aslanhan, şirketin planları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Yakın zamanda yeni tesise geçtiklerini aktaran Aslanhan, işe aslında Bilkent’te bir garajda başladıklarını altını çizdi. Yeni tesis yaklaşık 4 bin metrekarelik bir alana yayılırken 500 metrekare civarında bir temiz oda alanı bulunuyor. Aynı zamanda itki, elektronik ve haberleşme laboratuvarları da bulunuyor.

    Asıl hedef uydu tabanlı 6G

    Plan-S, tasarım, görev yükü, yazılım ve elektronik kartlar gibi uydulardaki en kritik bileşenleri kendi bünyesinde geliştirip üretiyor. Firmanın IoT (Nesnelerin İnterneti) tarafında Connecta uyduları bulunurken yer gözlem tarafında ise Observa uyduları bulunuyor. Halihazırda yörüngede bulunan Connecta uyduları sayesinde, tarımdan lojistiğe, enerjiden sigorta ve finans sektörlerine kadar geniş bir yelpazede nesnelerin birbirleriyle iletişimi sağlanıyor.

    Türk uzay şirketi Plan-S, uydular ile 6G bağlantısı sağlayacak Tam Boyutta Gör
    Ancak Sami Aslanhan ve Plan-S’in hedefleri daha büyük. Aslanhan, “Nihai olarak da IoT haberleşmesinden cebimizdeki cep telefonlarına kadar giden bir haberleşme ağı kurmak istiyoruz” diyor. Buna NTN (Non-terrestrial networks, karasal olmayan ağlar) dendiğini ifade eden Aslanhan, 6G NTN üzerinde çalıştıklarını ifade etti. Uydu üzerinden doğrudan telefonlara 6G bağlantısı ile ses ve data aktarımı sağlanacak.

    Firma uydu iletişimi dışında yeryüzü gözlem alanında da faaliyetlerini genişletecek. Halihazırda Connected T3.1 ile 10 metre çözünürlük hassasiyetine erişmiş olan Plan-S, 2025’te fırlatılan yeni uydu ile 1.5 metre seviyesine inecek. En nihayetinde ise metre altı çözünürlük hassasiyetine ulaşılmak isteniyor. Firma yeryüzü gözlem uydularının sivil amaçlı kullanımlar için tasarlıyor.

    Uydu sayısı hızla artırılacak

    Türk uzay şirketi Plan-S, uydular ile 6G bağlantısı sağlayacak Tam Boyutta Gör
    Plan-S, henüz daha dört yıllık bir şirket olmasa da büyüme hızı oldukça yüksek. Yaklaşık 140 kişinin çalıştığı firma, fırlatmalarını doğal olarak SpaceX ile gerçekleştiriyor. Firmanın şu ana kadar uzaya 5’i test uydusu olmak üzere 9 uydu gönderdi. Bunlardan bir tanesi yeryüzü gözlem uydusuyken 4 tanesi ise ticari IoT haberleşme uydusu. Bunlar esasında SpaceX’in Starlink’i gibi yörüngede takımyıldızı olarak işlev görecek. Tam bir kapsama için daha fazla uydunun fırlatılması gerekiyor. Bu kapsamda Aslanhan, IoT uydu sayısının önümüzdeki yıllarda 200’e kadar çıkartılacağını ifade etti. Bu iş modelinde olgunlaşıldıktan sonra ise NTN ağın kurulumuna geçilecek, yani cep telefonlara doğrudan uydu bağlantısı.

    Görüntüleme tarafında ise Observa takım uyduları kurulacak, ilki 2025’te bir buçuk metre çözünürlük kapasitesiyle yörüngeye fırlatılacak. Buradaki çözünürlüğün zamanla 30 santimetreye düşürülmesi hedefleniyor. Bu uydulardan da 60 tane fırlatılacak.

    Firma ticari olarak önümüzdeki yılın başından itibaren BTK’dan yetkilendirmeyi alarak hizmet vermeye başlayacak. Firma, şimdiden ön anlaşmalar imzalamış durumda ancak nihai bir anlaşmanın 2025 içinde netleşmesi bekleniyor. Son olarak NASA’da 10 yıl çalıştıktan sonra Türkiye’ye dönen ve Plan-S’te Genel Müdür Yardımcısı rolünde çalışmalarına devam eden Umut Yıldız, Türkiye’nin ticari uzay alanında geride kalmadığını ifade etti.

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    nickyazmakşartmı 2 gün önce

    Heykel var yer misin kanka?

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