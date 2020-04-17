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    Türkiye'de bugünkü vaka sayısı: 4353 (17 Nisan)

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugünkü vaka ve vefat sayısın açıkladı. Gelecek hafta sokağa çıkma yasağı 4 gün olacak mı sorusuna yanıt verdi.
    52 dk.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Türkiye'de bugünkü vaka sayısı: 4353 (17 Nisan)
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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün düzenlenen Bilim Kurulu toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Bugünkü koronavirüs vaka ve vefat sayısını açıkladı. Bugünkü sayılar, diğer günlere göre 2 saat erken paylaşıldı.

    Bugün Türkiye’de koronavirüs kaynaklı olarak 4353 yeni vaka ve 126 yeni vefat bulunuyor. 1524 hasta iyileşti. Bugün 40270 yeni test yapıldı ve toplam test sayısı 558413’e yükseldi.

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    Türkiye’deki toplam vaka sayısı 78546, toplam vefat sayısı 1769, toplam yoğun bakım sayısı 1845, toplam entube sayısı 1014 ve toplam iyileşen hasta sayısı ise 8631.

    Ayrıca Bkz. "Koronavirüs komplo teorilerinin hedefinde bu kez Bill Gates var"

    "Sokağa çıkma yasağı 4 gün olacak mı?" sorusuna yanıt

    Aksi bir karar alınmazsa önümüzdeki haftasonu sokağa çıkma yasağı uygulanması bekleniyor. 23 Nisan tatili Perşembe gününe denk geliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sokağa çıkma yasağının 4 güne genişletilip genişletilmeyeceği konusunun önümüzdeki hafta başı yapılacak Bilim Kurulu toplantısında gündeme geleceğini duyurdu.



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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    betulsanverdi 32 dk. yeni yorumcu
    bir maske dagıtmak çok zor geldi olan bizlere oluyor yine
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    SiberProfil 42 dk. yeni yorumcu
    4 gün muhabbetinden önce maske vermediler insanlara. İnsanlar markete girmek için sahte maskeler kullanıyor. Bunun sorumlusu belli.
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