Türkiye'de bugünkü vaka sayısı: 4353 (17 Nisan)

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün düzenlenen Bilim Kurulu toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Bugünkü koronavirüs vaka ve vefat sayısını açıkladı. Bugünkü sayılar, diğer günlere göre 2 saat erken paylaşıldı.

Bugün Türkiye’de koronavirüs kaynaklı olarak 4353 yeni vaka ve 126 yeni vefat bulunuyor. 1524 hasta iyileşti. Bugün 40270 yeni test yapıldı ve toplam test sayısı 558413’e yükseldi.

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Türkiye’deki toplam vaka sayısı 78546, toplam vefat sayısı 1769, toplam yoğun bakım sayısı 1845, toplam entube sayısı 1014 ve toplam iyileşen hasta sayısı ise 8631.

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"Sokağa çıkma yasağı 4 gün olacak mı?" sorusuna yanıt

Aksi bir karar alınmazsa önümüzdeki haftasonu sokağa çıkma yasağı uygulanması bekleniyor. 23 Nisan tatili Perşembe gününe denk geliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sokağa çıkma yasağının 4 güne genişletilip genişletilmeyeceği konusunun önümüzdeki hafta başı yapılacak Bilim Kurulu toplantısında gündeme geleceğini duyurdu.

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