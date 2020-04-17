Koronavirüs komplo teorilerinin hedefinde bu kez Bill Gates var

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Koronvirüs salgının hayvanlardan insanlara geçtiği yönünde ciddi araştırmalar bulunsa da henüz kesin verilerin olmaması ve Trump gibi isimlerin farklı yönleri işaret etmesi komplo teorilerini harlıyor. 5G teknolojisinden sonra şimdi hedefte Bill Gates var.

Komplo kurbanı

Koronavirüs salgının başlangıcı konusunda gerçekliği kanıtlanmamış pek çok iddia mevcut. Çin virüsün ABD askerleri ile bulaştırıldığını ifade ederken, Trump da Çin’de laboratuvarlarda üretilip üretilmediğinin araştırılması için istihbarat kurumlarına talimat verdi.

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Geçtiğimiz günlerde ise bazı Avrupa ülkelerinde 5G baz istasyonlarının virüsü yaydığı şeklinde iddialar ortaya atılmış ve baz istasyonları ateşe verilmişti. Şimdi ise Bill Gates’in vakıflarından birinin aşı satabilmek için virüsü yaydığı şeklinde iddialar ortada geziyor.

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İnternette yapılan araştırmalara göre Bill Gates ile koronavirüs salgınını ilişkilendiren iddialar televizyon ve sosyal medya üzerinde 1.2 milyon kez gündeme gelmiş. Böylece 5G komplosunu geçip en popüler komplo teorisi olmuş.

Günlük bazda Bill Gates iddialarının 18 bin paylaşım aldığı ifade ediliyor. Facebook üzerinde 16 000 paylaşım yaklaşık 900 bin kere yorumlanmış. Bill Gates hakkında yanlış bilgiler veren 10 YouTube videosunun 5 milyondan fazla izlendiği ifade ediliyor.

Bill Gates’in 2015 yılında yaptığı ve nükleer savaş değil virüs salgınlarının en büyük tehdit olduğunu ifade ettiği videosu sadece son bir iki haftada 25 milyon yeni izleme kazanmış. Komplo teorilerinin çıkış noktası da zaten bu video.

https://www.theverge.com/2020/4/17/21224728/bill-gates-coronavirus-lies-5g-covid-19

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