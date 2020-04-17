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    Koronavirüs komplo teorilerinin hedefinde bu kez Bill Gates var

    5G istasyonlarının koronavirüs yaydığı komplosundan sonra şimdi de Bill Gates’in vakıflarının aşıdan para kazanmak için virüs salgınını çıkardığı iddiaları zirveye çıktı.
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    Haber Editörü
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    Koronavirüs komplo teorilerinin hedefinde bu kez Bill Gates var
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    Koronvirüs salgının hayvanlardan insanlara geçtiği yönünde ciddi araştırmalar bulunsa da henüz kesin verilerin olmaması ve Trump gibi isimlerin farklı yönleri işaret etmesi komplo teorilerini harlıyor. 5G teknolojisinden sonra şimdi hedefte Bill Gates var.

    Komplo kurbanı

    Koronavirüs salgının başlangıcı konusunda gerçekliği kanıtlanmamış pek çok iddia mevcut. Çin virüsün ABD askerleri ile bulaştırıldığını ifade ederken, Trump da Çin’de laboratuvarlarda üretilip üretilmediğinin araştırılması için istihbarat kurumlarına talimat verdi.

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    Geçtiğimiz günlerde ise bazı Avrupa ülkelerinde 5G baz istasyonlarının virüsü yaydığı şeklinde iddialar ortaya atılmış ve baz istasyonları ateşe verilmişti. Şimdi ise Bill Gates’in vakıflarından birinin aşı satabilmek için virüsü yaydığı şeklinde iddialar ortada geziyor.

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    İnternette yapılan araştırmalara göre Bill Gates ile koronavirüs salgınını ilişkilendiren iddialar televizyon ve sosyal medya üzerinde 1.2 milyon kez gündeme gelmiş. Böylece 5G komplosunu geçip en popüler komplo teorisi olmuş.

    Günlük bazda Bill Gates iddialarının 18 bin paylaşım aldığı ifade ediliyor. Facebook üzerinde 16 000 paylaşım yaklaşık 900 bin kere yorumlanmış. Bill Gates hakkında yanlış bilgiler veren 10 YouTube videosunun 5 milyondan fazla izlendiği ifade ediliyor.

    Bill Gates’in 2015 yılında yaptığı ve nükleer savaş değil virüs salgınlarının en büyük tehdit olduğunu ifade ettiği videosu sadece son bir iki haftada 25 milyon yeni izleme kazanmış. Komplo teorilerinin çıkış noktası da zaten bu video.



    https://www.theverge.com/2020/4/17/21224728/bill-gates-coronavirus-lies-5g-covid-19 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    YesimCirakli 16 sn.
    Bill Gates dünyanın çok daha yaşanılabilir bir yer olması için o kadar uğraşmasına rağmen bunun karşısında karşılaştığı suçlamalar gerçekten çok üzücü. 3 bölümlük belgesel olan "Inside Bill's Brain" 'i izlemenizi öneririm.
    Açıkcası küresel ısınmanın ve dolayısıyle dünyanın en büyük sorununa gerçekten ciddi yatırımlar yapan, çözüm üreten ve bunun için ömrünün son 15 yılını harcayan başka da biri yok.
    Suçlamalar utanç verici ve cahillik...
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    Mutlak.Sıfır (Yüksel ) 49 sn.
    İlgi çekmek için yapmadıkları nane kalmıyor.
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    alimehmet33 5 dk. yeni yorumcu
    her şey bunun başının altından çıkıyor ztn
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 17 dk.
    5G'den daha çok inandırıcı durduğu bence söylenebilir. Nitekim Windows'a da virüs yapılıp sonra antivirüs tanımları gelirdi. Şimdi bunu gerçek hayatta görüyor olabiliriz
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    betulsanverdi 25 dk. yeni yorumcu
    sonunda birileri çıkıp demek istedigimi söylemiş
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    khytr89 (Hakan ) 1 sa.
    Nihayet, aynı fikirde olduğum insanları duymak sevindirdi :)



    Ama 5G de masum değil, covid19 olmasa bile o da ayrı bir solunum hastalığı çikartacak , oksijenin 60ghz yi emmesinden dolayı.
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    gülperim (gülperim avci) 1 sa.
    bende pek çok yerde okuyup gördüm. Bu adamın yaptıgını söylüyorlar ama bilemem yine de.
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