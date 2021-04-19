Türkiye'de Covid-19 aşılama çalışmalarında 20 milyon eşiği geçildi

Türkiye’de koronavirüs aşılama çalışmaları devam ediyor. 60 yaş üstü kişiler ve öncelikli meslek gruplarına aşı yapılıyor. Vatandaşlara SinoVac ve BioNTech/Pfizer olarak iki farklı aşı seçeneği sunuluyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan verilere göre aşılama çalışmalarında bir eşik daha geride kaldı. Bugüne kadar 20 milyon 140 bin doz aşı yapıldı. Birinci dozu yapılan kişi sayısı 12,3 milyonu, ikinci dozu yapılan kişi sayısı 7,8 milyonu geçti.

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Kaç doz aşı uygulandı?

ABD: 209,41 milyon Çin: 192,13 milyon Hindistan: 123,85 milyon Birleşik Krallık: 42,78 milyon Brezilya: 32,81 milyon Almanya: 21,95 milyon Türkiye: 20,1 milyon Fransa: 17,01 milyon Endonezya: 16,69 milyon Rusya: 16,17 milyon İtalya: 15,24 milyon Meksika: 14,24 milyon Şili: 13,16 milyon İspanya: 12,33 milyon İsrail: 10,33 milyon

Kaç kişiye ikinci doz aşı yapıldı?

ABD: 84,26 milyon Hindistan 16,48 milyon Birleşik Krallık: 9,93 milyon Brezilya: 8 milyon Türkiye: 7,8 milyon Rusya: 6,15 milyon Endonezya: 5,89 milyon Almanya: 5,52 milyon Fransa: 4,51 milyon İtalya: 4,47 milyon Fas: 4,19 milyon Meksika: 3,84 milyon İspanya: 3,33 milyon Polonya: 2,25 milyon Romanya: 1,55 milyon

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