Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Türkiye'de Covid-19 aşılama çalışmalarında 20 milyon eşiği geçildi

    Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de toplam 20 milyon doz aşı yapıldı. Diğer ülkelerde kaç doz aşı uygulandı? Güncel veriler haberimizde.
    19 Nisan 2021, 16:30 (2 sa.)
    599
    22
    7
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Türkiye'de Covid-19 aşılama çalışmalarında 20 milyon eşiği geçildi

    Türkiye’de koronavirüs aşılama çalışmaları devam ediyor. 60 yaş üstü kişiler ve öncelikli meslek gruplarına aşı yapılıyor. Vatandaşlara SinoVac ve BioNTech/Pfizer olarak iki farklı aşı seçeneği sunuluyor.

    Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan verilere göre aşılama çalışmalarında bir eşik daha geride kaldı. Bugüne kadar 20 milyon 140 bin doz aşı yapıldı. Birinci dozu yapılan kişi sayısı 12,3 milyonu, ikinci dozu yapılan kişi sayısı 7,8 milyonu geçti.

    Ayrıca Bkz. "Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanı yerli aşı oldu"

    Kaç doz aşı uygulandı?

    1. ABD: 209,41 milyon
    2. Çin: 192,13 milyon
    3. Hindistan: 123,85 milyon
    4. Birleşik Krallık: 42,78 milyon
    5. Brezilya: 32,81 milyon
    6. Almanya: 21,95 milyon
    7. Türkiye: 20,1 milyon
    8. Fransa: 17,01 milyon
    9. Endonezya: 16,69 milyon
    10. Rusya: 16,17 milyon
    11. İtalya: 15,24 milyon
    12. Meksika: 14,24 milyon
    13. Şili: 13,16 milyon
    14. İspanya: 12,33 milyon
    15. İsrail: 10,33 milyon

    Kaç kişiye ikinci doz aşı yapıldı?

    1. ABD: 84,26 milyon
    2. Hindistan 16,48 milyon
    3. Birleşik Krallık: 9,93 milyon
    4. Brezilya: 8 milyon
    5. Türkiye: 7,8 milyon
    6. Rusya: 6,15 milyon
    7. Endonezya: 5,89 milyon
    8. Almanya: 5,52 milyon
    9. Fransa: 4,51 milyon
    10. İtalya: 4,47 milyon
    11. Fas: 4,19 milyon
    12. Meksika: 3,84 milyon
    13. İspanya: 3,33 milyon
    14. Polonya: 2,25 milyon
    15. Romanya: 1,55 milyon


    Kaynakça https://covid19asi.saglik.gov.tr/ https://ourworldindata.org/covid-vaccinations
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Yatak odaları için: Akıllı komodin

    K
    kordexa 2 saat önce

    birkaç paket makarna az yiyip arta kalan parayı yıllarca biriktirip biraz da üstüne kredi çekip alabilirim diye düşünüyorum. sanırım iç kısmı soğutuculu...şimdi tabi ben de isterdim üzerinde soğuk içiniz yazan içeceklerden dolabın içini doldurmayı ama ötv kdv derken fiyatlar malum. soğuk makarna spesyali için kullanabilirim ama

    E
    evilknight2000 2 saat önce

    Bi komodinin akıllısı çıkmamıştı hayırlı olsun

    ilgimsin 4 saat önce

    vay be cok iyi gozukuyor

    mcrew 13 saat önce

    Biraz büyük gibi ama zengin adamın zaten kocaman yatak odası okur

    cocainbar 16 saat önce

    Pudra sekerligi opsiyonelmi

    Bloodin 22 saat önce

    Yeni zengin oyuncağı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Ulan Musk (Ahmet Temiz) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen palamutix
    Hocam sayının tek başına önemi yok. İsrail 10 milyon aşılama yaptı ve maske kullanım zorunluluğunu kaldırdı. Ülkede hastalığın yayılma hızı büyük ölçüde kırıldı. Ama aşı sayısı sıralamasında bizi asla geçemeyecek.
    Hocam sayının tek başına önemi yok. İsrail 10 milyon aşılama yaptı ve maske kullanım zorunluluğunu kaldırdı. Ülkede hastalığın yayılma hızı büyük ölçüde kırıldı...
    Devamını Gör
    Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    Normandia_06 (Yalçın ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Katmerli yalan :))
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    K kordexa 1 sa. (düzenlendi) yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    bu aşılar ikinci dozu yapılmadığında bi halta yaramıyorken niye birinci doz ile ikinci dozun sayısını topluyorsunuz

    yapmayın artık kardeşim yeter ya


    84 milyon + 10küsür milyon mülteci nüfusu var...ikinci dozu olan sayı sadece 7.8 milyon...
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    K kordexa 1 sa. (düzenlendi) yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    öncelikle sağlık bakanı süreci çok iyi yönetiyoğğğ hiç çıldırmayın.. hemen açıklayayım:

    bi keresinde soru soran gazeteci kadına kızım diye hitap etti. bu da ne kadar sıcak ve samimi biri olduğunu gösterir. ayrıca her soruya teşekkür ederek başladı. adamın fazla çalışıp az uyumaktan gözleri kızardı. adam açıklama yaparken ağladı. ben hiç mi ağlamadım? elbette ağladım. telefonuma gelecek 5 maske için sms kodu beklerken mazlum amerika ve ingiltere ye uçak dolusu yaptığımız yardımları görünce beni de aldı götürdü bir duygu seli...bir bakmışım ki gözlerimden damlalar süzülüyor...bu arada sayın bakan siyasetten gelmiyor kendisi bir doktor...lobolop kongreleri gündemde tutmanın kimseye faydası olmadığı yönündeki bilimsel tespitini, daha önce virüse karşı en büyük kozumuzun "yakalanmamak" olduğunu açıklayarak da pekiştirmiş oldu

    ama hala beğenmiyorsunuz hala eleştiriyorsunuz.
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    P palamutix 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    20 milyon aşı ama hasta sayısı zirvede .
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Ulan Musk (Ahmet Temiz) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) palamutix
    Hocam sayının tek başına önemi yok. İsrail 10 milyon aşılama yaptı ve maske kullanım zorunluluğunu kaldırdı. Ülkede hastalığın yayılma hızı büyük ölçüde kırıldı. Ama aşı sayısı sıralamasında bizi asla geçemeyecek.
    Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    dogangoxel (Göksel DOGAN) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Masallah , asilamada bile sahlanmisiz!
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    astegon (astegon CF) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kaldı 140 milyon
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 21 dk. 2 AMD EPYC 7763 ile Cinebench dünya rekoru kırıldı: Intel %52 geride kaldı 39 dk. Love, Death & Robots dizisinin 2. sezon fragmanı ve yayın tarihi paylaşıldı 51 dk. Döküm sektörü rekor gelirler hedefliyor 1 sa. Yeni Marvel filmi Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings'ten ilk video ve görseller paylaşıldı 1 sa. GTA 5 fanları, oyunu bitirmek için en az kaç kişiyi yok etmeniz gerektiğini hesapladı: 726 2 sa. Ford'un yeni coupe SUV modeli Evos Çin'de ortaya çıktı 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN Türkiye'de Covid-19 aşılama çalışmalarında 20 milyon eşiği geçildi Sonraki A101 marketler Xiaomi katlanabilir yürüyüş bandı satacak 3 sa. Poco M2 Reloaded, 21 Nisan'da geliyor 3 sa. Cem Yılmaz'ın Netflix dizisi Erşan Kuneri'nin oyuncu kadrosu belli oldu 3 sa. Mars helikopteri ilk kez havalandı: İşte gelen ilk fotoğraf 3 sa. Çin Merkez Bankası Başkan Yardımcısı, Bitcoin (BTC) ve kripto paralar hakkında konuştu 4 sa. MSI yeni tümleşik bilgisayarlarını duyurdu 4 sa. Şarj cihazını iPhone kutularından çıkaran Apple, 1 milyon ton metal tasarrufu sağlayacak 4 sa. Makyajlı 2021 Volkswagen Polo'dan yeni teaser geldi! İşte tanıtım tarihi 5 sa. Dota 2 belgesel filmi "Free to Play" Netflix'te yayınlandı 5 sa. Yeni Audi A6 e-tron konsepti, farlarıyla duvara görüntü yansıtabiliyor 5 sa. Samsung'un aynı anda üç cihaza bağlanabilen yeni kablosuz klavyesi ortaya çıktı 5 sa. Toyota'dan yeni elektrikli SUV konsepti: bZ4X 6 sa. Realme önümüzdeki ay yeni bir akıllı TV piyasaya sürecek 6 sa. Days Gone yazarı: "Eğer bir oyunun devamının gelmesini istiyorsanız onu indirimsiz fiyattan satın alın" 7 sa. Otopilot modundaki Tesla kaza yaptı, 2 kişi hayatını kaybetti 7 sa. Coinbase başarı mı yoksa algı operasyonu mu? 7 sa. DH ve Amazon iş birliği ile mobil aksesuarlarda geçerli 20 TL indirim kodu 15 sa. Demon Skin İnceleme: "Düşük bütçeli ve iki boyutlu God of War" 16 sa. Tesla Cybertruck prototipi, inşa halindeki Gigafactory Texas fabrikasında yeniden ortaya çıktı 17 sa. Milli orta menzilli füze motorundan rekor getiren test Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız