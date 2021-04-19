Türkiye'de Covid-19 aşılama çalışmalarında 20 milyon eşiği geçildi

Türkiye’de koronavirüs aşılama çalışmaları devam ediyor. 60 yaş üstü kişiler ve öncelikli meslek gruplarına aşı yapılıyor. Vatandaşlara SinoVac ve BioNTech/Pfizer olarak iki farklı aşı seçeneği sunuluyor.
Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan verilere göre aşılama çalışmalarında bir eşik daha geride kaldı. Bugüne kadar 20 milyon 140 bin doz aşı yapıldı. Birinci dozu yapılan kişi sayısı 12,3 milyonu, ikinci dozu yapılan kişi sayısı 7,8 milyonu geçti.
Ayrıca Bkz. "Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanı yerli aşı oldu"
Kaç doz aşı uygulandı?
- ABD: 209,41 milyon
- Çin: 192,13 milyon
- Hindistan: 123,85 milyon
- Birleşik Krallık: 42,78 milyon
- Brezilya: 32,81 milyon
- Almanya: 21,95 milyon
- Türkiye: 20,1 milyon
- Fransa: 17,01 milyon
- Endonezya: 16,69 milyon
- Rusya: 16,17 milyon
- İtalya: 15,24 milyon
- Meksika: 14,24 milyon
- Şili: 13,16 milyon
- İspanya: 12,33 milyon
- İsrail: 10,33 milyon
Kaç kişiye ikinci doz aşı yapıldı?
- ABD: 84,26 milyon
- Hindistan 16,48 milyon
- Birleşik Krallık: 9,93 milyon
- Brezilya: 8 milyon
- Türkiye: 7,8 milyon
- Rusya: 6,15 milyon
- Endonezya: 5,89 milyon
- Almanya: 5,52 milyon
- Fransa: 4,51 milyon
- İtalya: 4,47 milyon
- Fas: 4,19 milyon
- Meksika: 3,84 milyon
- İspanya: 3,33 milyon
- Polonya: 2,25 milyon
- Romanya: 1,55 milyon
Kaynakça https://covid19asi.saglik.gov.tr/ https://ourworldindata.org/covid-vaccinations Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
yapmayın artık kardeşim yeter ya
84 milyon + 10küsür milyon mülteci nüfusu var...ikinci dozu olan sayı sadece 7.8 milyon...
bi keresinde soru soran gazeteci kadına kızım diye hitap etti. bu da ne kadar sıcak ve samimi biri olduğunu gösterir. ayrıca her soruya teşekkür ederek başladı. adamın fazla çalışıp az uyumaktan gözleri kızardı. adam açıklama yaparken ağladı. ben hiç mi ağlamadım? elbette ağladım. telefonuma gelecek 5 maske için sms kodu beklerken mazlum amerika ve ingiltere ye uçak dolusu yaptığımız yardımları görünce beni de aldı götürdü bir duygu seli...bir bakmışım ki gözlerimden damlalar süzülüyor...bu arada sayın bakan siyasetten gelmiyor kendisi bir doktor...lobolop kongreleri gündemde tutmanın kimseye faydası olmadığı yönündeki bilimsel tespitini, daha önce virüse karşı en büyük kozumuzun "yakalanmamak" olduğunu açıklayarak da pekiştirmiş oldu
ama hala beğenmiyorsunuz hala eleştiriyorsunuz.