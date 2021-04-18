Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanı yerli aşı oldu

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Bütün Dünya'yı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi devam ederken çeşitli ülkeler çeşitli aşılama programlarını ve aşı geliştirme çalışmalarına devam ediyor. Şimdi ise Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yerli VLP temelli aşının Faz 1 çalışmaları için gönüllü oldu.

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Bakan Varank, Twitter hesabından paylaştığı gönderide '' Milletimize hatta tüm insanlığa faydası olabilecek bu insanüstü gayrete ufacık da olsa katkı vermek, ömür boyu taşınacak bir gurur. Hamdolsun ! '' ifadelerini kullandı.

VLP aşıları

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Faz 1 çalışmaları sağlıklı gönüllülerde meydana getirilmekle birlikte VLP temelli aşılar subkutan yani cilt altına uygulanıyor. Aşının ilk olarak 36 kişilik grup üzerinde uygulanması hedeflenirken yeni yerli VLP ( Virüs penzeri parçacık ) aşının Haziran ayında Faz 2 ; Ağustos ayında ise Faz 3 denemelerine geçmesi hedefleniyor.

Ayrıca Bkz. "Yağları emebilen biyolojik olarak uyumlu sünger geliştirildi"

https://twitter.com/varank/status/1383519238787190793?s=21

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