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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanı yerli aşı oldu

    Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yerli VLP temelli aşının Faz 1 çalışmaları için gönüllü oldu. Bakan Mustafa Varank'a aşı subkutan olarak yapıldı.
    18 Nisan 2021, 01:32 (1 sa.)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanı yerli aşı oldu
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    Bütün Dünya'yı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi devam ederken çeşitli ülkeler çeşitli aşılama programlarını ve aşı geliştirme çalışmalarına devam ediyor. Şimdi ise Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yerli VLP temelli aşının Faz 1 çalışmaları için gönüllü oldu.

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    Bakan Varank, Twitter hesabından paylaştığı gönderide '' Milletimize hatta tüm insanlığa faydası olabilecek bu insanüstü gayrete ufacık da olsa katkı vermek, ömür boyu taşınacak bir gurur. Hamdolsun ! '' ifadelerini kullandı.

    VLP aşıları

    Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanı yerli aşı oldu
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    Faz 1 çalışmaları sağlıklı gönüllülerde meydana getirilmekle birlikte VLP temelli aşılar subkutan yani cilt altına uygulanıyor. Aşının ilk olarak 36 kişilik grup üzerinde uygulanması hedeflenirken yeni yerli VLP ( Virüs penzeri parçacık ) aşının Haziran ayında Faz 2 ; Ağustos ayında ise Faz 3 denemelerine geçmesi hedefleniyor.

    Ayrıca Bkz. "Yağları emebilen biyolojik olarak uyumlu sünger geliştirildi"



    https://twitter.com/varank/status/1383519238787190793?s=21
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    Feyzuli 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Burundan sprey şeklinde değil miydi? Alalala :D
    Yanıtla +5
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    R redoracle (yıldırım coolboy) 56 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bunu da üretip başka ülkelere yollamasalar bari,önce bi kendi vatandaşınızı aşılayın da sonra kime gönderiyosanız gönderin.

    Yoksa bu aşılama hızıyla yeterli toplum bağışıklığını kazanmamız mümkün değil,çünkü daha bu virüsün mutasyonu var,her 6 ayda 1 sene de bir aşılanmamız lazımsa ona göre kendi aşımızı ayırmamız lazım ya da üretmemiz.
    Yanıtla +1
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    olasılıksız238 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ziyaaaaa
    Yanıtla +2
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    Feyzuli 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Burundan sprey şeklinde değil miydi? Alalala :D
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