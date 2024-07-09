Yeni Peugeot 5008 ve E-5008 modelleri Türkiye'de satışa çıkıyor

Yılın son çeyreğinde Türkiye'de satışa çıkacak
Yeni Peugeot E-5008, Stellantis'in STLA Medium platformunun genişletilmiş halini kullanıyor ve Yeni Peugeot 5008, 4,79 metre uzunluğu ve özellikle 2,89 metrelik aks mesafesiyle seyahat edecekler geniş iç mekan sunuyor.
Yeni 5008'de sunulacak yeni nesil 136 HP'lik 1.2 PureTech benzinli ve elektrikli motor destekli hibrit versiyon, yeni e-DCS6 şanzıman ile daha düşük yakıt tüketimi sunmayı hedefliyor.
Stellantis'in yeni STLA Medium platformunu kullanan E-5008'in 210 HP'lik elektrikli versiyonu ise 502 kilometreye kadar menzil sunabilmesiyle de öne çıkıyor. Yeni kompakt direksiyon simidi, 5008 ve E-5008'de donanıma bağlı olarak ısıtma özelliğiyle öne çıkıyor.
Kolay giriş sistemi ikinci sıra koltukların aynı anda tamamen eğilmesine ve öne doğru kaymasına olanak tanıyor. Böylece üçüncü sıraya erişim önemli ölçüde kolaylaşıyor. Peugeot, yeni 5008 ve E-5008'de sunulan sürüş destek sistemleri ile yarı otonom sürüşe doğru bir adım daha atıyor.
Bu sistem, aracın tüm sensörleriyle kamera ve radar gibi konularda sürücüye yardımcı oluyor. Yeni E-5008, Türkiye'de ilk etapta 502 kilometre menzil sunan, 2 tekerlekten çekiş sistemi ve 210 HP/157 kW güce sahip yüzde 100 elektrikli güç-aktarma sistemi ile satışa sunulacak.
2 tekerlekten çekişli versiyon, 157 kW maksimum güç ve 345 Nm maksimum tork üretiyor. 73 kWsa kapasitesine sahip batarya ise yalnızca 30 dakikada yüzde 20'den yüzde 80'e şarj olabiliyor. Peugeot, müşterilerinin tamamen elektriğe geçişini desteklemek üzere yeni 5008'i hibrit motorla da sunuyor.
5008 Hybrid, yeni nesil 136 HP benzinli hibrit motor ve bir elektromotorla eşleştirilen çift kavramalı altı vitesli eDCS6 şanzımanın oluşturduğu Peugeot Hybrid 48V sistemiyle yollara çıkıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.