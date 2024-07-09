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    Yeni Peugeot 5008 ve E-5008 modelleri Türkiye'de satışa çıkıyor

    Peugeot'nun 7 koltuklu SUV modeli 5008 son çeyrekte ülkemizde satışa çıkacak. Türkiye'de yollara çıkacak yeni Peugeot 5008 ve E-5008'in 2 farklı motor seçeneğiyle satışa sunulması bekleniyor.
    Yeni Peugeot 5008 ve E-5008 modelleri Türkiye'de satışa çıkıyor Tam Boyutta Gör
    Yeni Peugeot 5008 ve E-5008 modelleri, ilk aşamada 136 HP gücündeki 48V hibrit teknolojili benzinli motor ve 210 HP'lik güce sahip yüzde 100 elektrikli versiyon seçeneklerinden oluşan 2 ayrı motor seçeneğiyle satışa çıkarılacak.

    Yılın son çeyreğinde Türkiye'de satışa çıkacak

    Yeni Peugeot E-5008, Stellantis'in STLA Medium platformunun genişletilmiş halini kullanıyor ve Yeni Peugeot 5008, 4,79 metre uzunluğu ve özellikle 2,89 metrelik aks mesafesiyle seyahat edecekler geniş iç mekan sunuyor.

    Yeni 5008'de sunulacak yeni nesil 136 HP'lik 1.2 PureTech benzinli ve elektrikli motor destekli hibrit versiyon, yeni e-DCS6 şanzıman ile daha düşük yakıt tüketimi sunmayı hedefliyor.

    Stellantis'in yeni STLA Medium platformunu kullanan E-5008'in 210 HP'lik elektrikli versiyonu ise 502 kilometreye kadar menzil sunabilmesiyle de öne çıkıyor. Yeni kompakt direksiyon simidi, 5008 ve E-5008'de donanıma bağlı olarak ısıtma özelliğiyle öne çıkıyor.

    Kolay giriş sistemi ikinci sıra koltukların aynı anda tamamen eğilmesine ve öne doğru kaymasına olanak tanıyor. Böylece üçüncü sıraya erişim önemli ölçüde kolaylaşıyor. Peugeot, yeni 5008 ve E-5008'de sunulan sürüş destek sistemleri ile yarı otonom sürüşe doğru bir adım daha atıyor.

    Yeni Peugeot 5008 ve E-5008 modelleri Türkiye'de satışa çıkıyor Tam Boyutta Gör

    Bu sistem, aracın tüm sensörleriyle kamera ve radar gibi konularda sürücüye yardımcı oluyor. Yeni E-5008, Türkiye'de ilk etapta 502 kilometre menzil sunan, 2 tekerlekten çekiş sistemi ve 210 HP/157 kW güce sahip yüzde 100 elektrikli güç-aktarma sistemi ile satışa sunulacak.

    2 tekerlekten çekişli versiyon, 157 kW maksimum güç ve 345 Nm maksimum tork üretiyor. 73 kWsa kapasitesine sahip batarya ise yalnızca 30 dakikada yüzde 20'den yüzde 80'e şarj olabiliyor. Peugeot, müşterilerinin tamamen elektriğe geçişini desteklemek üzere yeni 5008'i hibrit motorla da sunuyor.

    5008 Hybrid, yeni nesil 136 HP benzinli hibrit motor ve bir elektromotorla eşleştirilen çift kavramalı altı vitesli eDCS6 şanzımanın oluşturduğu Peugeot Hybrid 48V sistemiyle yollara çıkıyor.

    Yeni Peugeot 5008 ve E-5008 modelleri Türkiye'de satışa çıkıyor Tam Boyutta Gör

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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