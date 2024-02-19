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    Türkiye'de haftalık mesai 40 saate indiriliyor

    Hükümet, haftalık mesai süresinin 35-40 saate indirilmesi için iş kanunlarında düzenleme hazırlıyor. Yeni düzenlemeler çalışan odaklı olacak.                      
    Türkiye'de haftalık mesai 40 saate indiriliyor Tam Boyutta Gör
    Hükümet, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de mesai sürelerinin kısaltılması için ilk adımı atıyor. İş kanunlarında yapılacak düzenlemeler ile haftalık çalışma saatinin 45 saatten 35-40 saate indirilmesi planlanıyor.

    2003 tarihinde yürürlüğe giren İş Yasası’na göre Türkiye’de pek çok meslek grubunda haftalık çalışma süresi 45 saat olarak uygulanıyor. Hükümet bu çalışma saatlerinin sanayi çağının başladığı dönemlere göre düzenlendiği, günümüz şartları ve teknolojideki gelişmelere göre uzun olması nedeniyle yeni bir düzenleme için düğmeye bastı. Meslek gruplarına göre değerlendirmeler de yapılıyor. Basın iş kanunu ve denizcilik iş kanunda haftalık çalışma süresi 48 saat olarak uygulanıyor. Diğer meslek gruplarında haftalık çalışma süresi ise 45 saat. Bütüncül bir yaklaşımla çalışma saatlerinin 35-40 saate indirilmesi planlanıyor.

    "Çalışan güçlenirse işletme güçlenir" mottosu uygulanacak

    Yeni kanun çalışmalarının merkezinde çalışan olacak. "Çalışan güçlenirse; işletme ve işveren gelişir" mottosu ile hareket edilecek. Çalışan güçlenmediği takdirde düzenlemelerin bir şey ifade etmeyeceği değerlendiriliyor. Düzenlemede çalışanların vasıflarının gelişmesine ilişkin hükümlükler de yer alacak. Ayrıca yeni hak kategorileri geliştirilirken hem standart hem de mevcut haklar korunacak. Yeni çalışma ilişkilerinin geliştirilmesi kapsamında örneğin fazla çalışmalara ilişkin katsayı bir yerde yüzde 50, bir yerde yüzde 25 olmasına da dikkat çekiliyor. Yeni çalışma ilişkileri geliştirilecek ve dağınık mevzuat bir arada toplanacak

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 4 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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