Temu ve Shein’den kritik Türkiye kararı: Yurt dışı alışverişler durduruldu

Temu’da Çin’den sipariş dönemi sona erdi
Bakanlığın düzenlemesi teoride bir yasak getirmiyordu ancak bireysel tüketiciler için alışverişi fiili olarak bitiriyordu. Bu fiili sonucun ardından, sektörde ilk somut hamle Temu’dan geldi. Platform, Türkiye’deki kullanıcılar için “Yurt dışı Gönderim (Global)” seçeneğini tamamen devre dışı bıraktı. Uygulama ve web sitesine giriş yapan kullanıcılar artık Çin’den gönderilen binlerce ürüne erişemiyor ve bu ürünler için sipariş oluşturamıyor. Sepete daha önce eklenen ürünler de kaldırılmış durumda. Şirket, faaliyetlerini yalnızca Türkiye içindeki yerel depo stoklarıyla sürdürmeye devam ediyor.
Temu’nun ani strateji değişikliğinde yalnızca gümrük düzenlemesi değil, son dönemde artan hukuki baskılar da etkili oldu. Kısa süre önce Rekabet Kurumu, Temu’nun İstanbul’daki ofisine baskın düzenlemiş, şirketin dijital verilerine ve bilgisayarlarına el koymuştu.
Shein de Türkiye satışlarını askıya aldı
6 Şubat’tan sonra ne olacak?
Bilindiği üzere Ticaret Bakanlığı, 6 Şubat 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yurt dışından bireysel alışverişlerde uygulanan 30 Euro altı ürünler için geçerli “basitleştirilmiş gümrük prosedürü”nü kaldıracağını duyurmuştu.
6 Şubat 2026 tarihinden itibaren, yurt dışından yapılan tüm alışverişler için gümrük vergisi ödenmesi ve detaylı gümrük beyannamesi düzenlenmesi gerekecek. Siparişlerin teslim edilebilmesi için gümrük vergisine ek olarak gümrük beyanname hizmet bedeli de alınacak. Haliyle 50 TL'lik bir ürün için bile binlerce liralık gümrük masrafları çıkacak.
