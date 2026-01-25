Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Temu ve Shein’den kritik Türkiye kararı: Yurt dışı alışverişler durduruldu

    Ticaret Bakanlığı’nın gümrük düzenlemesi sonrası Temu ve Shein, Türkiye’ye yurt dışı satışlarını durdurdu. Ucuz alışveriş dönemi fiilen sona ererken e-ticarette dengeler değişiyor.

    Temu ve Shein, Türkiye’ye yurt dışı alışverişlerini kapattı Tam Boyutta Gör
    Türkiye’de e-ticaret dengelerini son yıllarda kökten değiştiren Temu ve Shein için yeni bir dönem başlamış durumda. Özellikle düşük fiyatlı ürünleriyle milyonlarca kullanıcıya ulaşan iki platform Türkiye’ye yönelik yurt dışı gönderimlerini askıya aldı. Bu gelişmelerin arkasında ise Ticaret Bakanlığı’nın gümrük mevzuatında yaptığı değişiklikler yatıyor.

    Temu’da Çin’den sipariş dönemi sona erdi

    Bakanlığın düzenlemesi teoride bir yasak getirmiyordu ancak bireysel tüketiciler için alışverişi fiili olarak bitiriyordu. Bu fiili sonucun ardından, sektörde ilk somut hamle Temu’dan geldi. Platform, Türkiye’deki kullanıcılar için “Yurt dışı Gönderim (Global)” seçeneğini tamamen devre dışı bıraktı. Uygulama ve web sitesine giriş yapan kullanıcılar artık Çin’den gönderilen binlerce ürüne erişemiyor ve bu ürünler için sipariş oluşturamıyor. Sepete daha önce eklenen ürünler de kaldırılmış durumda. Şirket, faaliyetlerini yalnızca Türkiye içindeki yerel depo stoklarıyla sürdürmeye devam ediyor.

    Temu’nun ani strateji değişikliğinde yalnızca gümrük düzenlemesi değil, son dönemde artan hukuki baskılar da etkili oldu. Kısa süre önce Rekabet Kurumu, Temu’nun İstanbul’daki ofisine baskın düzenlemiş, şirketin dijital verilerine ve bilgisayarlarına el koymuştu.

    Shein de Türkiye satışlarını askıya aldı

    Temu ve Shein, Türkiye’ye yurt dışı alışverişlerini kapattı Tam Boyutta Gör
    Benzer bir adım da Shein cephesinden geldi. Şirket, Türkiye’deki kullanıcılarına gönderdiği resmi açıklamayla satışlara geçici süreyle ara verildiğini duyurdu. Açıklamada, kararın yerel mevzuatta yapılan son değişiklikler nedeniyle alındığı vurgulandı. Shein, Türkiye pazarına yeniden dönmek için çalışmaların sürdüğünü belirtirken net bir tarih paylaşmadı.

    6 Şubat’tan sonra ne olacak?

    Bilindiği üzere Ticaret Bakanlığı, 6 Şubat 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yurt dışından bireysel alışverişlerde uygulanan 30 Euro altı ürünler için geçerli “basitleştirilmiş gümrük prosedürü”nü kaldıracağını duyurmuştu.

    6 Şubat 2026 tarihinden itibaren, yurt dışından yapılan tüm alışverişler için gümrük vergisi ödenmesi ve detaylı gümrük beyannamesi düzenlenmesi gerekecek. Siparişlerin teslim edilebilmesi için gümrük vergisine ek olarak gümrük beyanname hizmet bedeli de alınacak. Haliyle 50 TL’lik bir ürün için bile binlerce liralık gümrük masrafları çıkacak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çin'den otomotiv dünyasını sarsan sedan

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    35 Kişi Okuyor (8 Üye, 27 Misafir) 20 Masaüstü 15 Mobil
    Kral5656x , AE.11, interwap ve 2 üye daha okuyor
    A
    GENEL İSTATİSTİKLER
    459 kez okundu.
    12 kişi, toplam 13 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    temu, Shein ve
    5 etiket daha Türkiye Haberleri ticaret bakanlığı Teknoloji Haberleri Yaşam Alışveriş
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili113,4b
    Instagram Sayfası51,3b
    YouTube Kanalı368b
    TikTok Sayfası3,3b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    apikoğlu sucuk domuz eti opel corsa hangi motor tutuluyor banyo tavan küf nasıl temizlenir hangikredi ücretsiz kod 2025 migros iade süresi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno Camon 40 Pro 5G
    Tecno Camon 40 Pro 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo ThinkBook 16
    Lenovo ThinkBook 16
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum