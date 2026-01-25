Temu ve Shein’den kritik Türkiye kararı: Yurt dışı alışverişler durduruldu

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Türkiye’de e-ticaret dengelerini son yıllarda kökten değiştiren Temu ve Shein için yeni bir dönem başlamış durumda. Özellikle düşük fiyatlı ürünleriyle milyonlarca kullanıcıya ulaşan iki platform Türkiye’ye yönelik yurt dışı gönderimlerini askıya aldı. Bu gelişmelerin arkasında ise Ticaret Bakanlığı’nın gümrük mevzuatında yaptığı değişiklikler yatıyor.

Temu’da Çin’den sipariş dönemi sona erdi

Bakanlığın düzenlemesi teoride bir yasak getirmiyordu ancak bireysel tüketiciler için alışverişi fiili olarak bitiriyordu. Bu fiili sonucun ardından, sektörde ilk somut hamle Temu’dan geldi. Platform, Türkiye’deki kullanıcılar için “Yurt dışı Gönderim (Global)” seçeneğini tamamen devre dışı bıraktı. Uygulama ve web sitesine giriş yapan kullanıcılar artık Çin’den gönderilen binlerce ürüne erişemiyor ve bu ürünler için sipariş oluşturamıyor. Sepete daha önce eklenen ürünler de kaldırılmış durumda. Şirket, faaliyetlerini yalnızca Türkiye içindeki yerel depo stoklarıyla sürdürmeye devam ediyor.

Temu’nun ani strateji değişikliğinde yalnızca gümrük düzenlemesi değil, son dönemde artan hukuki baskılar da etkili oldu. Kısa süre önce Rekabet Kurumu, Temu’nun İstanbul’daki ofisine baskın düzenlemiş, şirketin dijital verilerine ve bilgisayarlarına el koymuştu.

Shein de Türkiye satışlarını askıya aldı

Tam Boyutta Gör Benzer bir adım da Shein cephesinden geldi. Şirket, Türkiye’deki kullanıcılarına gönderdiği resmi açıklamayla satışlara geçici süreyle ara verildiğini duyurdu. Açıklamada, kararın yerel mevzuatta yapılan son değişiklikler nedeniyle alındığı vurgulandı. Shein, Türkiye pazarına yeniden dönmek için çalışmaların sürdüğünü belirtirken net bir tarih paylaşmadı.

6 Şubat’tan sonra ne olacak?

Bilindiği üzere Ticaret Bakanlığı, 6 Şubat 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yurt dışından bireysel alışverişlerde uygulanan 30 Euro altı ürünler için geçerli “basitleştirilmiş gümrük prosedürü”nü kaldıracağını duyurmuştu.

Yurt dışından gümrüksüz alışveriş dönemi bitti: 30 Euro limiti ka 2 hf. önce eklendi

6 Şubat 2026 tarihinden itibaren, yurt dışından yapılan tüm alışverişler için gümrük vergisi ödenmesi ve detaylı gümrük beyannamesi düzenlenmesi gerekecek. Siparişlerin teslim edilebilmesi için gümrük vergisine ek olarak gümrük beyanname hizmet bedeli de alınacak. Haliyle 50 TL’lik bir ürün için bile binlerce liralık gümrük masrafları çıkacak.

