TMSF, Papara’yı satışa çıkardı: İhale süreci ve detaylar açıklandı

Papara ve bağlı şirketlerin tamamı satışta
Ekonomim’deki habere göre TMSF, PPR Holding AŞ’nin yüzde 100 oranındaki bağlı ortaklık paylarını satışa sunuyor. Bu kapsamda Papara Elektronik Para AŞ ile birlikte Papara Teknoloji AŞ, Papara Sigorta Aracılık Hizmetleri AŞ ve Papara Menkul Değerler AŞ’nin payları ihale yoluyla el değiştirecek. Satış, kapalı teklif alma ve ardından açık artırma yöntemlerinin birlikte uygulanacağı bir süreçle gerçekleştirilecek.
İhale ilanında satışa konu şirketler için muhammen bedel 4 milyar 270 milyon TL olarak açıklandı. İhaleye katılmak isteyen yatırımcıların 213 milyon 500 bin TL tutarında katılım teminatı yatırması gerekiyor. Ayrıca ihale şartnamesi için 300 bin TL, veri inceleme ve tesis ziyareti sürecine katılım için ise 750 bin TL ücret talep edilecek.
İhale takvimi netleşti
Belirlenen takvime göre yatırımcılar 20 Ocak-6 Şubat 2026 tarihleri arasında şirketlere ilişkin veri incelemesi yapabilecek. Son teklif verme tarihi 9 Şubat 2026 olarak duyurulurken, teklifler 10 Şubat 2026 tarihinde açılacak. Aynı gün içinde açık artırma aşamasına geçilmesi planlanıyor.
İlan metninde, şartnamede belirtilen koşulları yerine getirmeyen kişi ve kuruluşların ihaleye katılamayacağı özellikle vurgulandı. Başvuru sürecinde yatırılması gereken teminat ve diğer ödemelerin ilanda belirtilen banka hesapları üzerinden yapılacağı bilgisi de paylaşıldı.
Faaliyet izni iptali kaldırılmıştı
Papara'ya ilişkin süreçte dikkat çeken bir diğer gelişme ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) gelmişti. TCMB, 21 Ocak tarihinde Papara hakkında alınan "faaliyet izninin iptali" kararının kaldırıldığını kamuoyuna açıklamıştı. Bu karar, şirketin operasyonel faaliyetlerinin devam etmesinin ve aynı zamanda satışa çıkarılmasının önünü açmıştı.Kaynakça https://www.tmsf.org.tr/tr/SatisIlan/List/ppr-holding-anonim-sirketi-ba%C4%9Fl%C4%B1-ortakl%C4%B1klar%C4%B1-paylar%C4%B1n%C4%B1n-sat%C4%B1s%C4%B1-hakk%C4%B1nda-ihale-ilan%C4%B1 https://www.ekonomim.com/ekonomi/tmsf-paparayi-satisa-cikardi-iste-ihale-bedeli-haberi-870432