Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    TMSF, Papara’yı satışa çıkardı: İhale süreci ve detaylar açıklandı

    TMSF, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında kayyum atanan PPR Holding ve bağlı ortaklığı Papara’yı 4,27 milyar TL muhammen bedelle ihale yoluyla satışa çıkardı.

    Papara satışa çıkarıldı: İhale süreci ve detaylar açıklandı Tam Boyutta Gör
    Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması kapsamında kayyum olarak görevlendirildiği PPR Holding Anonim Şirketi ve bağlı ortaklıklarını satışa çıkardı. TMSF ilanına göre Papara’nın da içinde yer aldığı grup, belirlenen takvim doğrultusunda yatırımcılarla buluşturulacak.

    Papara ve bağlı şirketlerin tamamı satışta

    Ekonomim’deki habere göre TMSF, PPR Holding AŞ’nin yüzde 100 oranındaki bağlı ortaklık paylarını satışa sunuyor. Bu kapsamda Papara Elektronik Para AŞ ile birlikte Papara Teknoloji AŞ, Papara Sigorta Aracılık Hizmetleri AŞ ve Papara Menkul Değerler AŞ’nin payları ihale yoluyla el değiştirecek. Satış, kapalı teklif alma ve ardından açık artırma yöntemlerinin birlikte uygulanacağı bir süreçle gerçekleştirilecek.

    İhale ilanında satışa konu şirketler için muhammen bedel 4 milyar 270 milyon TL olarak açıklandı. İhaleye katılmak isteyen yatırımcıların 213 milyon 500 bin TL tutarında katılım teminatı yatırması gerekiyor. Ayrıca ihale şartnamesi için 300 bin TL, veri inceleme ve tesis ziyareti sürecine katılım için ise 750 bin TL ücret talep edilecek.

    İhale takvimi netleşti

    Belirlenen takvime göre yatırımcılar 20 Ocak-6 Şubat 2026 tarihleri arasında şirketlere ilişkin veri incelemesi yapabilecek. Son teklif verme tarihi 9 Şubat 2026 olarak duyurulurken, teklifler 10 Şubat 2026 tarihinde açılacak. Aynı gün içinde açık artırma aşamasına geçilmesi planlanıyor.

    İlan metninde, şartnamede belirtilen koşulları yerine getirmeyen kişi ve kuruluşların ihaleye katılamayacağı özellikle vurgulandı. Başvuru sürecinde yatırılması gereken teminat ve diğer ödemelerin ilanda belirtilen banka hesapları üzerinden yapılacağı bilgisi de paylaşıldı.

    Faaliyet izni iptali kaldırılmıştı

    Papara’ya ilişkin süreçte dikkat çeken bir diğer gelişme ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan (TCMB) gelmişti. TCMB, 21 Ocak tarihinde Papara hakkında alınan “faaliyet izninin iptali” kararının kaldırıldığını kamuoyuna açıklamıştı. Bu karar, şirketin operasyonel faaliyetlerinin devam etmesinin ve aynı zamanda satışa çıkarılmasının önünü açmıştı.

    Kaynakça https://www.tmsf.org.tr/tr/SatisIlan/List/ppr-holding-anonim-sirketi-ba%C4%9Fl%C4%B1-ortakl%C4%B1klar%C4%B1-paylar%C4%B1n%C4%B1n-sat%C4%B1s%C4%B1-hakk%C4%B1nda-ihale-ilan%C4%B1 https://www.ekonomim.com/ekonomi/tmsf-paparayi-satisa-cikardi-iste-ihale-bedeli-haberi-870432
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çin'den otomotiv dünyasını sarsan sedan

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    sahibinden eski ilanları görme muhabbet kuşu yumurtaya kaç saat yatmazsa bozulur bir kızla nasıl konuşulur kablonet arıza 2006 oks sonuçları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    XIAOMI POCO F7
    XIAOMI POCO F7
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Aspire Lite AL15-71P-51AR
    Acer Aspire Lite AL15-71P-51AR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum