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    Anlık Bildirim

    İstanbul Havalimanı, Ocak'ta Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

    Eurocontrol verilerine göre İstanbul Havalimanı, günlük 1.308 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti. Sabiha Gökçen Havalimanı ise 10'uncu sırada yer aldı.
    İstanbul Havalimanı, Ocak'ta Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu Tam Boyutta Gör
    İstanbul Havalimanı, Ocak ayında Avrupa’nın en yüksek günlük ortalama uçuşunun gerçekleştiği havalimanı oldu. Eurocontrol verilerine göre İstanbul Havalimanı’ndan Ocak ayında günlük ortalama 1.308 uçuş gerçekleşti.

    İstanbul Havalimanı'nı günlük ortalama 1201 uçuşla Londra Heathrow, 1160 uçuşla Amsterdam Schiphol, 1032 uçuşa Paris Charles De Gaulle havalimanları izledi. Sabiha Gökçen Havalimanı ise günlük ortalama 596 uçuşla Avrupa'daki 10'uncu en yoğun havalimanı oldu.

    Aynı anda üç uçak bağımsız iniş-kalkış yapabilecek

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı’nda aynı anda 3 uçağın eş zamanlı bağımsız iniş kalkış yapabilmesine imkan tanıyan sistemin kullanılacağını açıkladı. Eş zamanlı bağımsız üçlü iniş kalkışın ABD’nin ardından ilk defa Türkiye’de kullanılacağını vurgulayan Bakan Uraloğlu, şunları söyledi:

    “Eş Zamanlı Bağımsız Üçlü Paralel Pist Operasyonları' uygulaması için çalışmalar 2022'de başlatılmıştı. Projenin hayata geçirilmesiyle İstanbul Havalimanı'na 3 uçağın aynı anda bağımsız üçlü iniş ve kalkış yapabilmesi imkanı kazandırılacak. Önümüzdeki ay bu konuda eğitimlere başlayacağız. Bu yıl içinde denemelere başlarız diye düşünüyorum. Bu sistem dünyada sadece ABD'de var, Avrupa'da yok. Türkiye'de açtığımızda Avrupa'da ilk olacak.”

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 4 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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