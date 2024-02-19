İstanbul Havalimanı, Ocak'ta Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

İstanbul Havalimanı'nı günlük ortalama 1201 uçuşla Londra Heathrow, 1160 uçuşla Amsterdam Schiphol, 1032 uçuşa Paris Charles De Gaulle havalimanları izledi. Sabiha Gökçen Havalimanı ise günlük ortalama 596 uçuşla Avrupa'daki 10'uncu en yoğun havalimanı oldu.
Aynı anda üç uçak bağımsız iniş-kalkış yapabilecek
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı’nda aynı anda 3 uçağın eş zamanlı bağımsız iniş kalkış yapabilmesine imkan tanıyan sistemin kullanılacağını açıkladı. Eş zamanlı bağımsız üçlü iniş kalkışın ABD’nin ardından ilk defa Türkiye’de kullanılacağını vurgulayan Bakan Uraloğlu, şunları söyledi:
“Eş Zamanlı Bağımsız Üçlü Paralel Pist Operasyonları' uygulaması için çalışmalar 2022'de başlatılmıştı. Projenin hayata geçirilmesiyle İstanbul Havalimanı'na 3 uçağın aynı anda bağımsız üçlü iniş ve kalkış yapabilmesi imkanı kazandırılacak. Önümüzdeki ay bu konuda eğitimlere başlayacağız. Bu yıl içinde denemelere başlarız diye düşünüyorum. Bu sistem dünyada sadece ABD'de var, Avrupa'da yok. Türkiye'de açtığımızda Avrupa'da ilk olacak.”Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.