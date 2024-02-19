Tam Boyutta Gör İstanbul Havalimanı, Ocak ayında Avrupa’nın en yüksek günlük ortalama uçuşunun gerçekleştiği havalimanı oldu. Eurocontrol verilerine göre İstanbul Havalimanı’ndan Ocak ayında günlük ortalama 1.308 uçuş gerçekleşti.

İstanbul Havalimanı'nı günlük ortalama 1201 uçuşla Londra Heathrow, 1160 uçuşla Amsterdam Schiphol, 1032 uçuşa Paris Charles De Gaulle havalimanları izledi. Sabiha Gökçen Havalimanı ise günlük ortalama 596 uçuşla Avrupa'daki 10'uncu en yoğun havalimanı oldu.

Lüks havayolu şirketi yolcularına Apple Vision Pro sunacak 1 gün önce eklendi

Aynı anda üç uçak bağımsız iniş-kalkış yapabilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı’nda aynı anda 3 uçağın eş zamanlı bağımsız iniş kalkış yapabilmesine imkan tanıyan sistemin kullanılacağını açıkladı. Eş zamanlı bağımsız üçlü iniş kalkışın ABD’nin ardından ilk defa Türkiye’de kullanılacağını vurgulayan Bakan Uraloğlu, şunları söyledi:

“Eş Zamanlı Bağımsız Üçlü Paralel Pist Operasyonları' uygulaması için çalışmalar 2022'de başlatılmıştı. Projenin hayata geçirilmesiyle İstanbul Havalimanı'na 3 uçağın aynı anda bağımsız üçlü iniş ve kalkış yapabilmesi imkanı kazandırılacak. Önümüzdeki ay bu konuda eğitimlere başlayacağız. Bu yıl içinde denemelere başlarız diye düşünüyorum. Bu sistem dünyada sadece ABD'de var, Avrupa'da yok. Türkiye'de açtığımızda Avrupa'da ilk olacak.”

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Havacılık Haberleri

İstanbul Havalimanı, Ocak'ta Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu