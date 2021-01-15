Türkiye'de koronavirüs aşısı olan kişi sayısı 500 bini geçti

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Türkiye’de 14 Ocak sabahı itibariyle ülke genelinde aşılama çalışması başladı. İlk olarak sağlık çalışanlarına aşı yapılıyor. Aşı olan kişi sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Türkiye’de aşı olan kişi sayısı 500 bini geçti.

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan covid19asi.saglik.gov.tr sayfasına göre aşılanan kişi sayısı 521 bin 625. Bu rakam anlık olarak sürekli artıyor. Web sitesinden güncel rakamı kontrol edebilirsiniz.

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Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca konuyla ilgili açıklamasında, "Aşılama programımızın 2. gününde şu ana kadar 500.000’den fazla sağlık çalışanımız aşı oldu. Aşı programını ülke sathında uygulamakta tecrübeli bir ülkeyiz. Alt yapımız bu programı kontrollü şekilde yürütmek için fazlasıyla yeterli. Salgınla mücadeleyi birlikte kazanacağız." dedi.

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Türkiye Çinli Sinovac firmasından 50 milyon doz koronavirüs aşısı alacak. Siparişin ilk bölümü 15 gün önce Türkiye’ye geldi. Ülkemizde şu anda 3 milyon doz aşı bulunuyor. Bir kişiye iki doz aşı yapılacağı için 1,5 milyon kişi aşılandıktan sonra daha fazla kişiye aşı yapılmayacak. Önümüzdeki haftanın ilk günlerinde bu sayıya ulaşılacak gibi görünüyor. Yeni aşılar geldikten sonra daha fazla kişiye aşı yapılacak.

Ayrıca Bkz. "Covid-19 aşı takvimi ve öncelikli meslek grupları açıklandı"

Türkiye aşılamada 9. sırada

Türkiye yalnızca 2 günde 500 bin kişi aşılayarak, aşılanan kişi sayısına göre ülkelerarası sıralamada 9. sıraya çıktı.

- Ülke Aşılanan Kişi Aşı Aşı Türü 1 ABD 11.148.991 BioNTech-Pfizer, Moderna mRNA 2 Çin 10.070.000 Sinopharm, Sinovac İnaktif 3 Birleşik Krallık 3.356.229 BioNTech-Pfizer mRNA 4 İsrail 2.160.361 BioNTech-Pfizer mRNA 5 Birleşik Arap E. 1.527.833 Sinopharm İnaktif 6 Rusya 1.500.000 Sputnik-V Viral Vektör 7 İtalya 972.099 BioNTech-Pfizer mRNA 8 Almanya 842.455 BioNTech-Pfizer mRNA 9 İspanya 676.186 BioNTech-Pfizer mRNA 10 Türkiye 521.625 Sinovac İnaktif

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