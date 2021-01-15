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    Türkiye'de koronavirüs aşısı olan kişi sayısı 500 bini geçti

    Türkiye aşılamanın ikinci gününde 500 bin kişiye ulaştı. 2 günde 500 binden fazla kişi aşılandı. Toplam aşılanan kişi sayısına göre 9. ülke konumundayız
    5 sa. (Son Güncelleme: 5 sa.)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Türkiye'de koronavirüs aşısı olan kişi sayısı 500 bini geçti
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    Türkiye’de 14 Ocak sabahı itibariyle ülke genelinde aşılama çalışması başladı. İlk olarak sağlık çalışanlarına aşı yapılıyor. Aşı olan kişi sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Türkiye’de aşı olan kişi sayısı 500 bini geçti.

    Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan covid19asi.saglik.gov.tr sayfasına göre aşılanan kişi sayısı 521 bin 625. Bu rakam anlık olarak sürekli artıyor. Web sitesinden güncel rakamı kontrol edebilirsiniz.

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    Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca konuyla ilgili açıklamasında, "Aşılama programımızın 2. gününde şu ana kadar 500.000’den fazla sağlık çalışanımız aşı oldu. Aşı programını ülke sathında uygulamakta tecrübeli bir ülkeyiz. Alt yapımız bu programı kontrollü şekilde yürütmek için fazlasıyla yeterli. Salgınla mücadeleyi birlikte kazanacağız." dedi.

    Türkiye'de koronavirüs aşısı olan kişi sayısı 500 bini geçti
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    Türkiye Çinli Sinovac firmasından 50 milyon doz koronavirüs aşısı alacak. Siparişin ilk bölümü 15 gün önce Türkiye’ye geldi. Ülkemizde şu anda 3 milyon doz aşı bulunuyor. Bir kişiye iki doz aşı yapılacağı için 1,5 milyon kişi aşılandıktan sonra daha fazla kişiye aşı yapılmayacak. Önümüzdeki haftanın ilk günlerinde bu sayıya ulaşılacak gibi görünüyor. Yeni aşılar geldikten sonra daha fazla kişiye aşı yapılacak.

    Ayrıca Bkz. "Covid-19 aşı takvimi ve öncelikli meslek grupları açıklandı"

    Türkiye aşılamada 9. sırada

    Türkiye yalnızca 2 günde 500 bin kişi aşılayarak, aşılanan kişi sayısına göre ülkelerarası sıralamada 9. sıraya çıktı.

    - Ülke Aşılanan Kişi Aşı Aşı Türü
    1 ABD 11.148.991

    BioNTech-Pfizer, Moderna

    		 mRNA
    2 Çin 10.070.000 Sinopharm, Sinovac İnaktif
    3 Birleşik Krallık 3.356.229 BioNTech-Pfizer mRNA
    4 İsrail 2.160.361 BioNTech-Pfizer mRNA
    5 Birleşik Arap E. 1.527.833 Sinopharm İnaktif
    6 Rusya 1.500.000 Sputnik-V Viral Vektör
    7 İtalya 972.099 BioNTech-Pfizer mRNA
    8 Almanya 842.455 BioNTech-Pfizer mRNA
    9 İspanya 676.186 BioNTech-Pfizer mRNA
    10 Türkiye 521.625 Sinovac İnaktif


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    R0llingMan 4 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen Normandia_06
    Yo umrumda sıra bana gelince hemen gidip aşımı olacağım. Şuan sadece sağlık çalışanlarına uygulanıyor. Doktor arkadaşlarımdan yaptıranlar da oldu. Kendi fikrinizi topluma mal etmeyin herkes sizin zeka seviyenizde değil.
    Yo umrumda sıra bana gelince hemen gidip aşımı olacağım. Şuan sadece sağlık çalışanlarına uygulanıyor. Doktor arkadaşlarımdan yaptıranlar da oldu. Kendi fikrini...
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    1 Yanıt Yanıtla +12
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    ARISLCK 4 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) palamutix
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    Solid State Disk (SSD Bazaar) 4 sa. ( Mesaj Silindi ) enizam
    Çin aşısının içindeki maddeler aşağıdaki gibi ve bu, bizzat Sinovac'ın sunduğu bilgidir hocam. Evet, Çin aşısıa dışarıdan bakınca içinde inaktif bir aşı gibi görünse de bir aşıda maymun ölü hücrelerinin ve özellikle de alzheimer hastalığının birinci sebebi olarak görülen aliminyum partiküllerinin ne işi var ?


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    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Çin aşısının içindeki maddeler aşağıdaki gibi ve bu, bizzat Sinovac'ın sunduğu bilgidir hocam. Evet, Çin aşısıa dışarıdan bakınca içinde inaktif bir aşı gibi gö...
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    Yorumlar (17) Yorum Yaz Forumda Gör
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    palamutix 2 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Ölmek istemeyen aşı vurulsun vurulmayanlara karışmayın. Aşı vurulana nasıl olsa bulaşmıyor
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    e_capkan (emre capkan) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yarın çini geçeriz
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    MRTFR 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Diğer dozlar çabuk gelir umarım. Yoksa bu hızla 1.5 milyonda tıkanacağız :/
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    erkahn (erkahn ) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    O 25bin asi ne oldu, kimlere yapildi acebe?
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    monacomen 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ne kadar boş beleş mesajlar. Bir kısmı zaten forumun AntiTürk yazarları, bütün mesajları Türk insanının aleyhine ve olumsuzluk üzerine. Neymiş, aşı azmış, bir milyonu neredeymiş, gelse de olmazmış, niye ucuzmuş, ama pahalı ise niye pahalıymış, niye Çin aşısıymış, niye şuymuş niye buymuş. Sanki bütün bu aşı olan siyasetçi, doktor, akademisyenler aptal bir tek forumda işsiz güçsüz 7/24 saat goygoy yapan bu troller akıllı. Geçiniz. Sizi dinleyip de aşı olmayıp hayatını tehlikeye atacak veya sokağa çıkıp isyan eden olacak ise olsun, delilik bakidir ve ilacı yoktur.
    Yanıtla +3
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    MrOpen (Mr Open) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Şaşırmadım...





    Korona vakalarının artış hızı ne kadar yavaş oldu ise,



    Aşı olma hızı ise uçuyor resmen..



    Şaşırmadım..
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    MissMoya (Ezgi Yavuz) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Aşı olmayın
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    MiLLETiNVEKiLi 2 sa. ( Mesaj Silindi ) MissMoya
    Niye ki... Aşıya gerek duyulmayan ilaç mı bulundu?
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    RichesMen (Servet bey) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Aşı yetersiz ülkenin %2 anca aşı olabilecek,bu hızla giderse her şey yolunda gitse bile 2021 de %40 anca..
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    yakup13 4 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    şuan ulaşabildiğimiz aşı sayısı 3m civarıydı , istersek günde 10m aşı vurma kapasitemiz olsun , hepsi bu kadar

    devamına dair herhangi bir bilgi yok

    anlaştık anlaşıyoruz anlaşayazdık ...
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    ressi1 (Resul ) 4 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Çin'de Sinovac aşısı kullanım onayı almadı şuan vurulmuyor. @theJuDGe_41


    Maalesef bizde hızlı giden atın b*ku seyrek düşer durumu oluşacak çünkü yeterli aşı alımını sağlayamadık bir kaç ay içinde de sağlayamayacağız buna rağmen Turizm bakanımız ülkeyi Nisan'da komple açmayı planlıyor. Allah yardımcımız olsun bu gidişle memlekette aşılanmayan hemen hemen herkes virüse maruz kalacak.

    Hükümet pandemi başladığında altı ayda biteceğini düşünüyordu, şimdi de aşılama ile 3 ayda biteceğini düşünüyorlar, imkansız belki en erken 2022 Haziran.
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    theJuDGe_41 (Yusuf Akbaş) 3 sa. ( Mesaj Silindi ) ressi1
    Sinovac, Haziran'da onay aldı. Yüksek risk grubundaki kişilere vuruluyor.

    Kaynak:

    https://news.cgtn.com/news/2020-12-19/China-to-vaccinate-high-risk-groups-this-winter-Wm0D94xHHi/index.html
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