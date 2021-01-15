Türkiye'de koronavirüs aşısı olan kişi sayısı 500 bini geçti

Türkiye’de 14 Ocak sabahı itibariyle ülke genelinde aşılama çalışması başladı. İlk olarak sağlık çalışanlarına aşı yapılıyor. Aşı olan kişi sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Türkiye’de aşı olan kişi sayısı 500 bini geçti.
Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan covid19asi.saglik.gov.tr sayfasına göre aşılanan kişi sayısı 521 bin 625. Bu rakam anlık olarak sürekli artıyor. Web sitesinden güncel rakamı kontrol edebilirsiniz.İlginizi Çekebilir Bugün koronavirüs aşısı olan kişi sayısı 175 bini geçti
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca konuyla ilgili açıklamasında, "Aşılama programımızın 2. gününde şu ana kadar 500.000’den fazla sağlık çalışanımız aşı oldu. Aşı programını ülke sathında uygulamakta tecrübeli bir ülkeyiz. Alt yapımız bu programı kontrollü şekilde yürütmek için fazlasıyla yeterli. Salgınla mücadeleyi birlikte kazanacağız." dedi.
Türkiye Çinli Sinovac firmasından 50 milyon doz koronavirüs aşısı alacak. Siparişin ilk bölümü 15 gün önce Türkiye’ye geldi. Ülkemizde şu anda 3 milyon doz aşı bulunuyor. Bir kişiye iki doz aşı yapılacağı için 1,5 milyon kişi aşılandıktan sonra daha fazla kişiye aşı yapılmayacak. Önümüzdeki haftanın ilk günlerinde bu sayıya ulaşılacak gibi görünüyor. Yeni aşılar geldikten sonra daha fazla kişiye aşı yapılacak.
Ayrıca Bkz. "Covid-19 aşı takvimi ve öncelikli meslek grupları açıklandı"
Türkiye aşılamada 9. sırada
Türkiye yalnızca 2 günde 500 bin kişi aşılayarak, aşılanan kişi sayısına göre ülkelerarası sıralamada 9. sıraya çıktı.
|-
|Ülke
|Aşılanan Kişi
|Aşı
|Aşı Türü
|1
|ABD
|11.148.991
|
BioNTech-Pfizer, Moderna
|mRNA
|2
|Çin
|10.070.000
|Sinopharm, Sinovac
|İnaktif
|3
|Birleşik Krallık
|3.356.229
|BioNTech-Pfizer
|mRNA
|4
|İsrail
|2.160.361
|BioNTech-Pfizer
|mRNA
|5
|Birleşik Arap E.
|1.527.833
|Sinopharm
|İnaktif
|6
|Rusya
|1.500.000
|Sputnik-V
|Viral Vektör
|7
|İtalya
|972.099
|BioNTech-Pfizer
|mRNA
|8
|Almanya
|842.455
|BioNTech-Pfizer
|mRNA
|9
|İspanya
|676.186
|BioNTech-Pfizer
|mRNA
|10
|Türkiye
|521.625
|Sinovac
|İnaktif
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Korona vakalarının artış hızı ne kadar yavaş oldu ise,
Aşı olma hızı ise uçuyor resmen..
Şaşırmadım..
devamına dair herhangi bir bilgi yok
anlaştık anlaşıyoruz anlaşayazdık ...
Maalesef bizde hızlı giden atın b*ku seyrek düşer durumu oluşacak çünkü yeterli aşı alımını sağlayamadık bir kaç ay içinde de sağlayamayacağız buna rağmen Turizm bakanımız ülkeyi Nisan'da komple açmayı planlıyor. Allah yardımcımız olsun bu gidişle memlekette aşılanmayan hemen hemen herkes virüse maruz kalacak.
Hükümet pandemi başladığında altı ayda biteceğini düşünüyordu, şimdi de aşılama ile 3 ayda biteceğini düşünüyorlar, imkansız belki en erken 2022 Haziran.
Kaynak:
https://news.cgtn.com/news/2020-12-19/China-to-vaccinate-high-risk-groups-this-winter-Wm0D94xHHi/index.html
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