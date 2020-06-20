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    Türkiye'de Koronavirüs salgınında son durum - 20 Haziran

    Türkiye'nin günlük Koronavirüs tablosu güncellendi. İşte 20 Haziran itibariyle Türkiye'de Koronavirüs hastalığının seyrini gösteren güncel Türkiye günlük koronavirüs tablosu:
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Türkiye'de Koronavirüs salgınında son durum - 20 Haziran
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    Türkiye'nin Koronavirüs tablosu güncellendi. T.C. Sağlık Bakanlığı'nın COVID-19 sayfasından yayınlanan son veriler, Türkiye'nin Koronavirüs bilançosunu gözler önüne serdi.

    Paylaşılan bilgilere göre 20 Haziran Cumartesi günü itibariyle 41.112 adet COVID-19 testi yapıldı. Yapılan testler sonucunda 1.248 kişiye daha yeni tip Koronavirüs tanısı kondu. Böylelikle Türkiye'deki toplam Koronavirüs vaka sayısı da 186.493'a yükseldi.

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    20 Haziran koronavirüs tablosu

    Yeni vakalarla birlikte ne yazık ki can kayıpları da yaşanıyor. Son 24 saatte 22 kişinin daha Koronavirüs hastalığı yüzünden hayatını kaybettiği açıkladı. Böylelikle toplam ölü sayısı da 4.927'ye ulaştı.

    Olumsuz verileri bir kenara bırakıp, iyileşen hasta sayısına göz atacak olursak; bugün itibariyle Koronavirüs'e yakalanan 1.312 hasta daha virüsü yenerek, sağlığına kavuştu. İyileşen toplam hasta sayısı da 158.828'e yükselmiş oldu.

    20 Haziran Türkiye günlük Koronavirüs tablosu, hastanelerdeki hastaların durumunu da gözler önüne seriyor. Öyle ki bugün itibariyle Türkiye genelinde Koronavirüs'ten ötürü yoğun bakımda bulunan toplam hasta sayısı 781, solunum cihazına bağlı toplam entübe hasta sayısı ise 318 olarak kayıtlara geçmiş durumda.

    T.C. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, son günlerde vaka sayılarının arttığı bazı illerdeki yoğun bakım hasta sayılarını da paylaştı. 20 Haziran itibariyle vaka artışı yaşanan bazı illerde COVID-19 sebebiyle yoğun bakımda yatan hasta sayısı şöyle: 

    • Diyarbakır: 30
    • Kayseri: 41
    • Batman: 22
    • Bursa: 46



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