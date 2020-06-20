iPhone 12 beklenenden daha ucuz olabilir: İşte sürpriz beşinci model

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Şimdiye dek tamamı 5G desteğine sahip dört farklı iPhone 12 modeli üzerinde çalıştığı söylenen Apple'ın, sanılanın aksine daha uygun fiyatlı beşinci bir iPhone 12 modeli daha hazırladığı iddia ediliyor.

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Bu iddialar, ABD'nin önemli finansman şirketlerinden Wedbush'da çalışan analist Daniel Ives'a ait. Apple ile ilgili tutarlı analizleriyle bilinen Ives, son yatırım raporunda iPhone 12'nin 5G desteğine sahip olmayan, ancak özellikleri iPhone 12 ile birebir aynı olan daha uygun fiyatlı beşinci bir modelinin olacağını söyledi.

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4G'li iPhone 12, 649 dolardan ucuz olacak

5.4 inç ekranlı iPhone 12'nin başlangıç fiyatının 649$ olacağı daha önce sızdırılmıştı. Yeni gelen bilgilerse 5G destekli bu modelin, 4G'li bir sürümünün daha olacağını ve bu cihazın da 649$'dan daha ucuz olacağını ortaya koyuyor.

5G teknolojisinin henüz istenen seviyelerde yayılmadığı göz önüne alındığında, Apple'ın düşük bütçeli 4G iPhone 12 hamlesi, özellikle iOS güncellemeleri almayıp yeni özelliklerden mahrum kalan ve zamanla aygıtları yavaşlayan iPhone kullanıcıları için ya da iOS ekosistemini deneyimlemek isteyip de yüksek fiyatlar sebebiyle iPhone alamayan tüketiciler için iyi bir seçenek olabilir.

https://www.tomsguide.com/news/iphone-12-leak-reveals-surprise-fifth-model-for-a-cheaper-price

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