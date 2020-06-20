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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iPhone 12 beklenenden daha ucuz olabilir: İşte sürpriz beşinci model

    iPhone 12'nin başlangıç fiyatı 649$'dan daha düşük olabilir. İddialara göre, iPhone 12'nin 4G'li bir sürümü daha olacak ve bu model düşük fiyat etiketiyle Apple'ın en önemli silahı olacak.
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    iPhone
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    iPhone 12 beklenenden daha ucuz olabilir: İşte sürpriz beşinci model
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    Şimdiye dek tamamı 5G desteğine sahip dört farklı iPhone 12 modeli üzerinde çalıştığı söylenen Apple'ın, sanılanın aksine daha uygun fiyatlı beşinci bir iPhone 12 modeli daha hazırladığı iddia ediliyor. 

    İlginizi Çekebilir Avatar Tüm iPhone 12 modellerinin fiyatları, çok güvenilir bir kaynak tarafından sızdırıldı

    Ayrıca Bkz. "AirPower için tünelin ucundaki ışık göründü: İşte AirPower'a ait son prototipin görüntüleri"

    Bu iddialar, ABD'nin önemli finansman şirketlerinden Wedbush'da çalışan analist Daniel Ives'a ait. Apple ile ilgili tutarlı analizleriyle bilinen Ives, son yatırım raporunda iPhone 12'nin 5G desteğine sahip olmayan, ancak özellikleri iPhone 12 ile birebir aynı olan daha uygun fiyatlı beşinci bir modelinin olacağını söyledi. 

    iPhone 12 beklenenden daha ucuz olabilir: İşte sürpriz beşinci model
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    4G'li iPhone 12, 649 dolardan ucuz olacak

    5.4 inç ekranlı iPhone 12'nin başlangıç fiyatının 649$ olacağı daha önce sızdırılmıştı. Yeni gelen bilgilerse 5G destekli bu modelin, 4G'li bir sürümünün daha olacağını ve bu cihazın da 649$'dan daha ucuz olacağını ortaya koyuyor. 

    5G teknolojisinin henüz istenen seviyelerde yayılmadığı göz önüne alındığında, Apple'ın düşük bütçeli 4G iPhone 12 hamlesi, özellikle iOS güncellemeleri almayıp yeni özelliklerden mahrum kalan ve zamanla aygıtları yavaşlayan iPhone kullanıcıları için ya da iOS ekosistemini deneyimlemek isteyip de yüksek fiyatlar sebebiyle iPhone alamayan tüketiciler için iyi bir seçenek olabilir. 



    https://www.tomsguide.com/news/iphone-12-leak-reveals-surprise-fifth-model-for-a-cheaper-price Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    kingsix (Murat Arman) 2 sa. en beğenilen
    7k dan asagiya gelmez.
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    fuckulteli 57 dk.
    5G gelince 1-2 sene 4G'li cihaz kullansam bir eksiklik hissetmem. Fiyatı cazipse 4G yi tercih ederim.
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    Yorumlar (16) Yorum Yaz Forumda Gör
    1 Avatar
    fuckulteli 57 dk.
    5G gelince 1-2 sene 4G'li cihaz kullansam bir eksiklik hissetmem. Fiyatı cazipse 4G yi tercih ederim.
    Yanıtla +4
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    evlbleef 1 sa.
    Bizimki gibi 5G için daha çooook beklenmesi gereken ülkeler için güzel olur.
    5G'nin getirdiği ek maliyet olmadan güncel iPhone sahibi olabiliriz (inşallah :D).
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    an agony ( .) 1 sa.
    Mükemmel haber,



    Artık tek böbrek yetecek demek ki,



    Onlar konuşur, birileri yapar...
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    haQQo (hakkı haQQo) 1 sa.
    5G zaten korona yapıyormuş. Karar verdik girmiyoruz 😎
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    kingsix (Murat Arman) 2 sa. en beğenilen
    7k dan asagiya gelmez.
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    from softwave 2 sa. yeni yorumcu
    649 * dolar kuru + iki tane de devlete(beklenenden ucuz olacağı için devlette bir hamle yapıp kendine 1 tane alsa) + ... = 7k
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    Mr. Jingles 2 sa.
    8 Plus kasasında bir model başka bir şey istemiyorum.
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    SaB0 (M KSKN) 2 sa.
    Ucuz iPhone tabiri bir tek bizim ülkede kullanılıyor fakat en pahalı bizim ülkede satılıyor. Yani bu tezatlıktan bir vazgeçilmedi..
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