Türkiye'de kripto para piyasasında kullanıcılar neden zararda? Tuna Kaya ile konuşuyoruz

Donanım Haber'de bu akşam Cem Sünbül konuğu Tuna KAYA ile kripto paralarla ilgili merak edilenlere cevap arayacak. Teknik Analist Tuna Kaya, kripto para piyasasında para nasıl kazanılır, sosyal medyada kripto para kirliliği ve Türkiye'deki kullanıcıların neden kripto para piyasasında zararda olduğu ve benzeri birçok soruyu yanıtlayacak. Canlı yayın 21:30'da...Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.
ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)
"yerli uçağımız göklerde"