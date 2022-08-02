Türkiye'de maymun çiçeği vaka sayısı 5'e yükseldi

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Tüm dünyada hızla yaygınlaşan ve Dünya Sağlık Örgütü'nün "küresel acil durum kararı" aldığı maymun çiçeği virüsü (Monkeypox) hakkında Türkiye'deki son durum açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de 5 maymun çiçeği virüsü hastasının tespit edildiğini ve bu hastalardan 4'ünün iyileştiğini açıkladı. Türkiye'de ilk vaka 30 Haziran 2022 tarihinde tespit edilmişti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Koca, maymun çiçeği virüsüne ilişkin bir soru üzerine şunları söyledi:

"Şu ana kadar ülkemizde 5 maymun çiçeği virüsü hastası tespit edildi. Bu 5 hastaya filyasyon yapıldı ve yakın çevresi izole edildi. 4 hastamız tamamen iyileşti ve taburcu edildi, bir hastamız ise izolasyonda. Hastaların sağlık durumlarının iyi ve bir sorunlarının bulunmuyor. Ülkemiz açısından bir endemi ya da küresel anlamda bir pandemi riski taşımamaktadır." diye konuştu."

Maymun Çiçeği virüsü nedir?

Maymun Çiçeği, klinik yönden daha az şiddetli, geçmişte çiçek hastalarında görülenlere benzer semptomları taşıyan ortopoksvirus genusuna ait bir DNA virüsüdür. Küresel adı Monkeypox olarak bilinen bu virüs, hayvanlardan insanlara (zoonotik) bulaşabiliyor.

Maymun Çiçeği virüs hastalığı nedir? 1 ay önce eklendi

Maymun Çiçeği virüsü nasıl bulaşır?

Virüs kaynaklı kızarıklık, cilt döküntüsü, kabuk bağlamış yara veya vücut sıvıları ile doğrudan temas

Yüz yüze temas, sarılma, öpüşme, seks gibi yakın fiziksel temas

Yaranın değdiği veya vücut sıvısının geçtiği eşyalara (giysi, çarşaf gibi) dokunma

Hamilelere plasenta yoluyla

İyi pişmemiş etlerin yenilmesi

Maymun Çiçeği enfeksiyonu, semptomların başladığı andan cilt kızarıklığı, döküntü tamamen iyileşene ve yeni bir cilt tabakası oluşana kadar yayılabilir. Maymun Çiçeği salgını tipik olarak 2-4 hafta sürüyor. Hastalık semptomları olmayan kişilerin virüsü başkasına bulaştırması mümkün değil. Virüsün şu anda meni veya vajinal sıvılar yoluyla yayılıp yayılmadığı ise bilinmezliğini koruyor.

Maymun Çiçeği hastalığının belirti ve bulguları neler?

Ateş

Baş ağrısı

Kas ağrıları ve sırt ağrısı

Şişmiş lenf düğümleri

Titreme

Tükenmişlik

Yüzde, ağız içinde ve eller, ayaklar, göğüs, cinsel organlar veya anüs gibi vücudun diğer yerlerinde görülen sivilce veya kabarıklık gibi görünen döküntü

Monkeypox virüsü, çiçek hastalığıyla aynı virüs ailesinin bir parçası. Maymun Çiçeği hastalığı semptomları çiçek hastalığı semptomlarına benzer ancak daha hafiftir. Hastalık tipik olarak 2-4 hafta sürer. Bazı insanlar önce kızarıklık, ardından diğer semptomları yaşarken, bazıları sadece kızarıklık yaşar.

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