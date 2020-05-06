Türkiye'de Nisan ayı otomobil satışlarında lider Peugeot

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Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), otomotiv sektörünün koronavirüs salgınından en çok etkilendiği ay olan Nisan ayına ilişkin pazar verilerini paylaştı. Nisan ayında en çok satış yapan markalar listesinin tepesinde sürpriz bir isim bulunuyor.

ODD’nin paylaştığı verilere göre, 2020 yılı Nisan ayı otomobil ve hafif ticari toplam pazarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,6 azalarak 26457 adet oldu. Nisan ayındaki otomobil satışları bir önceki yıla göre yüzde 10,6 azalarak 21825 adet olurken, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 29,3 daralmayla 4632 adette kaldı. Satışlarda, 10 yıllık Nisan ayı ortalama satışlarına göre yüzde 72’ye varan düşüş gözlendi.

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Ocak-Nisan döneminde yükseliş sürüyor

Ocak-Nisan dönemine baktığımızda ise pazardaki yükseliş trendinin devam ettiğini görüyoruz. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2020 yılı Nisan sonunda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 26,3 oranında artarak 150860 adet olarak gerçekleşti. Bu dönemde otomobil satışları yüzde 30,3 oranında artarak 121455 adet olurken, hafif ticari araç satışları yüzde 12,2 artarak 29405 adete ulaştı.

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Nisan'da en çok satış yapan marka Peugeot

Türkiye’de Nisan ayında en çok satış yapan markalar listesinde Fransız otomotiv devi Peugeot en çok dikkat çeken isim oldu. Marka Nisan ayında 3792 adet otomobil ve 168 adet hafif ticari araç satarak rakiplerinden sıyrılmayı başardı ve tarihinde ilk kez Türkiye’de liderlik koltuğuna oturdu. Otomobil satışlarında Renault 3019 adetle ikinci sırada yer alırken, Fiat 2110 adet satışla üçüncü, Volkswagen ise 2108 adetle dördüncü sırada yer aldı.

2020 Nisan Otomobil-hafif ticari toplam Peugeot 3960 adet Fiat 3762 adet Renault 3109 adet Volkswagen 2587 adet Ford 2339 adet Opel 2143 adet

Ocak-Nisan dönemindeki sıralamaya baktığımızda ise 19739 adet satış yapan Fiat’ın toplam otomotiv pazarında lider konumda olduğunu görüyoruz. Fiat’ı 19384 adetle Renault çok yakından takip ederken, Volkswagen 17474 adetle üçüncü sırada yer aldı. Nisan ayının lideri Peugeot, söz konusu dönemde 11746 adetlik toplam satışla beşinci sırada kendine yer buldu.

2020 Ocak-Nisan Otomobil-hafif ticari toplam Fiat 19739 adet Renault 19384 adet Volkswagen 17474 adet Ford 15331 adet Peugeot 11746 adet Toyota 8165 adet

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