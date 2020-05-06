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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Türkiye'de Nisan ayı otomobil satışlarında lider Peugeot

    Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından paylaşılan 2020 yılı Nisan ayı pazar verilerine göre Peugeot, en çok satış yapan marka olarak ilk kez liderlik koltuğuna oturdu.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Türkiye'de Nisan ayı otomobil satışlarında lider Peugeot
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    Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), otomotiv sektörünün koronavirüs salgınından en çok etkilendiği ay olan Nisan ayına ilişkin pazar verilerini paylaştı. Nisan ayında en çok satış yapan markalar listesinin tepesinde sürpriz bir isim bulunuyor.

    ODD’nin paylaştığı verilere göre, 2020 yılı Nisan ayı otomobil ve hafif ticari toplam pazarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,6 azalarak 26457 adet oldu. Nisan ayındaki otomobil satışları bir önceki yıla göre yüzde 10,6 azalarak 21825 adet olurken, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 29,3 daralmayla 4632 adette kaldı. Satışlarda, 10 yıllık Nisan ayı ortalama satışlarına göre yüzde 72’ye varan düşüş gözlendi.

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    Ocak-Nisan döneminde yükseliş sürüyor

    Ocak-Nisan dönemine baktığımızda ise pazardaki yükseliş trendinin devam ettiğini görüyoruz. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2020 yılı Nisan sonunda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 26,3 oranında artarak 150860 adet olarak gerçekleşti. Bu dönemde otomobil satışları yüzde 30,3 oranında artarak 121455 adet olurken, hafif ticari araç satışları yüzde 12,2 artarak 29405 adete ulaştı.

    Ayrıca Bkz. "ÇED raporu açıklandı: Yerli otomobilin fabrikası ne kadar sürede tamamlanacak?"

    Nisan'da en çok satış yapan marka Peugeot

    Türkiye’de Nisan ayında en çok satış yapan markalar listesinde Fransız otomotiv devi Peugeot en çok dikkat çeken isim oldu. Marka Nisan ayında 3792 adet otomobil ve 168 adet hafif ticari araç satarak rakiplerinden sıyrılmayı başardı ve tarihinde ilk kez Türkiye’de liderlik koltuğuna oturdu. Otomobil satışlarında Renault 3019 adetle ikinci sırada yer alırken, Fiat 2110 adet satışla üçüncü, Volkswagen ise 2108 adetle dördüncü sırada yer aldı.

    2020 Nisan Otomobil-hafif ticari toplam
    Peugeot 3960 adet
    Fiat 3762 adet
    Renault 3109 adet
    Volkswagen 2587 adet
    Ford 2339 adet
    Opel 2143 adet

    Ocak-Nisan dönemindeki sıralamaya baktığımızda ise 19739 adet satış yapan Fiat’ın toplam otomotiv pazarında lider konumda olduğunu görüyoruz. Fiat’ı 19384 adetle Renault çok yakından takip ederken, Volkswagen 17474 adetle üçüncü sırada yer aldı. Nisan ayının lideri Peugeot, söz konusu dönemde 11746 adetlik toplam satışla beşinci sırada kendine yer buldu.

    2020 Ocak-Nisan Otomobil-hafif ticari toplam
    Fiat 19739 adet
    Renault 19384 adet
    Volkswagen 17474 adet
    Ford 15331 adet
    Peugeot 11746 adet
    Toyota 8165 adet


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    Halilowich (H Y) 1 hf. en beğenilen
    Hak ediyor. Son yıllarda motor, şanzıman ve tasarım olarak çok güzel araçlar yapıyorlar.
    Yanıtla +28
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    lojistisyen 1 hf.
    Peugeot dökülüyor, ufalanıyor, parçalanıyor diyen otomobil uzmanlarını 3008/2008 için kapısında kuyruk eden peugeot'a saygılar...
    Yanıtla +24
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    CaptainSkyWalker 1 hf.
    Sadece PSA grubunda araba olduğu için olabilir mi

    diğer markalar yok sattı, üretim durdu, talep patladı

    PSA diğer ülkelere satamadığı arabaları Türk insanına sattı ve nisan lideri oldu
    Sadece PSA grubunda araba olduğu için olabilir mi [resim] diğer markalar yok sattı, üretim durdu, talep patladı PSA diğer ülkelere satamadığı ...
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    1 Yanıt Yanıtla +6
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    Gorod 1 hf. CaptainSkyWalker
    Saçmalama birader. Adamlar peynir ekmek gibi SUV yatıyor. Hepsi karaborsa olmuş. Nissan'ı geçti adamlar SUV piyasasında.
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (27) Yorum Yaz Forumda Gör
    sedatdinli 1 hf. yeni yorumcu
    renault nasıl verdi bu piyasada liderligi şaşırtıcı bak
    1 Yanıt Yanıtla
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    Sanki Bana Pele (Andaç Eyi) 1 hf. sedatdinli
    Kendi ayağına sıktı. 3 ay önce Megane 125.000 liraydı. Şu anda 158.000 lira oldu. Dün Kasım ayında 115.000 liraya aldığım aracı 136.000 liraya verdim. 150.000 liraya da sıfır 2008 için kapora yolladım bayiye. Benden sonra gelenler 155.000den aşağı zor araç bulacak. Sonrasında katlanarak artacak fiyat yine.
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    celal_55 (Celal Yılanlıdağ) 1 hf.
    bir başarı yok ortada. Başka ülkelere giden araçları çektiler burda sattılar. Hiçbir firmada stok olmadığı için ekmeğini yediler.Krizi fırsata çevirmek işte buna denir.
    Yanıtla +1
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    DH Misafiri 1 hf.
    Peugeot son yıllarda kendini her konuda çok geliştirdi (kalite, konfor, tasarım, teknoloji, yol tutuş, sürüş dinamikleri) gibi birçok konudan Peugeot kendini çok aştı. Kendiliğinden yanan 307'lerden nereye geldi Peugeot bulunduğu konumu sonuna kadar hakediyor. Yıllardır VW'nin Türkiye pazarındaki liderliğine ses çıkarmayanlar kalkmış Peugeot'nun Türkiye pazarındaki liderliğine laf ediyor. Tebrikler Peugeot
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    DH Misafiri 1 hf.
    En fazla satan araç olması gayet doğal. Çünkü fiyatları uygun diğer araçlara göre. Amma ben de alıcı olarak yeni 2008'e müşteri oldum. O an hazır bir 2008 vardı. İnceleme yaparken enteresan bir şeyi fark ettim. Alacak arkadaşlara da tavsiyemdir. Arabanın motor kaputunu açın, arabanın iç taraftan camurluklarina, on kulelere bir bakın. İncecik bir sac açıkta duruyor. Hem sağ tarafta hem sol tarafta. Velhasıl kağıt gibi. O nedenle büyük ümitle gittiğim Peugeot 2008'den büyük bir hayretle uzaklaştım. Bilginize
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    MaDMaxiBo 1 hf.
    Başarı değil!





    Kimse boşuna bu sayıları yorumlamasın. Çünkü bunlar kim kaç tane araç sattı değil, KİM TÜRKİYE'YE KAÇ TANE ARAÇ GETİRDİ SATMAK İÇİN, onun sayıları.
    Yanıtla +2
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    The Division Bell 1 hf.
    İyi iyi.



    İşleri iyi olan firmaları severim.
    Yanıtla +1
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    Krone 1 hf.
    Bütün segmentlerde yenilikçi ve rekabetçi araçları var bu gayet normal. 208 308 508 2008 3008 5008. Adamlar sektörde ne kadar marka varsa hepsinin modeline cevap niteliğinde araç koymuşlar. Tasarımlar şahane. Motor şanzıman uyumu da güzel.
    Yanıtla +3
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    haberelectro 1 hf.
    Bu rakamlar referans alınacak rakamlar değil. Dünyada normal piyasa koşulları yok
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    Nightmare70 (Fuzun ) 1 hf.
    Her ne kadar malzeme kalitesi olarak kötü olsa da motor, şanzıman ve yürüyen aksam olarak başarılı. Tasarımları zaten çoğu insan için güzel, almak için mantıklı oluyor baya.
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    2561 kez okundu.
    26 kişi, toplam 27 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
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