ÇED raporu açıklandı: Yerli otomobilin fabrikası ne kadar sürede tamamlanacak?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın kısa süre önce “planda öteleme yok” dediği yerli otomobilin fabrikasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Bursa’da temelleri atılacak fabrikanın Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu açıklandı.
ÇED raporunun açıklanmasıyla birlikte fabrikanın yapım aşamasına ilişkin bilgiler de ortaya çıktı. Buna göre, yerli otomobilin üretileceği fabrikanın inşaat aşaması toplamda 18 ay sürecek. İşletmeye alma süreci ise 2021 yılının Mayıs ayını bulacak. Üretime ise 2022 yılında başlanacak.
Bursa’nın Gemlik ilçesi Gençali Mahallesi civarındaki askeri alanda yapılacak fabrikanın inşaat aşamasında 2 bin kişi çalışacak. İşletme aşamasında ise 2023 yılı için 2 bin 420, 2032 yılına kadar da 4 bin 323 kişinin çalıştırılması ön görülüyor. Projede çalışacak personelin öncelikli olarak yöre halkından temin edileceği de gelen bilgiler arasında.İlginizi Çekebilir Yerli otomobilin fabrika kuruluş lansmanı için tarih belli oldu
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Neden C-SUV segmenti seçildi?
Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, ÇED raporunda yerli otomobilin ürün gamının belirlenmesi için yapılan çalışmadan da bahsedildi. Bu kapsamda, Türkiye’de iki binin üzerinde örneklemle otomobil satın alma davranışı üzerine bir araştırma yapıldığı ifade edildi. Yapılan araştırmada Türkiye pazarında C segmentindeki SUV’lara yönelik talebin yüksek olduğunun görüldüğü, pazar tahminlerinin de gelecek 7-8 yıl içinde sedan pazarının yüzde 1-2, SUV’ların ise yüzde 8’in üzerinde büyüyeceğine işaret ettiği için ilk ürünün C segmentinde SUV olmasına karar verildiği bildirildi.
Bursa'nın tercih edilme nedeni
Açıklanan ÇED raporunda, fabrika lokasyonu için neden Bursa’nın seçildiği de vurgulandı. Projede yer alternatifleri olarak Marmara Bölgesi’nde Türkiye’nin gelişmiş sanayi ve lojistik altyapısına sahip İstanbul, Sakarya, Kocaeli ve Bursa şehirlerinin, Ege Bölgesi’nde ise İzmir ve Manisa illerinin değerlendirildiği belirtildi. Arazinin yakınında liman yer alması, Osmangazi Köprüsü’ne ve yan sanayiye yakınlığı nedeniyle Bursa’nın seçildiği ifade edildi.
Projenin toplam maliyeti 22 milyar lira
Raporda şirket ortaklarının yatıracağı toplam sermayenin 2023 yılı itibariyle 500 milyon avro karşılığı olacağı ifade edildi. Projenin toplam bedeli proje hazırlık, ön mühendislik, izinler, inşaat, makine, elektrik, tesisat, ekipman, montaj, işletmeye alma, ürün geliştirme, pazarlama kalemleri dâhil olmak üzere 22 milyar lira olarak vurgulandı.
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Ülkenin tek sahibiyim
Her şeyi ben bilirim diyenler
Bu ıdeolojik yapı ve sistem 2000 başlarına kadar bu ülkede
1 numaralı güç değil miydi ?
Yeri geldi
Darbe yaptılar
Yeri geldi başbakan astılar
Yeri geldi laiklik elden gidiiiiii diyip tank yürüttüler hükümet hizaya soktular
Pekiiiiiii soruyorum heyyyyyy siz bu forumdaki yukarıda saydığım ideolojinin artıkları
Ne yapıldı bu ülkede teknoloji namına 2000 lere kadar ?
Sayın sayın. 2 tane teknoloji ürünü bir şey sayın. Haniiiiiii
Ulan 3 tane teneke kutu yapip BİR DÜNYA MARKASI safsatası ile bu milleti kandiranlari, devletin her türlü imkanlarını kullanıp bir mok yapmayanlari elleriniz sisercesine Şaaaaaaakkkk Şaaaaaakkkk diye alkışladınız da yıllardır ne gördük ne?
Ama bu ülkenin tarihindeki en büyük sivil sanayi yatırımlarından biri olacak bu yatırımı, milletin kalbine işleyen bu hayali karalamada üzerinize yok. En çok beğenilen yorumlara bakınca midesi bulanıyor insanın.
Sadece şunu diyorum. Allah 'in izniyle bu da yapılacak. Nasıl ki yapamayacaksınız diye kudurdugunuz her şey (cok şükür) yapıldıysa inş bu da yapılacak. Ve siz nasıl ki şu an yapım aşamasında her türlü moku atıp kuduruklugunuzun zirvelerinde geziyorsanız o zaman da aynı şekilde inşallah zirvelerde gezinirsiniz
Garp kafasıyla otomobili yaptık şark kafasıyla benzin koymayı unuttuk
Kemalettin Vardar, "Daha okurken kendimize güvensizlik, eziklik şirin ipekten bir tül gibi üzerimize atılır. Bizlere 'Asılırsan bile İngiliz ipiyle asıl' diye öğretildi. Meşhur benzin bitme hikâyesi olunca herkes zil çaldı oynadı. Bundan daha güzel bahane olamazdı bu işe kulp takmak için. Kimse projeye sahip çıkmadı" diyor.
Kaynak hurriyet.com.tr/...
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