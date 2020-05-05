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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    ÇED raporu açıklandı: Yerli otomobilin fabrikası ne kadar sürede tamamlanacak?

    Yerli otomobilin fabrikasına ilişkin ÇED raporu açıklandı. Raporda, fabrikanın ne kadar sürede tamamlanacağı, kaç kişi çalışacağı ve neden Bursa'nın seçildiği gibi merak edilen soruların cevabı var.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    ÇED raporu açıklandı: Yerli otomobilin fabrikası ne kadar sürede tamamlanacak?

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın kısa süre önce “planda öteleme yok” dediği yerli otomobilin fabrikasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Bursa’da temelleri atılacak fabrikanın Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu açıklandı.

    ÇED raporunun açıklanmasıyla birlikte fabrikanın yapım aşamasına ilişkin bilgiler de ortaya çıktı. Buna göre, yerli otomobilin üretileceği fabrikanın inşaat aşaması toplamda 18 ay sürecek. İşletmeye alma süreci ise 2021 yılının Mayıs ayını bulacak. Üretime ise 2022 yılında başlanacak.

    Bursa’nın Gemlik ilçesi Gençali Mahallesi civarındaki askeri alanda yapılacak fabrikanın inşaat aşamasında 2 bin kişi çalışacak. İşletme aşamasında ise 2023 yılı için 2 bin 420, 2032 yılına kadar da 4 bin 323 kişinin çalıştırılması ön görülüyor. Projede çalışacak personelin öncelikli olarak yöre halkından temin edileceği de gelen bilgiler arasında.

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    Neden C-SUV segmenti seçildi?

    Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, ÇED raporunda yerli otomobilin ürün gamının belirlenmesi için yapılan çalışmadan da bahsedildi. Bu kapsamda, Türkiye’de iki binin üzerinde örneklemle otomobil satın alma davranışı üzerine bir araştırma yapıldığı ifade edildi. Yapılan araştırmada Türkiye pazarında C segmentindeki SUV’lara yönelik talebin yüksek olduğunun görüldüğü, pazar tahminlerinin de gelecek 7-8 yıl içinde sedan pazarının yüzde 1-2, SUV’ların ise yüzde 8’in üzerinde büyüyeceğine işaret ettiği için ilk ürünün C segmentinde SUV olmasına karar verildiği bildirildi.

    ÇED raporu açıklandı: Yerli otomobilin fabrikası ne kadar sürede tamamlanacak?
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    Bursa'nın tercih edilme nedeni

    Açıklanan ÇED raporunda, fabrika lokasyonu için neden Bursa’nın seçildiği de vurgulandı. Projede yer alternatifleri olarak Marmara Bölgesi’nde Türkiye’nin gelişmiş sanayi ve lojistik altyapısına sahip İstanbul, Sakarya, Kocaeli ve Bursa şehirlerinin, Ege Bölgesi’nde ise İzmir ve Manisa illerinin değerlendirildiği belirtildi. Arazinin yakınında liman yer alması, Osmangazi Köprüsü’ne ve yan sanayiye yakınlığı nedeniyle Bursa’nın seçildiği ifade edildi.

    Projenin toplam maliyeti 22 milyar lira

    Raporda şirket ortaklarının yatıracağı toplam sermayenin 2023 yılı itibariyle 500 milyon avro karşılığı olacağı ifade edildi. Projenin toplam bedeli proje hazırlık, ön mühendislik, izinler, inşaat, makine, elektrik, tesisat, ekipman, montaj, işletmeye alma, ürün geliştirme, pazarlama kalemleri dâhil olmak üzere 22 milyar lira olarak vurgulandı.



    https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/701688.aspx Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    lazer__ 1 hf. en beğenilen
    Müjde 2019'da da yerli yolcu uçağı geliyor holeeey
    2 Yanıt Yanıtla +42
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    orientem (Orientus Prime) 1 hf. lazer__
    Projede bir sıkıntı yoktu. Uçakları THY istemedi. Zorla güzellik olmaz.
    3 Yanıt Yanıtla +7
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    Naganzo (Yusuf GENÇ) 1 hf.
    Seçim haberleri yapılmaya başlanmış :)))))))
    Yanıtla +25
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    Mutlak.Sıfır (Yüksel ) 1 hf. orientem
    Yani uçağı yapmayı başardın bir tek Thy istemedi diye mi yapmadın onu anlamadım?
    1 Yanıt Yanıtla +15
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    orientem (Orientus Prime) 1 hf. Mutlak.Sıfır
    Uçağı sıfırdan yapmıyorsun Dornier 328'in hakları zaten Sierra Nevada'da. Türkiye'de TRjet'i kurmuştu, alım gelseydi de burda yeni versiyonlarını üretecekti. THY uçakları küçük buldu. Proje rafa kalktı. Onun yerine Tusaş daha büyük bir uçak geliştirme çalışması yapıyor.
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    Yorumlar (28) Yorum Yaz Forumda Gör
    Makarnacı321 1 hf.
    Bu ülkede kendine Atatürkçü laik diyen

    Ülkenin tek sahibiyim

    Her şeyi ben bilirim diyenler

    Bu ıdeolojik yapı ve sistem 2000 başlarına kadar bu ülkede



    1 numaralı güç değil miydi ?



    Yeri geldi



    Darbe yaptılar

    Yeri geldi başbakan astılar

    Yeri geldi laiklik elden gidiiiiii diyip tank yürüttüler hükümet hizaya soktular



    Pekiiiiiii soruyorum heyyyyyy siz bu forumdaki yukarıda saydığım ideolojinin artıkları



    Ne yapıldı bu ülkede teknoloji namına 2000 lere kadar ?



    Sayın sayın. 2 tane teknoloji ürünü bir şey sayın. Haniiiiiii



    Ulan 3 tane teneke kutu yapip BİR DÜNYA MARKASI safsatası ile bu milleti kandiranlari, devletin her türlü imkanlarını kullanıp bir mok yapmayanlari elleriniz sisercesine Şaaaaaaakkkk Şaaaaaakkkk diye alkışladınız da yıllardır ne gördük ne?



    Ama bu ülkenin tarihindeki en büyük sivil sanayi yatırımlarından biri olacak bu yatırımı, milletin kalbine işleyen bu hayali karalamada üzerinize yok. En çok beğenilen yorumlara bakınca midesi bulanıyor insanın.



    Sadece şunu diyorum. Allah 'in izniyle bu da yapılacak. Nasıl ki yapamayacaksınız diye kudurdugunuz her şey (cok şükür) yapıldıysa inş bu da yapılacak. Ve siz nasıl ki şu an yapım aşamasında her türlü moku atıp kuduruklugunuzun zirvelerinde geziyorsanız o zaman da aynı şekilde inşallah zirvelerde gezinirsiniz
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    shakircan (shakircan -) 1 hf.
    2022 de üretime başlanırsa üyeliğimi çizin...
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    sergengüney 1 hf. yeni yorumcu
    Lafla peynir gemisi yürümez derler ama bilmiyorum yine de
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    ernknd (E K) 1 hf.
    4000 binin üzerinde işçi çalışacak işsizlik azalır. Ben bu arabayı her türlü destekliyorum.
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    zaferözkulluk 1 hf. yeni yorumcu
    2023 te artık yollarda görürüz yerli ve milli arabamızı
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    Akhenatonnn 1 hf.
    millet faturasını ödeyemiyor pencereden erzak kolisi gelecek diye bakıyor, bunlar yine makara peşinde
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    Rouvax 1 hf.
    Döların yarısı 3.59 olunca böyle haberler görmek insanın içini rahatlatıyor.
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    gacvokem (Ö.N. Ö) 1 hf.
    vira bismillah secime bir iki, yoolll ybdılar sıra arabıda :)
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    vollkan59 1 hf.
    Ah ah, vah vah kendimi zor tutuyorum bu konuda Şimdi bu sektörde nerelerde olacaktık Allah bilir...

    Garp kafasıyla otomobili yaptık şark kafasıyla benzin koymayı unuttuk

    Kemalettin Vardar, "Daha okurken kendimize güvensizlik, eziklik şirin ipekten bir tül gibi üzerimize atılır. Bizlere 'Asılırsan bile İngiliz ipiyle asıl' diye öğretildi. Meşhur benzin bitme hikâyesi olunca herkes zil çaldı oynadı. Bundan daha güzel bahane olamazdı bu işe kulp takmak için. Kimse projeye sahip çıkmadı" diyor.

    Kaynak hurriyet.com.tr/...
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    metehann1 1 hf. yeni yorumcu
    takipcisiyiz. Haydi hayırlısı bakalım
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    4803 kez okundu.
    28 kişi, toplam 28 yorum yazdı.

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