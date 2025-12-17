Yeni Mercedes VLE elektrikli minivan 10 Mart’ta tanıtılıyor: Lüks ve teknoloji bir arada

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Mercedes-Benz, yeni nesil elektrikli minivanı VLE’yi 10 Mart’ta Stuttgart’ta otomobil dünyasının karşısına çıkaracak. Tanıtım öncesinde paylaşılan ipucu görseli, yıldız desenli gündüz farlarıyla Vision V konseptine güçlü bir gönderme yapıyor. Bu detay, VLE’nin seri üretim versiyonunun da konseptle olan bağını net şekilde ortaya koyuyor.

Vision V konsepti cesur oranları ve fütüristik yüzeyiyle öne çıkarken, VLE’de daha üretime yakın ve dengeli bir tasarım dili tercih edilecek. Buna rağmen aile benzerliği açıkça hissediliyor. Mercedes, bu modelle birlikte markanın elektrikli hafif ticari ve yolcu taşıyıcı araçlarında yeni bir dönemi başlattığını özellikle vurguluyor.

Yeni VLE, Mercedes’in tamamen elektrikli araçlar için geliştirdiği VAN.EA platformunu kullanan ilk model olacak. Modüler ve ölçeklenebilir yapıya sahip bu platform, giriş seviyesindeki yolcu taşıyıcılardan büyük teslimat araçlarına kadar geniş bir ürün gamına olanak tanıyor.

Mercedes’e göre VLE, limuzin konforunu MPV pratikliğiyle birleştiriyor. Sekiz kişiye kadar esnek oturma düzeni, en güncel Mercedes-Benz işletim sistemi MB.OS ile çalışan MBUX Hyperscreen kokpit ve akıllı saklama çözümleri öne çıkan özellikler arasında yer alıyor. Daha üst konumlandırılan VLS versiyonu ise konforlu koltuklar, dev 4K arka eğlence ekranı ve daha az koltukla şoförlü kullanım odaklı bir lüks sunacak.

Paylaşılan ipucu görselinde, yeni GLC EQ’dan bile daha büyük olduğu söylenen dikkat çekici bir ön ızgara ve yıldız formundaki LED gündüz farları görülüyor. Kış testlerinde görüntülenen prototiplerde ise VLE’nin Vision V’ye oldukça yakın bir siluete sahip olacağını, daha alçak tavan çizgisi ve kaslı yan yüzeylerle klasik vanların düz ve sade görünümünden uzaklaşacağını görmüştük.

Teknik tarafta VAN.EA platformu, tek ve çift motorlu seçenekler sunacak. Giriş seviyesinde yaklaşık 268 beygir güç üreten versiyonlar yer alırken, en üst modellerde gücün 470 beygir seviyelerine kadar çıkması bekleniyor. Batarya kapasitelerinin 90 kWsa ile 120 kWsa arasında değişeceği, en verimli versiyonlarda WLTP ölçümlerine göre 500 kilometrenin üzerinde menzil sunulacağı ifade ediliyor. 800V elektrik mimarisi sayesinde tüm VLE versiyonları 350 kW hızlı şarj desteğine sahip olacak.

Mart ayındaki resmi tanıtımla birlikte tüm detaylar netleşecek. Ancak ilk bilgiler, VLE’nin elektrikli MPV sınıfını hem tasarım hem de lüks algısı açısından ciddi biçimde yukarı taşıyacağını şimdiden gösteriyor.

