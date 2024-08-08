Audi Q4 e-tron, menzil tutarlılığında birinci seçildi

2017 yılında yürürlüğe giren WLTP değerleri steril sürüş değerleri içerdiğinden, elektrikli otomobillerin menzilleri gerçek kullanım koşullarında daha düşük çıkabiliyor. Audi ise bu konuda ne kadar tutarlı bir marka olduğunu son yapılan testlerde ortaya koydu.
Audi'nin önümüzdeki günlerde Türkiye'de satışa sunmaya hazırlandığı modeli Audi Q4 e-tron, pazarda yer alan en yeni tam elektrikli otomobillerin gerçek verimliliği ve kullanımı hakkında bilgi vermek amacıyla uluslararası bağımsız kuruluş AUTOBEST tarafından gerçekleştirilen ECOBEST Challenge’ın 2024 edisyonunda EcoC1 testinden birinci olarak ayrıldı.
Gerçek yaşam ve trafik koşullarında, elektrikli araç kullanıcılarının DC ve AC şarj süreleri, bu sürelerin gerçek verimliliği, sıfır şarjla gidebilecek menzil gibi en çok ilgi gösterdiği 7 farklı konuda yapılan testler ve değerlendirmeler sonunda, Audi Q4 e-tron menzil verilerinde, gerçek hayata en yakın değerlere sahip olarak belirlendi.
Türkiye’de satışa sunulacak olan Q4 SUV 45 e-tron’un WLTP menzili 545-695 km; Q4 SUV 55 e-tron quattro’nun WLTP menzili 506-643 km arasında yer alıyor. Modelin Sportback kasa tipi için ise bu değerler sırasıyla; 557-701 km ve 519-650 km arasında yer alıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.