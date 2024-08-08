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2017 yılında yürürlüğe giren WLTP değerleri steril sürüş değerleri içerdiğinden, elektrikli otomobillerin menzilleri gerçek kullanım koşullarında daha düşük çıkabiliyor. Audi ise bu konuda ne kadar tutarlı bir marka olduğunu son yapılan testlerde ortaya koydu.

Audi'nin önümüzdeki günlerde Türkiye'de satışa sunmaya hazırlandığı modeli Audi Q4 e-tron, pazarda yer alan en yeni tam elektrikli otomobillerin gerçek verimliliği ve kullanımı hakkında bilgi vermek amacıyla uluslararası bağımsız kuruluş AUTOBEST tarafından gerçekleştirilen ECOBEST Challenge’ın 2024 edisyonunda EcoC1 testinden birinci olarak ayrıldı.

Üreticilerin yayımladığı menzil aralığının, klima gibi elektrik tüketicilerinin kullanıldığı gerçek hayattaki sürüş koşulları ile karşılaştırıldığı testlerde, Audi Q4 Sportback 45 e-tron, yüzde 98,95’lik bir EcoC1 endeksiyle bu edisyonda WLTP’ye en yakın gerçek aralığı sundu ve ECOBEST Challenge tarihindeki en iyilerden biri oldu.

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Gerçek yaşam ve trafik koşullarında, elektrikli araç kullanıcılarının DC ve AC şarj süreleri, bu sürelerin gerçek verimliliği, sıfır şarjla gidebilecek menzil gibi en çok ilgi gösterdiği 7 farklı konuda yapılan testler ve değerlendirmeler sonunda, Audi Q4 e-tron menzil verilerinde, gerçek hayata en yakın değerlere sahip olarak belirlendi.

Türkiye’de satışa sunulacak olan Q4 SUV 45 e-tron’un WLTP menzili 545-695 km; Q4 SUV 55 e-tron quattro’nun WLTP menzili 506-643 km arasında yer alıyor. Modelin Sportback kasa tipi için ise bu değerler sırasıyla; 557-701 km ve 519-650 km arasında yer alıyor.

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Audi Q4 e-tron, menzil tutarlılığında birinci seçildi