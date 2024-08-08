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    Anlık Bildirim

    Audi Q4 e-tron, menzil tutarlılığında birinci seçildi

    Yakında Türkiye yollarına çıkacak olan Q4 e-tron, Autobest tarafından gerçekleştirilen EcoBest Challenge 2024'te menzil verileri konusunda gerçek değerlere en yakın model olarak seçildi.

    2017 yılında yürürlüğe giren WLTP değerleri steril sürüş değerleri içerdiğinden, elektrikli otomobillerin menzilleri gerçek kullanım koşullarında daha düşük çıkabiliyor. Audi ise bu konuda ne kadar tutarlı bir marka olduğunu son yapılan testlerde ortaya koydu.

    Audi'nin önümüzdeki günlerde Türkiye'de satışa sunmaya hazırlandığı modeli Audi Q4 e-tron, pazarda yer alan en yeni tam elektrikli otomobillerin gerçek verimliliği ve kullanımı hakkında bilgi vermek amacıyla uluslararası bağımsız kuruluş AUTOBEST tarafından gerçekleştirilen ECOBEST Challenge’ın 2024 edisyonunda EcoC1 testinden birinci olarak ayrıldı.

    Audi Q4 e-tron, menzil tutarlılığında birinci seçildi
    Üreticilerin yayımladığı menzil aralığının, klima gibi elektrik tüketicilerinin kullanıldığı gerçek hayattaki sürüş koşulları ile karşılaştırıldığı testlerde, Audi Q4 Sportback 45 e-tron, yüzde 98,95’lik bir EcoC1 endeksiyle bu edisyonda WLTP’ye en yakın gerçek aralığı sundu ve ECOBEST Challenge tarihindeki en iyilerden biri oldu.

    Gerçek yaşam ve trafik koşullarında, elektrikli araç kullanıcılarının DC ve AC şarj süreleri, bu sürelerin gerçek verimliliği, sıfır şarjla gidebilecek menzil gibi en çok ilgi gösterdiği 7 farklı konuda yapılan testler ve değerlendirmeler sonunda, Audi Q4 e-tron menzil verilerinde, gerçek hayata en yakın değerlere sahip olarak belirlendi.

    Türkiye’de satışa sunulacak olan Q4 SUV 45 e-tron’un WLTP menzili 545-695 km; Q4 SUV 55 e-tron quattro’nun WLTP menzili 506-643 km arasında yer alıyor. Modelin Sportback kasa tipi için ise bu değerler sırasıyla; 557-701 km ve 519-650 km arasında yer alıyor. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 4 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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