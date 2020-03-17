Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Türkiye'deki koronavirüs hastası sayısı 47'ye yükseldi

    Koronavirüs vakaları hakkındaki gelişmeleri an be an kamuoyuyla paylaşan Şağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tanı konanlarla birlikte toplam hasta sayımızın 47'ye yükseldiğini duyurdu.
    4 gün (Son Güncelleme: 4 gün)
    5,4b
    1
    30
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Onur Seven
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Türkiye'deki koronavirüs hastası sayısı 47'ye yükseldi
    Tam Boyutta Gör

    Koronavirüs (Covid-19) salgını ülkemizi sarmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca akşam saatlerinde bir açıklama yaparak hasta sayısının arttığını ve bu konuda bir bilgilendirme yapılacağını söylemişti.

    Twitter hesabını aktif bir şekilde kullanan Koca, duyuruyu yine kişisel sosyal medya hesabı aracılığıyla yaptı. Sağlık Bakanı konuyla ilgili gönderisinde, toplam hasta sayısının 47'ye yükseldiğini açıkladı.

    Ayrıca Bkz. "Üç kilometre menzile sahip dron savar: ES-60 Elektromanyetik Silah "

    Fahrettin Koca şu ifadeleri kullandı "Bugün 29 yeni tanı kondu. Yeni tanı konanlarla birlikte toplam hasta sayımız 47 oldu. Son 29 vakanın tamamı doğrudan veya dolaylı olarak ABD, Ortadoğu ve Avrupa temaslıdır, 3’ü Umreden döndü. Yurt dışı teması risk olmaya devam edecek. Tedbirleri sıkı uygulayalım."



    https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1239654954475884550 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    mito1172 (mito ) 4 gün en beğenilen bactry
    fransadaki türkler buraya gelmek için talepte bulunmuş yemin ederim ben olsam sokmam bunları hastalık yokken türkiye pisti medeniyet yoktu ya şimdi niye koşa koşa geliyorsunuz
    fransadaki türkler buraya gelmek için talepte bulunmuş yemin ederim ben olsam sokmam bunları hastalık yokken türkiye pisti medeniyet yoktu ya şimdi niye koşa ko...
    Devamını Gör
    Yanıtla +46
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    bactry (omer girikli) 4 gün
    hepsi dışarıdan gelenler . almasak komple kapatsaydık giriş çıkışları bir problem olmayacaktı. şimdi kapamışlar şimdi kapasan ne olur kapamasan ne olur geçti artık.
    hepsi dışarıdan gelenler . almasak komple kapatsaydık giriş çıkışları bir problem olmayacaktı. şimdi kapamışlar şimdi kapasan ne olur kapamasan ne olur geçti ar...
    Devamını Gör
    1 Yanıt Yanıtla +30
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    mito1172 (mito ) 4 gün bactry
    fransadaki türkler buraya gelmek için talepte bulunmuş yemin ederim ben olsam sokmam bunları hastalık yokken türkiye pisti medeniyet yoktu ya şimdi niye koşa koşa geliyorsunuz
    Yanıtla +46
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Guaire (Tayfun ) 4 gün
    Toplamda kaç kişiye test yapıldığını ve günde kaç test yapılabildiğini açıklamaları gerek.

    Ayrıca test yapılma kriteri nedir? Çok ağır belirtilerler hastaneye başvurmadan ya da yurtdışı bağlantısı olmayan birine test yapıyorlar mı?

    İlk vaka açıklanmadan önce yapılan toplam test sayısı 2000 civarıydı.

    Yeterince test yapılmazsa sayı olduğundan düşük hatta çok daha düşük çıkar.

    Ayrıca 2 saat içerisinde sonuç verdiği söylenen test için bugün bir hasta 4 gün sonucun açıklanmadığını söyledi. Ya sonuç belli ve gizlediler, ya da yerli test sürekli negatif sonuç ürettiği için 2 günde sonuç verdiği söylenen yabancı teste dönüş yapıldı.

    Sayıyı ne kadar isabetli saptayabilirsek ona göre o kadar ciddi tedbir alırız.

    Bana göre yeterince test yapamadıklarının farkında oldukları için önlemleri çok daha büyük sonuçlar varsayarak alıyorlar.

    Resmi rakam büyümeden daha sert tedbirleri almaları lazım.

    Bu rakam illa ki artacak. Daha sert tedbirler almak için olayların daha ciddi bir hal almasını beklememeleri gerekir.

    Önlem alınmazsa zaten bu rakam tırmanacak. Tırmandıktan sonra da mecburen alacaksın, ama olan giden canlara olacak.

    Rakamlar hızla tırmanırsa hastaneler ve sağlık personeli yetersiz kalabilir.

    Mecburen işe giden, mecburen toplu taşıma kullanan milyonlarca insan var.

    Sorumsuz insanlar var.

    Bu iş bireysel insiyatife bırakılamaz.

    Başlangıç olarak 2 hafta resmi ve zorunlu tatil ilan edilebilir, kontrollü bir şekilde sokağa çıkma yasağı uygulanabilir. İşletmelere bir destek programı ilan edilebilir.

    Test sayısı hızla arttırılabilir.

    Binlerce kişinin karantina ve bakımı için yerler şimdiden hazırlanabilir. Apar topar plansız bir karar aldıkları belli. Umreden dönenlerin 4'te 3'ü serbest giriş yaptıktan sonra, kalan 4'te 1'ini apart topar yurtlara almışlar. Hem içeri giren çok sayıda kontrolsüz giriş var, hem de o yurtlarda karantina şartları yok. Sadece o insanları toplumdan izole etmiş olduk. Orada birbirleriyle serbest etkileşimde oldukları görülüyor. Bu da içlerinde hemen hemen herkese virüsün bulaşması ihtimalini doğurur. Orada sağlam adamları da hasta edecekler.

    Her ne kadar çok geç kalsalar da maske ve eldiven konusuna bir el atılabilir. Memlekette maske ve eldiven doğru dürüst kalmadı. 1.5 ay önce Çin hortumlamaya başladığında bunu fark edip önüne geçemediler. İhracatı çok geç izne bağladılar. Zaten toplam üretim kapasitesi de bellidir.
    Toplamda kaç kişiye test yapıldığını ve günde kaç test yapılabildiğini açıklamaları gerek. Ayrıca test yapılma kriteri nedir? Çok ağır belirtilerler has...
    Devamını Gör
    1 Yanıt Yanıtla +15
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    hardforget (ömer ÖZAYDIN ) 4 gün Guaire
    Ya profesör olmuşsun sen ne uğraşıyorsun buralarda
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (21) Yorum Yaz Forumda Gör
    mito1172 (mito ) 3 gün
    orada medeniyet var deyip gittikleri yerlerden kaçıp medeniyet yok deyip gittikleri türkiye ye dönen sayısı 3614
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    [email protected] (Uğur Doğan) 3 gün
    Virüs ilk bizde çıksaydı hükumete bir şey demezdim ama dünya virüsten kırılken bizimkiler hiçbir önlem almadan virüsün ülkede yayılmasını beklediler.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    [email protected] (Uğur Doğan) 3 gün
    Eyyyyy Corona!!!
    Biz hasta etmesini sizden öğrenecek değiliz.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    huntedman (ahmet yılmaz) 3 gün
    İnsanları nasıl dize getir mi ama!
    Ne savaş, ne petrol fiyatları, ne dolar v.b konular ne oldu insanoğlu.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    hardtracker (Faruk Mercanli) 3 gün
    Ulke devlet başkanları tedbirlerle ilgili sürekli açıklama yapıyor hergun, Türkiyede idarenin başındaki kişiden haberi olan var mı?
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    susesa (selim sağlam) 3 gün
    Arkadaşlar siyaset zamanı değil.... birlik zamanı.
    Artık olay hükümette veya devlette değil vatandaşta. Ona buna laf atma zamanı geçti.
    Sadece ve sadece biz tedbirli olarak yayılımı kontrol altına alabiliriz.
    Birlikten kuvvet doğar..
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Kaiserslautern34 (Kadir ) 3 gün
    4.700 olmadığına şükretmek lazım. Otobüste hala tavana doğru hapşıran elini koltuğa silen insanlar var. Sabahın 6 sında ağzını kapatmaktan aciz, etrafa mide özsütünün kokusunu yayan insanlar hala mevcut. 47 değil 47.000 olsa yine şaşırmam.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    smart1978 (X Y) 3 gün
    Iyilesen yoksa artis sayisi 2 in kuvvetleri seklinde artacak :/ ...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 4 gün
    yurtdışındaki insanlarımızı almasaydınız kalsaydı diyenlerle aynı oksijeni paylaşmak zorundayız maalesef. bu da bizim sınavımız demekki. Ulan önüne geçebilse Amerikası İngilteresi Japonyası Fransası Çini hatta İsveçi Norveçi Kanadası var senden önce, bunlar yapamıyorsa demekki birşeyler olmuyor ne yaparsan yap.
    1 Yanıt Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 BLasTeaR ilk kez +247 2 snomask 2. kez +170 3 kuasudba ilk kez +165
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    alito +141 Beybaba62 +130 neftili +129 WB +121 Mutlak.Sıfır +107 taktaktakirdama +97 Frost05 +91 xAdli +80 nty35 +76 monacomen +71
    Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    5415 kez okundu.
    19 kişi, toplam 21 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Türkiye Haberleri, koronavirüs ve
    5 etiket daha salgın hasta vaka Ersin Bilim ve Teknoloji
    Facebook Sayfası255,7b
    Twitter Profili81,2b
    YouTube Kanalı277b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamız
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 3 gün Sony yarın PlayStation 5 hakkındaki sessizliğini bozacak 3 gün EURO 2020 ve Şampiyonlar Ligi ertelendi 3 gün Huawei P40 lite Türkiye'de satışa çıkmaya hazırlanıyor: İşte satış tarihi 3 gün Yeni Volkswagen Amarok'un çizim görseli paylaşıldı 3 gün Teknoloji Bakanı Varank’tan koronavirüs aşısı açıklaması! 3 gün RX 5700 ve RX 5600 XT çoklu GPU modunda çalıştırıldı: %70 performans artışı 3 gün Koronavirüs nedeniyle Google Play uygulama onayları gecikiyor 3 gün CD Projekt açıkladı: Koronavirüs, Cyberpunk 2077 oyununun çıkış tarihini geciktirmeyecek 3 gün Xiaomi akıllı telefonlar için koronavirüsü de öldürebilen bir dezenfeksiyon cihazı çıkardı 3 gün Monster Notebook'tan koronavirüs nedeniyle mağazalarını kapatma kararı 3 gün Matrix 4'ün çekimleri durduruldu: Film ertelenebilir 3 gün 2siBilmez | Karantina'da yaşam 3 gün Steam bu hafta sonu aktif kullanıcı sayısında rekor kırdı 3 gün Ford Otosan, Gölcük'te üretime ara veriyor 3 gün Amazon, artan çevrimiçi alışveriş talebini karşılamak için 100 bin kişiyi işe alacak 3 gün Microsoft, Koronavirüs nedeniyle dünya genelindeki tüm mağazalarını kapattı 3 gün Motorola Moto E6s tanıtıldı 3 gün Samsung, akıllı telefonlar için 150MP'lik görüntü sensörü geliştiriyor 4 gün iPhone 9 Plus geliyor! İşte ilk bilgiler 4 gün Redmi Note 9S'in tanıtılacağı tarih belli oldu 4 gün GÖRÜNTÜLENEN Türkiye'deki koronavirüs hastası sayısı 47'ye yükseldi Sonraki TikTok, çirkin ve yoksul olarak değerlendirdiği kullanıcıların videolarını engelleyecek 4 gün Koronavirüs hakkında asılsız paylaşım yapan 19 kişi gözaltında 4 gün Üç kilometre menzile sahip dron savar: ES-60 Elektromanyetik Silah 4 gün Evden çalışanların sayısındaki artışı kaldıramayan Microsoft Teams çöktü 4 gün Mayıs sonuna kadar birçok havayolu şirketi koronavirüs nedeniyle iflas edebilir 4 gün Koronavirüste ölüm oranının %0 olduğu bölgeler 4 gün Beats Powerbeats tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 4 gün Sağlık Bakanı Koca: Yeni vakalar var, ilerleyen saatlerde açıklama yapacağım! 4 gün Xbox Series X'in etkileyici SSD performansından demo videoları yayınlandı 4 gün Redmi K30 Pro namıdiğer POCO F2, Snapdragon 865'li en ucuz telefon olabilir 4 gün Maliye Bakanı açıkladı: Sektörel bazda tedbirler alınacak 4 gün Huawei P40 serisini ve tüm reklerini gösteren resmi görsel sızdı 4 gün AVM hariç tüm sosyal mekanlar kapatılıyor 4 gün Koronavirüs salgını kurumsal dizüstü bilgisayar satışlarını artırdı 4 gün Fiyat segmentinde 802.11ac bir artı "Tenda AC5 router incelemesi" 4 gün Xbox Series X donanımı açıklandı: 12TFLOPS performans, ışın izleme, 16GB GDDR6 bellek 4 gün Huawei Müzik, Avrupa’da kullanıma açıldı 4 gün Koronavirüs sinema ve dizi sektörünü vurmaya devam ediyor, pek çok yapım iptal edildi 4 gün Ford Otosan, 2021'de Türkiye'de elektrikli ticari araç üretimine başlayacak 4 gün Samsung Galaxy M21'in teknik özellikleri ve basın görseli ortaya çıktı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    PlayStation 5 teknik detayları resmen açıklandı
    DonanımHaber
    Mobil operatörlerden ortak açıklama
    DonanımHaber
    Online Koronavirüs testi başladı: Koronavirüs riskiniz var mı ...
    DonanımHaber
    Goat of Duty Steam'de Ücretsiz
    Bölüm Sonu Canavarı
    PlayStation 5 Teknik Özellikleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    PlayStation 5 Geriye Uyumluluk Çıkışında 100 PlayStation 4 Oyu...
    Bölüm Sonu Canavarı
    silinsin.
    DH Forum
    21 bin TL sistem topladım bir bakar mısınız ?
    DH Forum
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim