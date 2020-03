Türkiye'deki koronavirüs hastası sayısı 47'ye yükseldi

Koronavirüs vakaları hakkındaki gelişmeleri an be an kamuoyuyla paylaşan Şağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tanı konanlarla birlikte toplam hasta sayımızın 47'ye yükseldiğini duyurdu.