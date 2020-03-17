Türkiye'deki koronavirüs hastası sayısı 47'ye yükseldi

Koronavirüs (Covid-19) salgını ülkemizi sarmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca akşam saatlerinde bir açıklama yaparak hasta sayısının arttığını ve bu konuda bir bilgilendirme yapılacağını söylemişti.
Twitter hesabını aktif bir şekilde kullanan Koca, duyuruyu yine kişisel sosyal medya hesabı aracılığıyla yaptı. Sağlık Bakanı konuyla ilgili gönderisinde, toplam hasta sayısının 47'ye yükseldiğini açıkladı.
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Fahrettin Koca şu ifadeleri kullandı "Bugün 29 yeni tanı kondu. Yeni tanı konanlarla birlikte toplam hasta sayımız 47 oldu. Son 29 vakanın tamamı doğrudan veya dolaylı olarak ABD, Ortadoğu ve Avrupa temaslıdır, 3’ü Umreden döndü. Yurt dışı teması risk olmaya devam edecek. Tedbirleri sıkı uygulayalım."
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1239654954475884550 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ayrıca test yapılma kriteri nedir? Çok ağır belirtilerler hastaneye başvurmadan ya da yurtdışı bağlantısı olmayan birine test yapıyorlar mı?
İlk vaka açıklanmadan önce yapılan toplam test sayısı 2000 civarıydı.
Yeterince test yapılmazsa sayı olduğundan düşük hatta çok daha düşük çıkar.
Ayrıca 2 saat içerisinde sonuç verdiği söylenen test için bugün bir hasta 4 gün sonucun açıklanmadığını söyledi. Ya sonuç belli ve gizlediler, ya da yerli test sürekli negatif sonuç ürettiği için 2 günde sonuç verdiği söylenen yabancı teste dönüş yapıldı.
Sayıyı ne kadar isabetli saptayabilirsek ona göre o kadar ciddi tedbir alırız.
Bana göre yeterince test yapamadıklarının farkında oldukları için önlemleri çok daha büyük sonuçlar varsayarak alıyorlar.
Resmi rakam büyümeden daha sert tedbirleri almaları lazım.
Bu rakam illa ki artacak. Daha sert tedbirler almak için olayların daha ciddi bir hal almasını beklememeleri gerekir.
Önlem alınmazsa zaten bu rakam tırmanacak. Tırmandıktan sonra da mecburen alacaksın, ama olan giden canlara olacak.
Rakamlar hızla tırmanırsa hastaneler ve sağlık personeli yetersiz kalabilir.
Mecburen işe giden, mecburen toplu taşıma kullanan milyonlarca insan var.
Sorumsuz insanlar var.
Bu iş bireysel insiyatife bırakılamaz.
Başlangıç olarak 2 hafta resmi ve zorunlu tatil ilan edilebilir, kontrollü bir şekilde sokağa çıkma yasağı uygulanabilir. İşletmelere bir destek programı ilan edilebilir.
Test sayısı hızla arttırılabilir.
Binlerce kişinin karantina ve bakımı için yerler şimdiden hazırlanabilir. Apar topar plansız bir karar aldıkları belli. Umreden dönenlerin 4'te 3'ü serbest giriş yaptıktan sonra, kalan 4'te 1'ini apart topar yurtlara almışlar. Hem içeri giren çok sayıda kontrolsüz giriş var, hem de o yurtlarda karantina şartları yok. Sadece o insanları toplumdan izole etmiş olduk. Orada birbirleriyle serbest etkileşimde oldukları görülüyor. Bu da içlerinde hemen hemen herkese virüsün bulaşması ihtimalini doğurur. Orada sağlam adamları da hasta edecekler.
Her ne kadar çok geç kalsalar da maske ve eldiven konusuna bir el atılabilir. Memlekette maske ve eldiven doğru dürüst kalmadı. 1.5 ay önce Çin hortumlamaya başladığında bunu fark edip önüne geçemediler. İhracatı çok geç izne bağladılar. Zaten toplam üretim kapasitesi de bellidir.