Türkiye'deki koronavirüs hastası sayısı 47'ye yükseldi

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Koronavirüs (Covid-19) salgını ülkemizi sarmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca akşam saatlerinde bir açıklama yaparak hasta sayısının arttığını ve bu konuda bir bilgilendirme yapılacağını söylemişti.

Twitter hesabını aktif bir şekilde kullanan Koca, duyuruyu yine kişisel sosyal medya hesabı aracılığıyla yaptı. Sağlık Bakanı konuyla ilgili gönderisinde, toplam hasta sayısının 47'ye yükseldiğini açıkladı.

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Fahrettin Koca şu ifadeleri kullandı "Bugün 29 yeni tanı kondu. Yeni tanı konanlarla birlikte toplam hasta sayımız 47 oldu. Son 29 vakanın tamamı doğrudan veya dolaylı olarak ABD, Ortadoğu ve Avrupa temaslıdır, 3’ü Umreden döndü. Yurt dışı teması risk olmaya devam edecek. Tedbirleri sıkı uygulayalım."

https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1239654954475884550

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