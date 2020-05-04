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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Türkiye’nin koronavirüs tablosu – 4 Mayıs

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından koronavirüs tablosunu paylaştı. Bakan Koca, "Test sayısında, düne göre yaklaşık 11.000 artışa rağmen, yeni tanı sayısı azaldı." dedi.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Türkiye’nin koronavirüs tablosu – 4 Mayıs
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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saate ilişkin koronavirüs vaka tablosunu paylaştı. Bugün 1614 yeni vaka, 64 yeni vefat duyuruldu.

    Bugün test yapılan kişi sayısı 35771, iyileşen hasta sayısı ise 5015. Dünkü tabloya göre günlük vaka sayısının düştüğünü, günlük vefat sayısının 3 kişi arttığını görüyoruz.

    İlginizi Çekebilir Avatar Bugünkü vaka sayısı: 1635 (14 Mayıs)

    Ayrıca Bkz. "AVM’ler ve berberler 11 Mayıs’ta açılıyor"

    Yoğun bakımdaki toplam hasta sayımız 1384, entube hasta sayımız 727. 5 Mayıs itibariyle toplam 1171138 kişiye test yapıldı. Toplam vaka sayısı 127659, iyileşen sayısı ise 68166 oldu. İyileşen hasta sayısı, mevcut hasta sayısından fazla. Bu sonuçlara göre iyileşme yolunda ilerlediğimizi söyleyebiliriz.

    Sağlık Bakanlığı tarafından günlük koronavirüs tablolarını aşağıdaki galeriden görüntüleyebilirsiniz



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    infom@n (Uğur Doğan) 1 hf. en beğenilen
    Sayın AKP hükümeti dünya ülkeleri arasında bizi ilk 10'a soktuğunuz için teşekkür ederiz. Maşallah.
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    astegon (astegon CF) 1 hf.
    İlk ölüm verisinin paylaşıldığı 17 Mart'tan dün'e kadar ölüm sayısı / vaka oranları

    1,96%
    2,15%
    0,60%
    1,61%
    4,33%
    3,11%
    2,39%
    2,04%
    2,67%
    1,34%
    0,82%
    0,94%
    1,27%
    2,30%
    1,70%
    2,93%
    3,22%
    2,48%
    2,52%
    2,33%
    2,38%
    1,95%
    2,11%
    2,37%
    2,06%
    1,85%
    2,03%
    2,39%
    2,63%
    2,69%
    2,60%
    2,89%
    3,20%
    3,19%
    2,63%
    2,58%
    3,80%
    3,69%
    3,49%
    3,70%
    4,20%
    4,46%
    3,85%
    3,03%
    3,56%
    3,84%
    3,93%
    3,65%
    3,97%


    Ancak bunlar co-related (yani birbiri ile uyumlu alakalı) bir veri değil hocam.

    Yoğun bakım ve entübe ile ilişkisini kurmak lazım.

    Vaka değil mesele.

    Covid tanısı konan, semptomu az olan, hastanede 5 gün kalıp evine gönderilen çalışma arkadaşım var benim.

    Evdeki karantinası perşembe bitiyor ve pazartesi işe gelecek.

    Kısacası vaka bizi yanıltır.
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    astegon (astegon CF) 1 hf.
    Forumun felaketçileri nerede acaba?

    Covid-19 ana konusunda insanları linç etmekle meşguller sanırım.

    1 Yanıt Yanıtla +1
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    gently weeps (kaan tuncel) 1 hf. astegon
    Herşeyi manipüle bir hükümet sence bunu mu manipüle etmeyecek? Şu tablolara gerçekten inanan var mı ya? Sokağa çıkma yasağı varken bile sokağa çıkan milletimiz için çok hızlı bir sonuç oldu. Avrupa da corona görülen en son ülkelerden biriyiz ve hastalığı yenen ilk ülke olacak bu gidişle çinden sonra😄 çinde manipülasyonun krallığı tabi. Neyse Türk genine bağlayayım da susayım linç terim şimdi.
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    CleanCoders (Fatih ) 1 hf.
    Vaka sayısının çok olması iyi birşey, bu vakaları yakalayabildiğimiz anlamına gelir. ölüm oranın diğer ülkelere göre düşük olması başarının kanıtıdır.
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    infom@n (Uğur Doğan) 1 hf. en beğenilen
    Sayın AKP hükümeti dünya ülkeleri arasında bizi ilk 10'a soktuğunuz için teşekkür ederiz. Maşallah.
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