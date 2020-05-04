Türkiye’nin koronavirüs tablosu – 4 Mayıs

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saate ilişkin koronavirüs vaka tablosunu paylaştı. Bugün 1614 yeni vaka, 64 yeni vefat duyuruldu.

Bugün test yapılan kişi sayısı 35771, iyileşen hasta sayısı ise 5015. Dünkü tabloya göre günlük vaka sayısının düştüğünü, günlük vefat sayısının 3 kişi arttığını görüyoruz.

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Yoğun bakımdaki toplam hasta sayımız 1384, entube hasta sayımız 727. 5 Mayıs itibariyle toplam 1171138 kişiye test yapıldı. Toplam vaka sayısı 127659, iyileşen sayısı ise 68166 oldu. İyileşen hasta sayısı, mevcut hasta sayısından fazla. Bu sonuçlara göre iyileşme yolunda ilerlediğimizi söyleyebiliriz.

Sağlık Bakanlığı tarafından günlük koronavirüs tablolarını aşağıdaki galeriden görüntüleyebilirsiniz

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