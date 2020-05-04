Türkiye’nin koronavirüs tablosu – 4 Mayıs

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saate ilişkin koronavirüs vaka tablosunu paylaştı. Bugün 1614 yeni vaka, 64 yeni vefat duyuruldu.
Bugün test yapılan kişi sayısı 35771, iyileşen hasta sayısı ise 5015. Dünkü tabloya göre günlük vaka sayısının düştüğünü, günlük vefat sayısının 3 kişi arttığını görüyoruz.İlginizi Çekebilir Bugünkü vaka sayısı: 1635 (14 Mayıs)
Ayrıca Bkz. "AVM’ler ve berberler 11 Mayıs’ta açılıyor"
Yoğun bakımdaki toplam hasta sayımız 1384, entube hasta sayımız 727. 5 Mayıs itibariyle toplam 1171138 kişiye test yapıldı. Toplam vaka sayısı 127659, iyileşen sayısı ise 68166 oldu. İyileşen hasta sayısı, mevcut hasta sayısından fazla. Bu sonuçlara göre iyileşme yolunda ilerlediğimizi söyleyebiliriz.
Sağlık Bakanlığı tarafından günlük koronavirüs tablolarını aşağıdaki galeriden görüntüleyebilirsiniz
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1,96%
2,15%
0,60%
1,61%
4,33%
3,11%
2,39%
2,04%
2,67%
1,34%
0,82%
0,94%
1,27%
2,30%
1,70%
2,93%
3,22%
2,48%
2,52%
2,33%
2,38%
1,95%
2,11%
2,37%
2,06%
1,85%
2,03%
2,39%
2,63%
2,69%
2,60%
2,89%
3,20%
3,19%
2,63%
2,58%
3,80%
3,69%
3,49%
3,70%
4,20%
4,46%
3,85%
3,03%
3,56%
3,84%
3,93%
3,65%
3,97%
Ancak bunlar co-related (yani birbiri ile uyumlu alakalı) bir veri değil hocam.
Yoğun bakım ve entübe ile ilişkisini kurmak lazım.
Vaka değil mesele.
Covid tanısı konan, semptomu az olan, hastanede 5 gün kalıp evine gönderilen çalışma arkadaşım var benim.
Evdeki karantinası perşembe bitiyor ve pazartesi işe gelecek.
Kısacası vaka bizi yanıltır.
Covid-19 ana konusunda insanları linç etmekle meşguller sanırım.