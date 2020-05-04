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    AVM’ler ve berberler 11 Mayıs’ta açılıyor

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, normalleşme planının ilk aşamasını açıkladı. 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı esnetiliyor. AVM ve berberler 11 Mayıs'ta açılıyor.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    AVM’ler ve berberler 11 Mayıs’ta açılıyor
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında normalleşme planını açıkladı. 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağının 1 gün serbest olacak. 11 Mayıs’ta AVM ve berberler açılacak.

    65 yaş üstü kişiler 10 Mayıs Pazar 11.00-15.00 saatleri arasında, 0-14 yaş grubu 13 Mayıs 11.00-15.00 saaatleri arasında, 15-20 yaş gurubu 15 Mayıs 11.00-.1500 satleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olarak dışarı çıkabilecek.

    Ayrıca Bkz. "Türkiye’den Somali’ye yerli solunum cihazı yardımı"

    Sağlık Bakanlığı talimatlarına uygun olarak 11 Mayıs’tan itibaren alışveriş merkezleri (AVM) hizmet vermeye başlayabilecek. Giyim eşyası, ayakkabı çanta, züccaciye gibi ürünlerin satıldığı işletmeler hizmete açılabilecek. Randevu sistemiyle çalışılması ve koltuk sayısının yarısı kadar müşteriye hizmet verilmesi şartıyla berber, kuaför ve güzellik salonları da 11 Mayıs’ta faaliyete geçebilecek.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    GwynBleidd48 1 hf. en beğenilen
    2.dalga yolda
    2 Yanıt Yanıtla +156
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    Onurmsq (--- ----) 1 hf. GwynBleidd48
    yıllarca bunun geçmesini beklemeyecekler heralde. ölümlü dünya. ölenler ölür. kalanlar devam eder. herkes kendi kaderini yaşasın.
    1 Yanıt Yanıtla +10
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    murdocklawless (Murdock Lawless) 1 hf. GwynBleidd48
    bunu deneyen japonya ve singapur gibi ülkelerde 2. dalga başladı. kaldı ki bu ülkelerde insanlar çok daha disiplinli yaşıyorlar. bizde neler olacak bekleyip göreceğiz.
    2 Yanıt Yanıtla +15
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    emrehan09 (emre han) 1 hf.
    Eee destek verecek paran olmazsa açmak zorunda kalırsın.
    1 Yanıt Yanıtla +113
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    Rachsuchtig 1 hf. emrehan09
    Almanya'da 20 Nisandan beri 800 metrekareye kadar olan dükkanlar açıldı. Yakında avmler de açacak. Avusturyada avmler açıldı hatta. Yani her ülkede aynı adımlar atılıyor.

    Bu adımlar zaten Türkiye kendi şapkasından çıkarmıyor. Diğer ülkeler ne yapıyorsa Türkiye de onu yapıyor
    4 Yanıt Yanıtla +34
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    Can.ymkogl (Can Yamakoğlu) 1 hf.
    2.dalga için en büyük adımı attılar tebrikler 👏🏻👏🏻
    Yanıtla +87
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    Yorumlar (124) Yorum Yaz Forumda Gör
    1 Avatar
    津波 1 gün
    Arkadaşla açılacak haberini alır almaz aradık 1 hafta önceden sabah 8:30'a aldık randevuyu. Sabahın köründe dikildik kalabalık olmadan 1 saatte işimizi hallettik çıktık. İnsana döndüm tekrardan. Sonra öğleye doğru %40 zamlandı haberi geldi.
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    ahmetbozkurt85 5 gün
    2. dalga gelmez umarım
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    Amore 5 gün
    Müthiş üçlü: Akıl, peynir ve de ekmek.
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    DH Misafiri 1 hf.
    Hükümetler bu salgının ilaçsız ve aşısız bitmeyeceğini biliyor. Ekonomiler çökmeye başlayacınca tüm dünyada karantina önlemleri yavaş yavaş kaldırılıyor. İlaç bulunana kadar ölenler ölür kalan sağlar bizimdir diyorlar. Anlayacağınız hiç birimizin değeri yok birer sayıdan ibareyiz.
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    Johnny Silverhand 1 hf.
    Japonya gibi bir ülkede bile 2. dalga gelmişken, sıfır önlem sonradan önlem alan Türkiye'de 2. dalganın gelmemesini düşünmek garip olur.

    Haberden duyduğum kadarıyla, Japonya vaka sayısında artış yaşamaya başladığında OHAL ilan etmiş ve virüsü kontrol altına alıp vaka sayısını 1'e düşürene kadar OHAL'i devam ettirmiş. Daha sonrasında ise 2. dalga meydana gelip 135 kişide tekrardan görülmüş. Ardından başka bir OHAL daha geldi.

    Şimdi Türkiye'yi düşünün, 2. dalga gelir mi gelmez mi? Keşke gelmese ama...
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    Iscaladon (Selin Aşırok) 1 hf.
    Avmler nasıl kapanmak istemediyse ve mağazalar el birliği ile biz açmıyoruz dediğinde mecburen 2 gün sonra kapattılarsa aynı şey olur.



    Ayda ortalama cirosu x olan 6 personel çalıştırıp y kira veren adamlara ciro x/2'ye düşünce aynı personel aynı kirayla nasıl çalıştıracaksınız? Kar etmez mümkün değil.



    Kaldı ki insanlar manyak gibi online alışverişe alıştı. Benim markamın e-shop patlamıştı ve siparişlere 10 gün sonra kargo gösteriyordu. Bundan önce mağazaya gelip beğendiği ürünü internette ucuza bulursa direk çıkıp sipariş veren insanlar vardı. Şimdi burnunu sokmaz bu insanlar.



    Şu var ama, giyim sektörü kıyafet deneme ihtiyacı nedeniyle avmlerde iş yapabilir. Ama bunun dışında hiçbir mağaza iş yapmayacağı için açmaya yanaşmaz.



    Artı olarak tekstil mağazaları nasıl önlemler alacak, kıyafet deneme işi nasıl olacak, buna yönelik yeni uygulamalar bulup işleme koymaları öyle bir haftada olacak şey değil. Pilot bölge vs diyorlar da avmler kiralarda gözle görülür bir düşüş vermeden mağazalar açmaz. Çoğu marka internet satışından çeviriyor kendini, belki mağaza giderleri olmadığı için daha çok kâr bile ediyor.



    Daha yeterli insanın yığılma yapacağını düşünmüyorum. Bir ay sonra havalar iyice ısınıp sayılar daha düştüğünde belki firmalar açmaya cesaret edebilir ki mantıklı olan da bu. Hem sağlık açısından hem ekonomik açıdan daha az riskli bir durum oluşur böylece.
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    eyoruk 1 hf.
    Açılmasının ekonomiye ne gibi etkisi olacak ki ? Kişesel ekonomiye olumlu etki yapar elbet ,alışanlar,dükkan sahiplerine falan ama ülkede turist yok zaten bizim milletin ise parası yok..
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    betulsanverdi 1 hf. yeni yorumcu
    Avmler açılsın ama bu kötü degilmi. Yine çogalmazmı virüs? bende varsa bende başkasına bulaştıracam nasıl açılacak daha bitmeden
    1 Yanıt Yanıtla
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    halaycibasi 1 hf. betulsanverdi
    Virüs ordan bitecekmis gibimi görünüyor?



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    emrehan09 (emre han) 1 hf.
    Korkak mion engel açıp alıntılayıp tekrar engellemek senin gibi korkak trollere göredir. Git dantel dik burda zor konuşursun :)
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    raxetul (Emrah Urhan) 1 hf.
    1) Geri bildirim için kısıtlamaların bir kısmının kaldırılması gerekiyor ve bu geri bildirim süreci değerlendirmek için önemli.
    2) Zaten bilinçli bir kısım buralara gitmeyecek
    3) Camiler kapalı çünkü AVM'de dip dibe saf tutmuyorsun, çıkarken izdihamın içinde 20 cm boşluksuz bir kalabalığın içinde kendini bulmuyorsun
    4) Ramazan Bayramı ya da sonrasında daha büyük bir serbest bırakma girişiminin yıkıcı etkisi mevcut normalleşme adımlarınınkisinden dah büyük. Tek tük vaka sayısından geçen haftaki duruma dönmek var, şu anki durumdan geçen haftaya dönmek var. Denenecek. Ayrıca şimdi kemer sıkıp bayramda serbest bırakınca insanları toplamak, tekrar önlem almaya çağırmak daha zor. Önümüzdeki hafta durum kötüleşse de bir avantaj, iyileşme görülse de bambaşka bir avantaj. Hastaneye yattığınızda bile doktorlar acaba tedaviyi kessek ne olacak diye yokladıkları bile oluyor, bizzat yaşadım.
    5) Prof. Dr. Mehmet Ceyhan pandemiyi 5 aşamaya ayırmış ve kısıtlamaların adım adım açıldığı bu geribildirim kontrolü aşaması da bunlardan birisi.
    6) Kitlesel, toplumun tamamı ölçeğinde davranışların neler getireceğinin kitaplarda yazılı net bir örneği yok, bu yüzden ülkeler farklı farklı tepki verdiler pandemiye. Geçmiş örneklerin üzerinden de çok zaman geçti, şartlar ve insanlar çok değişti. Mevcut süreçte günlük hatta saatlik değerlendirmeler ile ilerleme vakti, öyle çat diye karar alıp uygulayanları ilk cuma gördük. Alınan kararları destekleyen ya da karşıt olan düşüncelerinizin çoğu çok hızlıca düşünülmüş basit düşünceler.
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