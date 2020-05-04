AVM’ler ve berberler 11 Mayıs’ta açılıyor

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında normalleşme planını açıkladı. 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağının 1 gün serbest olacak. 11 Mayıs’ta AVM ve berberler açılacak.

65 yaş üstü kişiler 10 Mayıs Pazar 11.00-15.00 saatleri arasında, 0-14 yaş grubu 13 Mayıs 11.00-15.00 saaatleri arasında, 15-20 yaş gurubu 15 Mayıs 11.00-.1500 satleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olarak dışarı çıkabilecek.

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Sağlık Bakanlığı talimatlarına uygun olarak 11 Mayıs’tan itibaren alışveriş merkezleri (AVM) hizmet vermeye başlayabilecek. Giyim eşyası, ayakkabı çanta, züccaciye gibi ürünlerin satıldığı işletmeler hizmete açılabilecek. Randevu sistemiyle çalışılması ve koltuk sayısının yarısı kadar müşteriye hizmet verilmesi şartıyla berber, kuaför ve güzellik salonları da 11 Mayıs’ta faaliyete geçebilecek.

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