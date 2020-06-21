Türkiye'nin pandemi sürecindeki havayolu yolcu sayısı açıklandı

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, kontrollü sosyal hayat kapsamında yeniden başlanan uçuşlar da dahil olmak üzere pandemi sürecinde kaç yolcu taşındığını açıkladı. Yaklaşık 1,5 milyon yolcu hava yolunu kullandı.

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Koronavirüs salgının nedeniyle Türkiye’de 27 Mart tarihinde dış hat uçuşları, 4 Nisan tarihinde tüm iç hat uçuşları durdurulmuştu. Normalleşme adımları kapsamında 1 Haziran’da iç hat uçuşları ardından sonraki haftalarda dış hat uçuşları başladı. Bugün pek çok ülkeye ülkemizden karışlıklı yolcu uçuşları gerçekleştiriliyor. Bakan Karaismailoğlu, “Salgının başladığını günden itibaren etkili önlemlerin büyük bir titizlikle uygulandığı havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak sayımız, iç hatlarda 14 bin 693, dış hatlarda ise 3 bin 872 olmak üzere toplamda 18 bin 565 oldu ve yaklaşık 1,5 milyon yolcu hava yolunu kullandı. Bu sayının şu anda salgın nedeniyle uçulmayan dış hat uçuş noktalarının süreç içerisinde yeniden açılmasıyla çok daha hızlı artacağına inanıyoruz" dedi.

5G, İstanbul Havalimanı'nda kullanıma açılacak

Türkiye’de 5G’nin ilk olarak İstanbul Havalimanı’nda kullanıla açılması planlanıyor. Bakan Karaismailoğlu, bu yıl içinde kullanıma açılması planlanan 5G sinyali ile ilgili olarak şu sözleri söyledi:

“Havalimanımızda sunulacak 5G sinyali konusunda ise çalışmalarımızda çok önemli aşamalar kat ettik. Ülkemizde faaliyet gösteren 3 operatörün de 5G test çalışmaları tamamlandı. Terminal geliş ve gidiş katında kurulacak 5G antenlerinin kablolama işlemleri bitirildi ve merkezi donanımların kurulumları yapıldı. Operatörlerin ticari lisansları aktif olduğunda, terminal geliş ve gidiş katında 5G uygulamasını yolcularımızın kullanımına sunacağız."

https://www.aa.com.tr/tr/politika/bakan-karaismailoglu-salginin-basindan-bu-yana-1-5-milyon-yolcu-hava-yolunu-kullandi/1884529

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