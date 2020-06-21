Türkiye’nin en büyüğü olacak 1000MW kapasiteli Karapınar GES’te çalışmalar sürüyor

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Elektrik enerjisinin yenilenebilir kaynaklar aracılığıyla sağlanması kapsamında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nca 20 Mart 2017 tarihinde gerçekleştirilen Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Güneş Enerjisi (YEKA GES-1) ihalesini Kalyon enerji kazanmıştı.

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Yetkililer, Konya’nın Karapınar ilçesinde kurulacak güneş enerjisi santrali için 140 kişilik ekibin yürüttüğü yoğun mesai sonrası panel montajı aşaması için geri sayımın başladığını ifade etti. Güneş YEKA 1 projesi kapsamında20 milyon metrekarelik alana inşa edilecek Karapınar Güneş Enerjisi Santrali (GES), 1000 MW kurulu güce sahip olacak. Toplamda 3,5 milyon güneş paneline sahip olacak santral, tam kapasite faaliyette 50 bin nüfuslu bir yerleşim yerinin 1 haftalık enerji ihtiyacını 1 saatte üretecek.

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Karapınar GES’te Şantiye Şefi olarak görev yapan Davut Deniz Gürcü, projenin güneş enerjisi sektöründe dünyanın en büyük tesisi olduğunu ifade ederken paneller için yerli ve milli kaynaklarla Ankara’da bir fabrika kurulduğunu belirtmiş. Gürcü, açıklamasının devamında "Ekim ayında şantiye kurulumunu tamamladık. Bugüne kadar 154 kilowattlık şalt tesisini yaptık, 154 ve 380 kilowattlık enerji nakil hattını tamamladık. Panel montajı için 12 kilometrelik yol yaptık. Şu an yaklaşık 140 çalışanımız var, pik zamanda 800'leri bulacağız." diye konuşmuş.

Panellerin yerleştirme işlemine Temmuz ayı içinde başlanacağını söyleyen Gürcü, toplamda yerleştirilecek 3,5 milyon panelin kurulum faaliyetinin ise 36 aylık bir sürede tamamlanacağını vurgulamış.

https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/turkiyenin-en-buyugu-olacak-1-haftalik-ihtiyaci-1-gunde-uretecek-41545709

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