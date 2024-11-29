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    İstanbul Havalimanı, Avrupa'daki en yoğun havalimanı oldu

    Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) tarafından yayımlanan Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu’na göre İstanbul Havalimanı, Avrupa'daki en yoğun havalimanı oldu.
    İstanbul Havalimanı, Avrupa'daki en yoğun havalimanı oldu Tam Boyutta Gör
    Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) tarafından yayımlanan Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu’na göre "18 - 24 Kasım 2024" tarihlerini kapsayan dönemde İstanbul Havalimanı, Avrupa'daki en yoğun havalimanı oldu.  İstanbul Havalimanı, Amsterdam, Paris ve Londra gibi Avrupa başkentlerindeki havalimanlarını bir kez daha geride bıraktı.

    İstanbul Havalimanı zirveyi sevdi

    İstanbul Havalimanı, Avrupa'daki en yoğun havalimanı oldu Tam Boyutta Gör
    EUROCONTROL verilerine göre Türkiye, havalimanlarına iniş ve kalkış trafiklerinde günlük ortalama 2.545 uçuş gerçekleştirdi. Bu yoğunluk ile Türkiye, Avrupa’da en çok uçuş gerçekleştiren 10 ülke arasında 6. oldu. Zirvede 4.579 uçuş ile İngiltere yer alırken onu İspanya, Almanya, Fransa ve İtalya takip etti. Türkiye, 2024 yılında 131 ülkede 347 noktaya uçuş gerçekleştirdi. Toplam yolcu sayısı açısından ise 2023’te 213 milyona ulaşılırken bu yılın 230 milyon ile kapatılması bekleniyor.

    Avrupa’daki en yoğun havalimanları arasında bir kez daha İstanbul Havalimanı zirvede yer aldı. İstanbul Havalimanı, günlük ortalama 1.318 uçuş gerçekleştirirken onu günlük ortalama 1.243 uçuş ile Londra Heathrow Havalimanı takip etti. Öte yandan Sabiha Gökçen Havalimanı ise listede ortalama 648 uçuş ile 10. sırada yer aldı.  İstanbul Havalimanı, 4-10 Kasım tarihlerinde de zirvede yer almıştı.

    İstanbul Havalimanı, Avrupa'daki en yoğun havalimanı oldu Tam Boyutta Gör
    Avrupa’dan en fazla uçuş gerçekleştiren havayolu şirketlerine baktığımızda ise zirvede günlük ortalama 2.441 uçuş gerçekleştiren Ryanair yer aldı. Türk Havayolları ise 1.328 uçuş ile ikinci sırada kendisine yer buldu.

    EUROCONTROL verilerine göre 18 - 24 Kasım 2024 tarihleri arasında toplam 25.085 uçuş gerçekleştirildi. Bu, 2023 yılına göre yüzde 4’lük bir artış anlamına geliyor. Yılbaşından bugüne trafik 2019'un yüzde 96'sına erişirken 2023'e göre ise yüzde 5 artış gösterdi.

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    Öğrenci yapımı roket, 20 yıllık rekoru kırdı

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    Düz dünyacılar, şu öğrencilerin yaşı kadar anasınıfı dahil baştan okuyun, 20 yıl sonra kendi imkanlarınızla roketinizi yollayıp bu komployu belgeleyin, kurtarın insanlığı.

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