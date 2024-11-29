Avrupa’daki en yoğun havalimanları arasında bir kez daha İstanbul Havalimanı zirvede yer aldı. İstanbul Havalimanı, günlük ortalama 1.318 uçuş gerçekleştirirken onu günlük ortalama 1.243 uçuş ile Londra Heathrow Havalimanı takip etti. Öte yandan Sabiha Gökçen Havalimanı ise listede ortalama 648 uçuş ile 10. sırada yer aldı. İstanbul Havalimanı, 4-10 Kasım tarihlerinde de zirvede yer almıştı.
EUROCONTROL verilerine göre 18 - 24 Kasım 2024 tarihleri arasında toplam 25.085 uçuş gerçekleştirildi. Bu, 2023 yılına göre yüzde 4’lük bir artış anlamına geliyor. Yılbaşından bugüne trafik 2019'un yüzde 96'sına erişirken 2023'e göre ise yüzde 5 artış gösterdi.
Düz dünyacılar, şu öğrencilerin yaşı kadar anasınıfı dahil baştan okuyun, 20 yıl sonra kendi imkanlarınızla roketinizi yollayıp bu komployu belgeleyin, kurtarın insanlığı.