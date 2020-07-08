Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Türkiye patent hazırlamada 9. sıraya yükseldi

    TÜRKPATENT, bu sene 887 adet uluslararası patent raporu hazırladı. Yılın ilk 6 ayında hazırlanan rapor sayısı neredeyse 2019'un tamamına denk. Bu rakamla Türkiye 9. sıraya yükseldi.
    1 gün
    1,7b
    1
    19
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Türkiye patent hazırlamada 9. sıraya yükseldi
    Tam Boyutta Gör

    Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Başkanı Habip Asan, Twitter hesabından paylaşım yaparak TÜRKPATENT’in bu sene hazırlanan patent sayısı bakımından dünyada 9. sıraya yükseldiğini açıkladı.

    Ayrıca Bkz. "POCO F2 Pro elimizde | Performans canavarı telefon"

    Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) verilerine göre 7 Temmuz itibariyle uluslararası patent raporu hazırlamada 1. Sırada Avrupa Patent Ofisi yer alıyor. 2. sırada Çin, 3. Sırada ise Japonya’nın patent ofisleri bulunuyor. Türkiye'nin patent ofisi TÜRKPATENT, 2019’un tamamında 997 adet patent raporu hazırlamış ve ilk 10’a girememişti. Bu sene koronavirüse rağmen ilk 6 ayda neredeyse geçen senenin tamamı kadar rapor hazırlandı. Türkiye 2020'de 888 adet rapor hazırlandı ve 9. sıraya çıktı.

    Sıralamada Türkiye’nin üstünde sırasıyla 1033 patent ile Avustralya, 1207 patent ile Kanada ve 2090 patent ile Rusya bulunuyor. Türkiye’nin hedefinde Kanada’yı geçip 7. sıraya yerleşme hedefi var. TÜRKPATENT Başkanı Habip Asan, yılı 7. sırada bitirmenin sürpriz olmayacağını ifade etti.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    addidas_85 1 gün en beğenilen CleanCoders
    Hocam sen maskeyi çıkar da biraz oksijen al istersen
    Yanıtla +9
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    CleanCoders (Fatih ) 1 gün
    Bu sayılara inanan var mı, Kimse maske takmıyor :)
    3 Yanıt Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    addidas_85 1 gün CleanCoders
    Hocam sen maskeyi çıkar da biraz oksijen al istersen
    Yanıtla +9
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    dikiştutmazsabri (erkan keskin) 20 sa. CleanCoders
    zorunamı gitti kardeş?
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    hollowman_ (N. b.) 7 sa. CleanCoders
    Kardeş bu argümanları 2010 öncesinde kullanıyordunuz. O yılların ardından "bunun motoru yerli değil" ve "seçim yaklaşıyor" argümanları geldi. Sen biraz geçmişte kalmışsın :D
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Ceqa (Güray ) 1 gün (düzenlendi)
    Biz bu kadar patent alıyor olsak ülkeye deli gibi döviz gelir allah bilir neler yaptık yine
    1 Yanıt Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    hollowman_ (N. b.) 7 sa. Ceqa
    Patent ile döviz arasında nasıl bir bağlantı var acaba? Patent alıp bunu zamanla ürüne dönüştürürsün, bu nihai ürünün ne kadar zamanda ürüne dönüştüğü, sonra bunu ne kadar zamanda ihraç edildiği belirsiz. Saçma sapan yorumlar yapıyorsunuz.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    porsoro 2 sa.
    Türkiye geri sıralarda yer alsaydı asla tartışılmayacak liste tu kaka edilmiş. Türkiye'nin başarısını çekemeyenler doluşmuş yine.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    gently weeps (kaan tuncel) 2 sa.
    Önemli olan patent sayısı değil, önemli olan o patentlerin işlevselliğidir. Kullanmadığını yada kullanılmadığı sürece isterse milyon tane patentini olsa ne olcak? Nitelik > Nicelik
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    İl teber (Tolga ) 6 sa.
    Ar-Ge ye ayrılan paranın artmasının kanıtır.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    firat_kilic 23 sa.
    2019da daha cokmus ama 2019da diğerleri de daha cokmus. 2020de corona yuzunden bazı ulkelerde azalma olmus. Bu liste alkışlanmaz. +yıl olmuş 2020 // 2017ye kadar ne yapmışlar? ömrümüz Akp ile bitti. Gençliğimiz gitti. İlla ben yöneteceğimin altında dış ülkelerden verilen B.O.P. görevi mi var? Oylar Türk milletine bırakılmayacak kadar değerli mi? tüm medyaları baştan çöktüler? Niye kaybetmeye başlayınca gösterişten işler yapıyorlar?

    Bak Atatürk ne demiş? "Her fabrika bir KALE'dir." Neden fabrikalarımızı sattın, kapattın, özelleştirdin? Kalelerimizi neden kapattın? sattın? özelleştirdin? Yok çok yük oluyormuş. Yumurtanın üstünde bile barkod var. Sosyal medya vs her tarafı kontrol edebiliyorsun fabrikaları mı kontrol edemedin?

    Bir an önce yok olmanızı, gitmenizi istiyorum. Evrenden şuan ki isteğim budur. (2005ten beri aynı fikirdeyim) Yanılmadım, yanıltmadım. Hakikat sizlerle olsun Yüce Türk Milleti.
    1 Yanıt Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    CleanCoders (Fatih ) 21 sa. firat_kilic
    Evet corona yüzünden Türkiye'de azalmış, geçen sene daha çokmuş, yani corona ya rağmen bu şekilde sonuçlanmış. bu bir başarı mı?
    Evet başarı. bu başarıyı hazmedemeyen muhalif olur mu? Evet olur.
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    231407 (Barış Özdemir) 1 gün
    Bu iyiye işaret
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    zero fear 1 gün
    Patent hazırlamak sanırım yeni geliştirilecek bir teknoloji ya da ürüne standart belirlemek gibi bir şey oluyor.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Nevfel (T. I. ) 1 gün
    İyide zaten araştırmayı yapan kuruluş yabancı. Farkındaysanız 2017 sonrası ciddi bir sıçrama olmuş.



    İnşallah ilk beşe de gireceğiz.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    porsche911gt2 1 gün (düzenlendi)
    patente hazırlamak ne demek oluyor açıklayacak var mıdır? patent başvurusu yapmaktan veya patent almaktan farkı nedir?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    V4LKyR 1 gün
    Patent "hazırlamak" ne demek? Yani o ülkedeki elde edilen patent sayısı mı? Türk bilim adamları 2020 ilk 6 ayda toplam 888 patent mi üretmiş oluyor?
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    x2yk (x y) 1 gün
    İlginç. Daha da artar umarım.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    XpressMusic34 +113 Redeemertr +89 Covid-19 +69 amadeus99 +65 mokoko_TR +65 alito +63 ilkerinanç +62 Xtrud +58 -AhmtOzdmR- +56 captain_turkiye +54
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 Ceqa ilk kez +409 2 VirgilSollozzo ilk kez +340 3 oziboaydino ilk kez +295
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    1704 kez okundu.
    12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    türkpatent, patent ve
    3 etiket daha Türkiye Haberleri ica Bilim ve Teknoloji
    Facebook Sayfası253b
    Twitter Profili90,4b
    YouTube Kanalı294b
    Instagram Profili47,2b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamayı İndir Uygulama Hakkında DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 4 sa. 820 beygirlik Lamborghini Sian Roadster tanıtıldı: Yalnızca 19 adet üretilecek 5 sa. iPad veya Mac alan öğrencilere AirPods hediye 5 sa. Apple Silicon işlemcili Mac'ler Thunderbolt bağlantısını destekleyecek 6 sa. Corolla, SUV dünyasıyla buluştu: İşte karşınızda yeni Toyota Corolla Cross 6 sa. Cherry markası klavyeler için hijyenik kaplama geliştirdi 6 sa. Dyson Pure Humidify+Cool video inceleme 7 sa. Amatör bir gökbilimci, Jüpiter’de yeni bir leke keşfetti 19 sa. Tinder birebir video görüşmelerini başlatıyor 19 sa. Thunderbolt 4 teknolojisi detaylanıyor 20 sa. Koronavirüs salgınında vaka sayısı 1000’in üzerinde, riskli iller açıklandı (8 Temmuz) 21 sa. PS Store'da Temmuz fırsatları başladı: İşte dikkat çekenler 21 sa. Palo Alto Networks ve ADEO’dan önemli iş birliği 22 sa. Seat'ın alt markası Cupra da elektriklendi: İşte Cupra el-Born 22 sa. The Umbrella Academy'nin 2. sezonundan ilk fragman yayınlandı 22 sa. Broadcom kablosuz Nesnelerin İnterneti bölümünü sattı 23 sa. AMD Ryzen XT işlemcilerde Assassin's Creed Valhalla kampanyası başladı 23 sa. 8 kanal bellek destekli Ryzen Threadripper Pro işlemcisi görüntülendi 1 gün 2020 Mercedes-Benz S-Serisi'nin yeni MBUX bilgi-eğlence sistemi tanıtıldı 1 gün Lisa Su: Ryzen 4000 bu yıl geliyor 1 gün Donald Trump: “ABD, Dünya Sağlık Örgütü’nden artık resmi olarak çekildi” 1 gün GÖRÜNTÜLENEN Türkiye patent hazırlamada 9. sıraya yükseldi Sonraki Lenovo; yeni taşınabilir monitörünü tanıttı 1 gün MSI patronu yedinci kattan düşerek hayatını kaybetti 1 gün Yeni Hyundai Elantra N Line'ın tasarımı ortaya çıktı 1 gün Crew Dragon kapsülü ile UUİ’ye ulaşan astronot, uzaydan çektiği fotoğrafları paylaştı 1 gün POCO F2 Pro elimizde | Performans canavarı telefon 1 gün Apple ARM işlemcilerin detayları sızdırıldı 1 gün Video içi YouTube reklamları için 10 dakika sınırı aşağı çekildi 1 gün WhatsApp Web'e koyu mod özelliği geldi 1 gün Samsung’un bor nitrit keşfi yarı iletken sektöründe devrim yapabilir 1 gün iOS 14 Beta 2 yayınlandı 1 gün Galaxy Note 20 tanıtım tarihi belli oldu 1 gün Elektrikli Audi Q4 Sportback e-tron konsepti tanıtıldı: 500 km'ye kadar menzil 1 gün DSÖ, bubonik veba hakkında açıklama yaptı 1 gün 9 yıllık mazinin sonu: Google+ yerini Google Currents'a bıraktı 1 gün Bursa'nın ilk yetkili Mi Store mağazasında indirim fırsatı 1 gün Binance borsasından bir satın alım daha 1 gün Yeni vaka sayısı 1000’in üzerinde seyrediyor (7 Temmuz) 1 gün Hyundai, ilk tamamen elektrikli minibüsünü tanıttı 1 gün Apple, Intel’den sonra AMD’yi de terketmeyi planlıyor 1 gün İstanbul için 7.5 şiddetindeki deprem simülasyonuyla riskli ilçeler belirlendi Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi