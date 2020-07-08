Türkiye patent hazırlamada 9. sıraya yükseldi

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Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Başkanı Habip Asan, Twitter hesabından paylaşım yaparak TÜRKPATENT’in bu sene hazırlanan patent sayısı bakımından dünyada 9. sıraya yükseldiğini açıkladı.

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Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) verilerine göre 7 Temmuz itibariyle uluslararası patent raporu hazırlamada 1. Sırada Avrupa Patent Ofisi yer alıyor. 2. sırada Çin, 3. Sırada ise Japonya’nın patent ofisleri bulunuyor. Türkiye'nin patent ofisi TÜRKPATENT, 2019’un tamamında 997 adet patent raporu hazırlamış ve ilk 10’a girememişti. Bu sene koronavirüse rağmen ilk 6 ayda neredeyse geçen senenin tamamı kadar rapor hazırlandı. Türkiye 2020'de 888 adet rapor hazırlandı ve 9. sıraya çıktı.

Sıralamada Türkiye’nin üstünde sırasıyla 1033 patent ile Avustralya, 1207 patent ile Kanada ve 2090 patent ile Rusya bulunuyor. Türkiye’nin hedefinde Kanada’yı geçip 7. sıraya yerleşme hedefi var. TÜRKPATENT Başkanı Habip Asan, yılı 7. sırada bitirmenin sürpriz olmayacağını ifade etti.

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