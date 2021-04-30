Türkiye, Rusya'nın Sputnik V aşısına kullanım onayı verdi

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Rusya’daki Gamelya Enstitüsü tarafından geliştirilen koronavirüs aşısı Sputnik V’ye Türkiye acil kullanım onayı verdi. Böylelikle Sinovac ve Pfizer/BioNTech aşılarının ardından üçüncü aşıya da kullanım onayı verilmiş oldu.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi:

“Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuz yaptığı inceleme ve değerlendirmeler sonunda Sputnik V aşısının acil kullanımına onay vermiştir. İki ülke için hayırlı olmasını dilerim. Böylece üçüncü aşı olarak Sputnik V aşısı da ülkemizde kullanıma girecek.”

İlk dozlar Mayıs'ta gelecek

Sağlık Bakanı Koca daha önceki açıklamasında Türkiye’nin Sputnik V aşı tedariki için anlaşma yaptığını ifade etmişti. Türkiye önümüzdeki 6 ay içerisinde 50 milyon doz Sputnik V aşısı alacak. Anlaşma imzalandı. İlk sevkiyat Mayıs ayı içerisinde gerçekleşecek. Ayrıca Sputnik V’nin Türkiye’de üretimi için de anlaşma yapıldı. CinnaGen İlaç isimli şirket tarafından üretim yapılacak.

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