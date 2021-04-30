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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Türkiye, Rusya'nın Sputnik V aşısına kullanım onayı verdi

    TİTCK kurumu Sputnik V aşısına acil kullanımına onay verdi. Sputnik V aşısı ülkemizde kullanım onayı alan üçüncü koronavirüs aşısı oldu.
    30 Nisan 2021, 17:14 (1 sa.)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Türkiye, Rusya'nın Sputnik V aşısına kullanım onayı verdi
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    Rusya’daki Gamelya Enstitüsü tarafından geliştirilen koronavirüs aşısı Sputnik V’ye Türkiye acil kullanım onayı verdi. Böylelikle Sinovac ve Pfizer/BioNTech aşılarının ardından üçüncü aşıya da kullanım onayı verilmiş oldu.

    Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi:

    “Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuz yaptığı inceleme ve değerlendirmeler sonunda Sputnik V aşısının acil kullanımına onay vermiştir. İki ülke için hayırlı olmasını dilerim. Böylece üçüncü aşı olarak Sputnik V aşısı da ülkemizde kullanıma girecek.”

    İlk dozlar Mayıs'ta gelecek

    Sağlık Bakanı Koca daha önceki açıklamasında Türkiye’nin Sputnik V aşı tedariki için anlaşma yaptığını ifade etmişti. Türkiye önümüzdeki 6 ay içerisinde 50 milyon doz Sputnik V aşısı alacak. Anlaşma imzalandı. İlk sevkiyat Mayıs ayı içerisinde gerçekleşecek. Ayrıca Sputnik V’nin Türkiye’de üretimi için de anlaşma yapıldı. CinnaGen İlaç isimli şirket tarafından üretim yapılacak.



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    İnsan gözü şeklinde web kamerası

    ghostmen323 8 saat önce

    yaratıcı ülkemizde olsa alırım

    cceviz 15 saat önce

    "Bu kameralardan hep bizi izliyorlar" paranoyasını yayma amaçlı tasarlanmış resmen.

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    axiprens (Erhan Cılız) 44 dk. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen WB
    Yanlışın var biz kâinat lideriyiz, mars a 3 konteyner aşı gönderdik daha dün. ,🐑
    Yanıtla +9
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    WB 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Tahminen sonbahara kadar Turkiye asi konusunda yerli asinin da cikmasiyla dunyanin ilk 3 ulkesi arasina girecek
    2 Yanıt Yanıtla +4
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    gun (Gün Oksay) 29 dk. ( Mesaj Silindi )
    Hayırlısı güzel olur zaten bize satmak isteyen seyrek ülkelerden birisi de Rusya oldu zira onlarda aşı karşıtlığı %65’i bulmuş durumda aşı fazlaları var.
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    M Murat.Ak (Murat Ak) 41 dk. ( Mesaj Silindi )
    Ben şaşırıyorum, hala demokrasinin özgürlüğün olmadığı Çin ve Rusya'dan medet umuyorlar şaşıyorum ya.
    1 Yanıt Yanıtla
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    gun (Gün Oksay) 33 dk. ( Mesaj Silindi ) Murat.Ak
    Demokrasi mi ithal ediyoruz anlamadım bu mantığa göre plastik şu bu hiç bir şey almayalım Çin’den.
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    Quard (Ahmet G) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çin-Alman-Rus bir tek kendi aşımız kaldı,o da gelirse aşı krizi biter.
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    Pc.programcı (Ramazan PARLAK) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Anlaşıldı. Yine bizimki birileri ile kavga etmiş rusa geçtik...
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    WeDneS (Ercan ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Miss kafalar rahat herkese yetecek aşımız var 😂
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    WB 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Tahminen sonbahara kadar Turkiye asi konusunda yerli asinin da cikmasiyla dunyanin ilk 3 ulkesi arasina girecek
    2 Yanıt Yanıtla +4
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    axiprens (Erhan Cılız) 44 dk. ( Mesaj Silindi ) WB
    Yanlışın var biz kâinat lideriyiz, mars a 3 konteyner aşı gönderdik daha dün. ,🐑
    Yanıtla +9
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    McOrco (Mc Orco) 3 dk. ( Mesaj Silindi ) WB
    Çin İngiltere Almanya Rusya Kazakistan

    Kendi aşısını üreten 5 ülke var şimdilik
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    DH Specialist (Emre ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bütün insanlık aşılar için kobay olmuş durumda. Aşılarda ciddi bir yan etki tespit edilince özür bile dilemiyorlar. Sadece aşılamayı askıya alıyorlar.
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