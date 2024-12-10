Ukrayna, Rus dronlarına karşı çareyi Türk yapımı tüfekte buldu

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Tam Boyutta Gör Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş kesintisiz bir şekilde sürmeye devam ediyor. Bölgedeki durum, modern savaş ortamlarının resmini çizerken aynı zamanda ilginç askeri çözümlere de tanıklık ediliyor. Günümüz modern savaş ortamlarında büyük öneme sahip olan dronlar ciddi zararlar verebilirken bunlara karşı uygun maliyetli savunma çözümleri de aranıyor. Bu bağlamda Ukraynalı askerler, Rus dronlarına karşı çareyi Türk yapımı tüfekte bulmuş durumda.

Dronların icabına Türk yapımı tüfek bakıyor

Türk Hatsan Silah Şirketi tarafından üretilen ve esasında avcılık için tasarlanan Escort BTS 12 yarı otomatik av tüfeği, Ukraynalı askerler tarafından dron imhasında aktif olarak kullanılıyor. 12 kalibre, gazla çalışan ve şarjör beslemeli BTS 12, dakikada 10 atış yapabiliyor. 2, 5 veya 10 fişek kapasiteli şarjörlerle mevcut olan silah, 120 metreye kadar hedeflerine etki edebiliyor. Bu da düşük irtifalarda dron savunmasında BTS 12’yi önemli bir araç haline getiriyor.

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Bu yılın başlarında HATSAN Genel Müdürü Bahtiyar Taşyağan, Ukrayna ordusundan gelen 10 bin adet siparişin 4 bininin teslim edildiğini açıklamıştı. Muhtemelen süre zarfında teslimatların büyük kısmı tamamlanmıştır.

HATSAN Escort BTS 12 özellikleri

Bullpup dipçikli Gaz Sistemli şarjör beslemeli yarı otomatik av tüfeği

3.7 kg ağırlık

12 Kalibre, 3” / 76 mm fişek yatağı

2, 5 veya 10 fişek kapasiteli şarjör

18’’ (46 cm) veya 20” (51 cm) namlu, -5 Şok

Nikel-krom-molibden çelik delme namlu

Her iki elle kullanım için ters çevrilebilir sürgü kurma kolu

Entegre tabanca kabzalı taktik BullPup dipçik

Yüksekliği ayarlanabilir yanaklık

Yumuşak elastik dipçik tabanı

Sökülebilir üst ve alt alaşım kasa

Kasaya entegre picatinny ray

El kundağının 2 tarafında sökülebilir picatinny rayl

Manuel tetik emniyeti

Sökülebilir taşıma kolu

Taşıma kabzasına entegre ayarlanabilir arka nişangah

Ayarlanabilir ön nişangah

İsteğe bağlı Katlanır gez ve arpacık

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Ukrayna, Rus dronlarına karşı çareyi Türk yapımı tüfekte buldu