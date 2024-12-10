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    Ukrayna, Rus dronlarına karşı çareyi Türk yapımı tüfekte buldu

    Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşta bölgede ilginç askeri çözümlere tanıklık ediliyor. Bunlardan birisi de Ukraynalı askerlerin Rus dronlarını düşürmek için Türk yapımı Escort BTS 12 tüfek kullanması.
    Ukrayna, Rus dronlarına karşı çareyi Türk yapımı tüfekte buldu Tam Boyutta Gör
    Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş kesintisiz bir şekilde sürmeye devam ediyor. Bölgedeki durum, modern savaş ortamlarının resmini çizerken aynı zamanda ilginç askeri çözümlere de tanıklık ediliyor. Günümüz modern savaş ortamlarında büyük öneme sahip olan dronlar ciddi zararlar verebilirken bunlara karşı uygun maliyetli savunma çözümleri de aranıyor. Bu bağlamda Ukraynalı askerler, Rus dronlarına karşı çareyi Türk yapımı tüfekte bulmuş durumda.

    Dronların icabına Türk yapımı tüfek bakıyor

    Türk Hatsan Silah Şirketi tarafından üretilen ve esasında avcılık için tasarlanan Escort BTS 12 yarı otomatik av tüfeği, Ukraynalı askerler tarafından dron imhasında aktif olarak kullanılıyor. 12 kalibre, gazla çalışan ve şarjör beslemeli BTS 12, dakikada 10 atış yapabiliyor. 2, 5 veya 10 fişek kapasiteli şarjörlerle mevcut olan silah, 120 metreye kadar hedeflerine etki edebiliyor. Bu da düşük irtifalarda dron savunmasında BTS 12’yi önemli bir araç haline getiriyor.

    Bu yılın başlarında HATSAN Genel Müdürü Bahtiyar Taşyağan, Ukrayna ordusundan gelen 10 bin adet siparişin 4 bininin teslim edildiğini açıklamıştı. Muhtemelen süre zarfında teslimatların büyük kısmı tamamlanmıştır.

    HATSAN Escort BTS 12 özellikleri

    • Bullpup dipçikli Gaz Sistemli şarjör beslemeli yarı otomatik av tüfeği
    • 3.7 kg ağırlık
    • 12 Kalibre, 3” / 76 mm fişek yatağı
    • 2, 5 veya 10 fişek kapasiteli şarjör
    • 18’’ (46 cm) veya 20” (51 cm) namlu, -5 Şok
    • Nikel-krom-molibden çelik  delme namlu
    • Her iki elle kullanım için ters çevrilebilir sürgü kurma kolu
    • Entegre tabanca kabzalı taktik BullPup dipçik
    • Yüksekliği ayarlanabilir yanaklık
    • Yumuşak elastik dipçik tabanı
    • Sökülebilir üst ve alt alaşım kasa
    • Kasaya entegre picatinny ray
    • El kundağının 2 tarafında sökülebilir picatinny rayl
    • Manuel tetik emniyeti
    • Sökülebilir taşıma kolu
    • Taşıma kabzasına entegre ayarlanabilir arka nişangah
    • Ayarlanabilir ön nişangah
    • İsteğe bağlı Katlanır gez ve arpacık

    Kaynakça https://hatsan.com.tr/urun/escort-bts-12-tr/ https://www.defenceturk.net/ukrayna-dronlara-karsi-turk-av-tufegi-kullaniyor
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