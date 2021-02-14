Türkiye’ye özgü koronavirüs mutasyonları ortaya çıktı

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Çin’de ortaya çıkan Covid-19 çeşitli ülkelerde mutasyon geçirdi ve bulaşıcılık etkisi farklılık gösterdi. Mutasyonlar nedeniyle pek çok ülke sınırlarını kapattı. Özellikle de İngiltere, Brezilya ve Güney Afrika’ya seyahatler kısıtlandı.

Koronavirüsün İngiltere, Brezilya ve Güney Afrika mutasyonlarından korkarken şimdi de karşımıza Türkiye kökenli bir mutasyon ortaya çıktı. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, Covid-19’un Türkiye’ye has mutasyonların tespit edildiğini açıkladı. Ülkemizdeki mutasyonun özellikleri araştırılacak. İngiltere ve Brezilya kökenli mutasyonların daha bulaşıcı olduğu tespit edilmişti. Türkiye'deki mutasyonda da benzer durum olabilir.

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Prof. Dr. Hasan Tezer, "Ülkemizde de Sağlık Bakanlığının verisine göre 400 civarında insanın mutasyonlu virüs ile enfekte olduğunu, Güney Afrika ve İngiltere varyantlarının olduğunu biliyoruz. Ülkemize has mutasyonların olduğunu da biliyoruz; ama ülkemizdeki varyantlarının nasıl etki edeceğini bilmiyoruz.” dedi.

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Tezer, virüs çoğaldıkça mutasyon çeşidinin arttığını ve Türkiye’ye özgü bir mutasyonun ortaya çıkmasının anormal bir durum olmadığını ifade ediyor. Mutasyonların özellikleri hakkında Türkiye’de çalışmalar yapılıyor. Çalışmalar tamamlandıktan sonra Türkiye’deki mutasyonun özellikleri hakkında açıklama yapılacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 10 Şubat'taki açıklamasına göre Türkiye'de 263 kişide İngiltere varyantı, 23 kişide Güney Afrika varyantı, 106 kişide kökeni belli olmayan varyant tespit edildi.

https://www.dha.com.tr/yurt/bilim-kurulu-uyesi-tezer-ulkemize-has-mutasyonlarin-oldugunu-biliyoruz/haber-1811520

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