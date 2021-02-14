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    Türkiye’ye özgü koronavirüs mutasyonları ortaya çıktı

    Covid-19'un Türkiye'ye has varyantları tespit edildi. Türkiye'ye özgü koronavirüs mutasyonunun özellikleri araştırılacak.
    14 Şubat 2021, 15:09 (3 gün)
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    73
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    65

    Türkiye’ye özgü koronavirüs mutasyonları ortaya çıktı
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    Çin’de ortaya çıkan Covid-19 çeşitli ülkelerde mutasyon geçirdi ve bulaşıcılık etkisi farklılık gösterdi. Mutasyonlar nedeniyle pek çok ülke sınırlarını kapattı. Özellikle de İngiltere, Brezilya ve Güney Afrika’ya seyahatler kısıtlandı.

    Koronavirüsün İngiltere, Brezilya ve Güney Afrika mutasyonlarından korkarken şimdi de karşımıza Türkiye kökenli bir mutasyon ortaya çıktı. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, Covid-19’un Türkiye’ye has mutasyonların tespit edildiğini açıkladı. Ülkemizdeki mutasyonun özellikleri araştırılacak. İngiltere ve Brezilya kökenli mutasyonların daha bulaşıcı olduğu tespit edilmişti. Türkiye'deki mutasyonda da benzer durum olabilir.

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    Prof. Dr. Hasan Tezer, "Ülkemizde de Sağlık Bakanlığının verisine göre 400 civarında insanın mutasyonlu virüs ile enfekte olduğunu, Güney Afrika ve İngiltere varyantlarının olduğunu biliyoruz. Ülkemize has mutasyonların olduğunu da biliyoruz; ama ülkemizdeki varyantlarının nasıl etki edeceğini bilmiyoruz.” dedi.

    Ayrıca Bkz. "İngiltere'de koronavirüs Bristol varyantı tespit edildi"

    Tezer, virüs çoğaldıkça mutasyon çeşidinin arttığını ve Türkiye’ye özgü bir mutasyonun ortaya çıkmasının anormal bir durum olmadığını ifade ediyor. Mutasyonların özellikleri hakkında Türkiye’de çalışmalar yapılıyor. Çalışmalar tamamlandıktan sonra Türkiye’deki mutasyonun özellikleri hakkında açıklama yapılacak.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 10 Şubat'taki açıklamasına göre Türkiye'de 263 kişide İngiltere varyantı, 23 kişide Güney Afrika varyantı, 106 kişide kökeni belli olmayan varyant tespit edildi.



    https://www.dha.com.tr/yurt/bilim-kurulu-uyesi-tezer-ulkemize-has-mutasyonlarin-oldugunu-biliyoruz/haber-1811520 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Celonfix (Celonfix Cfx) 3 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Yerli ve Milli koronavirüs
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    Anxiolytic 3 gün ( Mesaj Silindi )
    2 haftadır bunları söylüyoruz ama kimse kaale almıyor. Tabii şunu bilemiyoruz, belki varyantlar ortaya çıkalı aylar oldu fakat yeterince analiz yapılmadığı için yeni keşfedildi. Bir de mutasyonlar her zaman daha bulaşıcı ya da daha ölümcül olacak diye bir kaide yok fakat aşıların yeterli düzeyde etkin olmayacağı bir varyantın yayılmasından korkuyoruz.





    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    2 haftadır bunları söylüyoruz ama kimse kaale almıyor. Tabii şunu bilemiyoruz, belki varyantlar ortaya çıkalı aylar oldu fakat yeterince analiz yapılmadığı için...
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    Dark_Lon3Ly (Mehmet Aydoğdu) 3 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) Celonfix
    Covid harekat engellenemez ccc
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    M meLek122 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    yerli ve milli bir isim ne zaman bulucaz
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    from softwave 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    korona virüse acilen mutasyon vergisi kesmeleri gerek, hükümetten gizli içeride nasıl gelişirler.
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    turuncukaktüsler (uzay ) 18 sa. ( Mesaj Silindi )
    haydeee.
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    White Devil 1 gün ( Mesaj Silindi )
    aşıları üreten kişi çıkmış 10 yıl daha sürecek diyor, aşısı olup 10 yıl süren pandemi, güzel hikaye, grip gibi oldu artık, zayıf olan ölüyor.
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    S Starforces (Star Forces) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Mutasyonlar ile virusün öldürücü özelliği azalmaz ise 10 yıllarca bu virüs herşeyi etkiler,

    Hayvanlardan insana döngü var sadece insanlar aşı olsa bile hayvanlarda virüs devam edecek.
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    B berce 1 gün ( Mesaj Silindi )
    bügun yaşadığım yerde ilk defa bir kahvehaneye ceza kesildi.
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    suhaksk 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Basın korku pompalayıp Covid gündemde durmasına ve covid beslenen kesime hizmet etmeye yarıyor başka birşey değil...
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    vonderplanitz 1 gün ( Mesaj Silindi ) suhaksk
    Basına inanan, haberleri gerçek sanan on milyonlarca kişi olduğu sürece, böyle devam eder.
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    D DH Misafiri 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Aylardır Hafta sonları İstanbul'da yasak yok gibi. Herkes dışarıda. Markete alışverişe gidiyorum tıklım tıklım. Bende virüsü geçirenlerdenim. Normal grip gibi geçirdim. Böyle olunca da kimse korkmuyor! Bulaştıran bulaştırana. Mutasyon olmaması imkansızdı yani.
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    vonderplanitz 1 gün ( Mesaj Silindi ) DH Misafiri
    Mutasyon, corona yaygarasını sıcak tutmak için düşünülmüş bir hikaye sadece.



    Maske, corona yaygarasının bayrağı,

    Mutasyon, sıcak çorbası. Afiyet olsun :)
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    D DH Misafiri 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Covit-2023 :D
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    S sultanneb 1 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Bir yerli ve milli virüsümüz yoktu h.o
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