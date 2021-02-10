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    İngiltere'de koronavirüs Bristol varyantı tespit edildi

    İngiltere'nin bazı bölgelerinde çeşitli mutasyonlara sahip koronavirüs varyantları tespit edilmekle birlikte İngiliz Halk Sağlığı kurumu yeni mutasyonları ''endişe verici'' olarak nitelendiriyor.
    10 Şubat 2021, 11:47 (1 hf.)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    İngiltere'de koronavirüs Bristol varyantı tespit edildi
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    Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi devam ederken Güney Afrika'da ve İngiltere'de çeşitli varyant koronavirüs türlerine rastlanmıştı. İngiltere'de görülen mutasyona uğramış koronavirüs varyantına B.1.1.7 kod adı, Güney Afrika varyantına ise B.1.351 kod adı verilmişti.

    Şimdi ise İngiltere'nin bazı bölgelerinde çeşitli mutasyonlara sahip koronavirüs varyantları tespit edilmekle birlikte İngiliz Halk Sağlığı kurumu yeni mutasyonları ''endişe verici'' olarak nitelendirdi.

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    Mutasyon, evrim ve varyant

    İngiltere'de koronavirüs Bristol varyantı tespit edildi

    İngiltere'nin Bristol adlı şehrinde11 vaka, Liverpool şehrinde ise 32 vaka tespit edilmekle birlikte araştırmacılar virüsün hali hazırda Güney Afrika varyantında görülen ve E484K olarak adlandırılan mutasyona sahip olduğunu tespit etti.

    Yeni mutasyon sebebiyle aşıların etkinliğinin azalacağını destekleyen görüşler olmasına rağmen uzmanlar hali hazırda bulunan aşıların da etkili olacağını iddia ediyor.

    Ayrıca Bkz. "Sprey olarak uygulanması hedeflenen yerli aşı çalışmaları başladı"

    Son olarak mutasyona sahip virüsün ''Kent'' ( Manchester şehrinde görülen) veya ''Bristol'' ( Bristol şehrinde görülen ) varyantı olarak adlandırıldığını ve 214.159 örnek içinde 11 adet E484K mutasyonuna sahip varyantın tespit edildiğini ekleyelim. Liverpool'da ise benzer olarak 32 vaka tespit edildi.

    Yeni araştırma BBC ve The Guardian adlı gazetelerde yayımlandı.
     



    Kaynakça https://www.bbc.com/news/health-55900625 https://www.bbc.com/news/uk-england-manchester-55986900 https://www.theguardian.com/politics/live/2021/feb/09/uk-covid-live-matt-hancock-coronavirus-latest-updates Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    S smalsrol (Volkan Küçük) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Demedi demeyin, aşılar fena gümleyecek. Bu aşı işi sağlık baronlarına yaradı ;)
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    F FlyingUnderpants 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bir tek İngilterede mi görülüyor bu mutasyonlar ki bu haberler sürekli oradan geliyor? Hayır elbette. İngiltere lab'lara gönderip incelemeler yapıyor. Bu mutasyonlar aslen dünyanın her bölgesinde gerçekleşiyor. Zaten yeni bir şey değil virüslerin mutasyona uğrayıp güç, etki, öldürücülük düzeyinin değişmesi.

    Bu sebeple bu tür haberler panik yaratmaktan başka işe yaramıyor bence.
    Bir tek İngilterede mi görülüyor bu mutasyonlar ki bu haberler sürekli oradan geliyor? Hayır elbette. İngiltere lab'lara gönderip incelemeler yapıyor. Bu mutasy...
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    BalkanGöçmeniBirBey (............ ............) 4 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    virüsün mutasyon merkezi İNGİLTERE
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    F FlyingUnderpants 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bir tek İngilterede mi görülüyor bu mutasyonlar ki bu haberler sürekli oradan geliyor? Hayır elbette. İngiltere lab'lara gönderip incelemeler yapıyor. Bu mutasyonlar aslen dünyanın her bölgesinde gerçekleşiyor. Zaten yeni bir şey değil virüslerin mutasyona uğrayıp güç, etki, öldürücülük düzeyinin değişmesi.

    Bu sebeple bu tür haberler panik yaratmaktan başka işe yaramıyor bence.
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    haykoatmaca (hayko atmaca) 4 gün ( Mesaj Silindi ) FlyingUnderpants
    bence de.

    madem mutantlardan bahsedilecek sürekli, o halde test sonucu pozitif çıkan hastaların tamamında bu virüs aynı varyantda olmayacağı için, bu hastalığa maruz kalanların virüs kronolojisinin de detaylı bir şekilde tutulup, hastalık geçmişine detaylı şekilde işlenmesi gerekir. rapora bakıyorum. belirsiz yazıyor, sonuç pozitif. öyle hassasiyete böyle hassasiyet olmaz. ya da ben biliyorum sen bilmesen de olur denmesi doğru değil.

    yani ben de bileyim maruz kaldığım virüs, orjinaline ne kadar yakın veya ne kadarlık bir değişime uğramış.
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    S smalsrol (Volkan Küçük) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Demedi demeyin, aşılar fena gümleyecek. Bu aşı işi sağlık baronlarına yaradı ;)
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    yc#1 (Yavuz Can) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) smalsrol
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