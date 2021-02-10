İngiltere'de koronavirüs Bristol varyantı tespit edildi

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Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi devam ederken Güney Afrika'da ve İngiltere'de çeşitli varyant koronavirüs türlerine rastlanmıştı. İngiltere'de görülen mutasyona uğramış koronavirüs varyantına B.1.1.7 kod adı, Güney Afrika varyantına ise B.1.351 kod adı verilmişti.

Şimdi ise İngiltere'nin bazı bölgelerinde çeşitli mutasyonlara sahip koronavirüs varyantları tespit edilmekle birlikte İngiliz Halk Sağlığı kurumu yeni mutasyonları ''endişe verici'' olarak nitelendirdi.

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İngiltere'nin Bristol adlı şehrinde11 vaka, Liverpool şehrinde ise 32 vaka tespit edilmekle birlikte araştırmacılar virüsün hali hazırda Güney Afrika varyantında görülen ve E484K olarak adlandırılan mutasyona sahip olduğunu tespit etti.

Yeni mutasyon sebebiyle aşıların etkinliğinin azalacağını destekleyen görüşler olmasına rağmen uzmanlar hali hazırda bulunan aşıların da etkili olacağını iddia ediyor.

Ayrıca Bkz. "Sprey olarak uygulanması hedeflenen yerli aşı çalışmaları başladı"

Son olarak mutasyona sahip virüsün ''Kent'' ( Manchester şehrinde görülen) veya ''Bristol'' ( Bristol şehrinde görülen ) varyantı olarak adlandırıldığını ve 214.159 örnek içinde 11 adet E484K mutasyonuna sahip varyantın tespit edildiğini ekleyelim. Liverpool'da ise benzer olarak 32 vaka tespit edildi.

Yeni araştırma BBC ve The Guardian adlı gazetelerde yayımlandı.



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