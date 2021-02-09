Türkiye yeni sondaj gemisi satın alıyor

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Türkiye’nin Akdeniz ve Karadeniz’deki doğal kaynaklarını ortaya çıkarmak için görev yapan Fatih, Yavuz ve Kanuni gemilerine bir yenisi daha ekleniyor. Türkiye, doğal gaz ve petrol çalışmaları için yeni bir gemi satın aldı.

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Habertürk’ten Olcay Aydilek’in haberine göre Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), yeni sondaj gemisini Norveç’ten satın aldı. Söz konusu gemi için el sıkışıldı. Gemi hakkındaki detayların önümüzdeki haftalarda açıklanması bekleniyor.

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Geminin tek başına fiyatı henüz bilinmiyor. Gemi, sondaj ekipmanları, teknolojik donanımlar ve iç dizayn harcamalarının toplam 100 milyon dolar düzeyinde olacağı konuşuluyor.

Norveçli haber kaynakları, TPAO’nun satın aldığı geminin Bolette Dolphin ismindeki gemi olduğunu iddia ediyor. Bu geminin özellikleri şöyle:

Yapım Yılı: 2014

Yapan ülke: Güney Kore

Tam Boy x Tam Genişlik: 228.93 x 36 m

Kaydedilen Maksimum Seyir Hızı: 8.2 knot (15.16 km/s)

Ortalama Seyir Hızı: 6.6 knot (12.22 km/s)

Gemi Boyu: 228.93 m.

Gemi Genişliği: 36 m.

Seyir Hali Draft: 16.5 m.

Gemi Gros Tonajı: 51437 GT

Gemi Detveyt Tonajı: 34000 DWT

https://www.haberturk.com/fatih-yavuz-ve-kanuni-nin-ardindan-yeni-bir-gemi-geliyor-2966596-ekonomi

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