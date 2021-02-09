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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Türkiye yeni sondaj gemisi satın alıyor

    Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), doğal gaz ve petrol sondaj çalışmaları için yeni bir gemi satın alıyor.
    09 Şubat 2021, 22:00 (Güncellendi, 10 Şubat, 03:42)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Türkiye yeni sondaj gemisi satın alıyor
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    Türkiye’nin Akdeniz ve Karadeniz’deki doğal kaynaklarını ortaya çıkarmak için görev yapan Fatih, Yavuz ve Kanuni gemilerine bir yenisi daha ekleniyor. Türkiye, doğal gaz ve petrol çalışmaları için yeni bir gemi satın aldı.

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    Habertürk’ten Olcay Aydilek’in haberine göre Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), yeni sondaj gemisini Norveç’ten satın aldı. Söz konusu gemi için el sıkışıldı. Gemi hakkındaki detayların önümüzdeki haftalarda açıklanması bekleniyor.

    Ayrıca Bkz. "Elon Musk'tan Starlink fiyatıyla ilgili açıklama: Türkiye'de fiyat ne olacak?"

    Geminin tek başına fiyatı henüz bilinmiyor. Gemi, sondaj ekipmanları, teknolojik donanımlar ve iç dizayn harcamalarının toplam 100 milyon dolar düzeyinde olacağı konuşuluyor.

    Norveçli haber kaynakları, TPAO’nun satın aldığı geminin Bolette Dolphin ismindeki gemi olduğunu iddia ediyor. Bu geminin özellikleri şöyle:

    • Yapım Yılı: 2014
    • Yapan ülke: Güney Kore
    • Tam Boy x Tam Genişlik: 228.93 x 36 m
    • Kaydedilen Maksimum Seyir Hızı: 8.2 knot (15.16 km/s)
    • Ortalama Seyir Hızı: 6.6 knot (12.22 km/s)
    • Gemi Boyu: 228.93 m.
    • Gemi Genişliği: 36 m.
    • Seyir Hali Draft: 16.5 m.
    • Gemi Gros Tonajı: 51437 GT
    • Gemi Detveyt Tonajı: 34000 DWT


    https://www.haberturk.com/fatih-yavuz-ve-kanuni-nin-ardindan-yeni-bir-gemi-geliyor-2966596-ekonomi Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    M Musty3535123 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    kaynak çok, kendi kendini çevirip kar yapabilecekler yakında.
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    AREryilmaz (Ahmet Refik ERYILMAZ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ülkemiz bu gemiyi de antalya'ya demirleyerek yedi düvele muz cumhuriyeti olmadığını gösterecektir.
    Yanıtla +6
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    por favor (ssena arıkuşu) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Hazımsızlar yine gecikmemiş.
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    hollowman_ (N. b.) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Yunanlılardan önce içerdeki yunan ruhluların bir tarafını yakmış yine potansiyel doğalgaz ateşi :D
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    snop02 (mehmet y&#305;ld&#305;z) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Rumlar 8.5 milyar usd gaz anlasmasi yapir,

    İsrael gaz cikartiy.

    Bizim gemiler akdenizde;

    tasmasini koparmış mahallenin mastisi gibi

    Vira bismillah,tornistan

    Vira bismillah tornistan

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    fenerbahce_34 (Faruk YILDIRIM) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
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    AREryilmaz (Ahmet Refik ERYILMAZ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ülkemiz bu gemiyi de antalya'ya demirleyerek yedi düvele muz cumhuriyeti olmadığını gösterecektir.
    Yanıtla +6
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    smart1978 (X Y) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Cerez parasi ... Derinligi anlayana ...
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    M Musty3535123 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    kaynak çok, kendi kendini çevirip kar yapabilecekler yakında.
    Yanıtla +8
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