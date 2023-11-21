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    Anlık Bildirim

    Türkiye, Karadeniz gazı için devasa bir platform satın aldı

    Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO), Türkiye'nin Karadeniz kıyılarında keşfedilen büyük doğal gaz rezervini işlemesini sağlayacak devasa bir yüzer platform satın aldığı bildirildi.
    Türkiye, Karadeniz gazı için devasa bir platform satın aldı Tam Boyutta Gör
    Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Türkiye'nin önemli doğal gaz rezervlerinden yararlanmayı amaçlayan stratejik bir hamleyle devasa bir yüzer platform satın aldı. Enerji ihtiyacı için büyük ölçüde ithalata bağımlı olan Türkiye, Ağustos 2020'den bu yana kademeli olarak keşfedilen Karadeniz'deki 710 milyar metreküplük (bcm) doğal gaz sahasını geliştiriyor.

    Gaz üretimini 20 milyon metreküpe çıkaracak

    Yaklaşık dört futbol sahası büyüklüğünde olan ve Brezilya'dan satın alınan 360 metrelik platform şu anda Singapur'da modernizasyondan geçiyor. Platformun Haziran 2025'te Türkiye'ye ulaşması bekleniyor. Bu devasa yapı, Türkiye'nin Karadeniz'de bulunan geniş doğal gaz rezervlerinden yararlanmasında kritik bir rol oynayacak ve böylece ülkenin günlük gaz üretimini yaklaşık 4 milyon metreküpten 20 milyon metreküpe çıkaracak. Platformun ilk hedefi ise günde 10 milyon metreküp.

    Türkiye, Karadeniz gazı için devasa bir platform satın aldı Tam Boyutta Gör
    Hemen üstteki görsel Yavuz sondaj gemisine ait.

    Platform, Karadeniz'in derinliklerinden gelen ham gazı işleyecek, denizin ortasında işleme operasyonlarını yürütecek ve işlenen gazı boru hattı sistemleri aracılığıyla kıyıya taşıyacak. Tipik bir gemiden farklı olarak platformun kendi motoru olmayacak ve başka gemiler tarafından çekilecek. Sadece denizdeki ham gazı işlemekle kalmayacak, aynı zamanda gemide çalışan teknik personel için gerekli tüm yaşam alanlarını da barındıracak.

    Sıfırdan yeni bir platform inşa etmek yerine kullanılmış bir platformu satın alma ve modernize etme kararı stratejik bir karar olarak görülebilir. Finansal hesaplamalar, bu yaklaşımın yaklaşık yüzde 60 daha uygun maliyetli olduğunu ortaya koyuyor.

    Türkiye, böyle bir platforma sahip olan altıncı ülke

    Projenin bir parçası olarak Norveç'ten uzman ekipler platformun operasyonları konusunda işbirliği yaparak bilgi ve becerilerini Türk ekiplere aktaracak. Bu uluslararası ortaklık, Türkiye'nin enerji kaynaklarını yönetme ve bunlardan yararlanma kapasitesini daha da güçlendirecek.

    Bu satın almayla birlikte Türkiye, aralarında ABD, Rusya, Brezilya, Norveç ve Malezya'nın da bulunduğu, böyle bir platforma sahip seçkin ülkeler kulübüne katılmış oldu. Bu gelişme Türkiye'nin enerji üretim kapasitesini güçlendirmekle kalmayıp bölgesel ve küresel enerji piyasasındaki konumunu da yükseltecek.

    Kaynakça https://bnn.network/world/turkey/turkiye-bolsters-energy-independence-with-strategic-acquisition/ https://www.dailysabah.com/business/energy/turkiye-acquires-giant-floating-platform-to-process-black-sea-gas
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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